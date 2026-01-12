麥當勞薯條免費吃！麥當勞APP快閃7優惠，麥當勞奶昔補貨回歸。

麥當勞APP一週限定優惠持續發燒，除了中杯飲品與金選美式咖啡買一送一外，停售一段時間的麥當勞奶昔香草、草莓口味也於2026年1月12日回歸。

麥當勞APP快閃優惠一週限定登場，滿額就能把中薯直接帶回家，點餐前先打開看看不吃虧。

麥當勞滿額贈優惠

指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊，套餐內容一次升級，吃起來更有滿足感。





麥當勞薯條滿額免費送！速食控在麥當勞點餐前，一定要記得打開APP使用快閃優惠券，這次為了回饋粉絲，在麥當勞APP快閃7大優惠，自即日起限定一週登場。其中包含滿額100元就送中薯、還有點套餐送鷄塊、買麥脆鷄送玉米湯等優惠，不管是下午茶解饞，還是吃正餐加菜，都是速食控小確幸。這次在麥當勞APP推出一週限定優惠，速食控可享多項指定餐點滿額贈。其中包含「買指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊」，直接把套餐再升級，以及「單點麥脆鷄腿一塊送小杯玉米湯」，下午茶解饞也超適合。此外，在1/15前還有「滿額100元送中薯」速食控單點漢堡、麥脆鷄等就能達到門檻。

麥當勞飲品買一送一 麥當勞奶昔補貨回歸

熱銷回歸的麥當勞奶昔香草、草莓口味於2026年1月12日上午10:30恢復供應，也將規劃更多門市販售。

麥當勞APP優惠活動資訊

速食控吃完麥當勞薯條奶昔 速食揪團也要吃

針對飲品部分，這次麥當勞APP也同步推出優惠，包含「單點中杯飲品買一送一、單點金選美式咖啡買一送一」。此外，麥當勞官方也公告，先前熱銷賣報的「麥當勞奶昔」香草口味與草莓口味，於2026年1月12日(一) 上午10:30恢復供應，並且回應粉絲們的熱情，將規劃更多門市開賣，粉絲們終於又能再喝到麥當勞奶昔了。活動期間：即日起至2026/01/15優惠內容：單筆消費滿100元送中薯活動期間：即日起至2026/01/18優惠內容：買指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊單點單點麥脆鷄腿(原味/辣味)一塊送小杯玉米湯單點中杯飲品買一送一單點金選美式咖啡買一送一早餐單點陽光蛋堡系列送薯餅早餐經典滿福堡系列送薯餅

