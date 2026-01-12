桃園景觀餐廳推薦！南法玫瑰園 Jardin de la France 隱身山腳，玻璃屋法式秘境超美。

桃園景觀餐廳推薦必收！大溪美食「南法玫瑰園」隱身山腳玻璃屋，結合法式風格與山林景觀，桃園美食與下午茶人氣新亮點別錯過。

提到桃園大溪，多數旅客第一時間聯想到的是老街豆乾與歷史建築，然而近年在大溪山腳下，悄悄出現一處風格截然不同的景觀餐廳，吸引不少網友與美食愛好者朝聖。位於復興路沿線的「南法玫瑰園 Jardin de la France」，以歐風玻璃屋與山林環繞的自然景觀，成為桃園景觀餐廳與大溪美食搜尋熱度持續攀升的新焦點。

▲桃園景觀餐廳推薦必訪,大溪山腳下的「南法玫瑰園」以玻璃屋與法式風格成為桃園美食新亮點(攝影:蕭芷琳)

桃園景觀餐廳推薦「南法玫瑰園」玻璃屋法式秘境超美！

「南法玫瑰園」坐落於大溪老街通往慈湖與復興鄉的必經路段，外觀以溫潤明黃色建築搭配大量植栽，彷彿將南法普羅旺斯的生活風景搬進桃園山區。走進園區，最吸睛的是採光極佳的玻璃屋用餐空間，整體空間風格融合鄉村感，木質家具與細膩燈飾保留法式浪漫，營造出與城市節奏截然不同的氛圍。

▲桃園大溪景觀餐廳「南法玫瑰園」外觀以明黃色建築與植栽打造南法普羅旺斯氛圍(攝影:蕭芷琳)

桃園景觀餐廳推薦「南法玫瑰園」推薦菜單：蝦爆墨魚義大利麵

不同於部分以景觀取勝的餐廳，「南法玫瑰園」在料理表現上同樣具備水準，義大利麵系列有不少好評，其中蝦爆墨魚義大利麵以濃郁海味與香辣層次吸引重口味族群，而青醬蛤蠣義大利麵也不遜色，飽滿的蛤蜊讓整盤充滿海鮮的鮮甜。若是安排下午到訪，園區提供的早午餐與飲品選項，也讓不少遊客選擇在玻璃屋內度過悠閒午後，成為桃園下午茶與大溪咖啡廳推薦名單中的常客。

▲大溪美食推薦必吃,青醬蛤蠣義大利麵用料實在,成為南法玫瑰園人氣餐點之一(攝影:蕭芷琳)

對於想在週末短暫逃離城市、尋找療癒系用餐空間的旅客而言，「南法玫瑰園」不只是餐廳，更是一種重新調整生活節奏的風景選擇。無論是搭配大溪老街行程，或作為前往慈湖、復興鄉前的中繼休息站，這座隱身山腳下的玻璃屋餐廳，都為桃園美食與景觀餐廳市場帶來截然不同的想像。

▲桃園療癒系景觀餐廳推薦,南法玫瑰園成為週末放鬆與慢活用餐首選(攝影:蕭芷琳)

桃園景觀餐廳推薦 南法玫瑰園 Jardin de la France

地址：桃園市大溪區復興路346-3號

營業時間：週三四五 11:00–20:00；週六日 08:30–20:00

電話：(03) 388-8872

