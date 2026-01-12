> 美食 > 麥當勞薯條免費吃！麥當勞APP快閃7優惠，麥當勞奶昔補貨回歸。

2026-01-12
麥當勞APP一週限定優惠持續發燒，除了中杯飲品與金選美式咖啡買一送一外，停售一段時間的麥當勞奶昔香草、草莓口味也於2026年1月12日回歸。
麥當勞薯條滿額免費送！速食控在麥當勞點餐前，一定要記得打開APP使用快閃優惠券，這次為了回饋粉絲，在麥當勞APP快閃7大優惠，自即日起限定一週登場。其中包含滿額100元就送中薯、還有點套餐送鷄塊、買麥脆鷄送玉米湯等優惠，不管是下午茶解饞，還是吃正餐加菜，都是速食控小確幸。
▲麥當勞APP快閃優惠一週限定登場，滿額就能把中薯直接帶回家，點餐前先打開看看不吃虧。（攝影：張人尹）
麥當勞滿額贈優惠

這次在麥當勞APP推出一週限定優惠，速食控可享多項指定餐點滿額贈。其中包含「買指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊」，直接把套餐再升級，以及「單點麥脆鷄腿一塊送小杯玉米湯」，下午茶解饞也超適合。此外，在1/15前還有「滿額100元送中薯」速食控單點漢堡、麥脆鷄等就能達到門檻。
▲指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊，套餐內容一次升級，吃起來更有滿足感。
麥當勞飲品買一送一 麥當勞奶昔補貨回歸

針對飲品部分，這次麥當勞APP也同步推出優惠，包含「單點中杯飲品買一送一、單點金選美式咖啡買一送一」。此外，麥當勞官方也公告，先前熱銷賣報的「麥當勞奶昔」香草口味與草莓口味，於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應，並且回應粉絲們的熱情，將規劃更多門市開賣，粉絲們終於又能再喝到麥當勞奶昔了。
▲熱銷回歸的麥當勞奶昔香草、草莓口味於2026年1月12日上午10:30恢復供應，也將規劃更多門市販售。（攝影：張人尹）
麥當勞APP優惠活動資訊

活動期間：即日起至2026/01/15
優惠內容：單筆消費滿100元送中薯

活動期間：即日起至2026/01/18
優惠內容：
買指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊
單點單點麥脆鷄腿(原味/辣味)一塊送小杯玉米湯
單點中杯飲品買一送一
單點金選美式咖啡買一送一
早餐單點陽光蛋堡系列送薯餅
早餐經典滿福堡系列送薯餅

速食控吃完麥當勞薯條奶昔 速食揪團也要吃

