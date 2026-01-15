壽星優惠「幾歲送幾片肉」！彰化美食鍋泰暖泰式南洋火鍋，中部最強泰式火鍋。

彰化壽星優惠餐廳推薦「鍋泰暖 泰式南洋鍋物」，壽星幾歲送幾片肉或蛤蜊，不用當日壽星只要當月就有，大家趕快揪朋友一起來吃泰式火鍋，台中、彰化、桃園都有分店，記得線上訂位唷！鍋泰暖是我們家聚餐超喜歡的火鍋店，主打南洋風火鍋，特別推薦泰式冬陰功湯，店內有蔬菜自助吧、飲料自助吧吃到飽，鍋物只要328元起！CP值很高！

鍋泰暖 彰化員林店｜店內環境

我們今天來到的彰化員林的鍋泰暖創始店，這間是在地有名的火鍋店，用餐時間常常客滿，是CP值很高的火鍋店，尤其是壽星優惠很划算，之前帶80歲的阿嬤來用餐，獲得80顆蛤蜊超級幸福～

店內有自助吧區域，用餐環境很舒服寬敞，整間店挑高讓用餐空間不壓迫，座位區有可以容納6人的長桌，非常適合朋友聚餐、家庭慶生，是彰化員林聚餐的好選擇唷！

鍋泰暖 彰化員林店｜菜單Menu

鍋泰暖 彰化員林店｜自助蔬食吧吃到飽

鍋泰暖自助吧區的飲料選擇很多元，冷飲熱飲冰沙通通都有，還有提供雪花冰、冰淇淋、蝦餅、白飯、等等，另外還有蔬菜自助吧，提供蔬菜、火鍋料、麵食吃到飽唷！

鍋泰暖的蔬菜真的非常漂亮又新鮮，個人套餐最低只要328元吃到飽，真的CP值超級高，推薦給愛吃菜的朋友們，這裡真的可以實現蔬菜自由唷！店內也有提供素食火鍋，吃素的朋友也可以來用餐～

蔬菜吧的品相很豐富，有非常新鮮的時蔬，還有各式各樣的火鍋料，每次來吃鍋泰暖都吃超級飽，可以補充滿滿的青菜，特別喜歡冬陰功湯煮青菜，酸辣甜鹹好涮嘴！

今天竟然有我最愛的「川七」，在外面的火鍋店很少見的蔬菜，鍋泰暖的蔬菜吧真的很有誠意，青菜好新鮮好漂亮，很滿意唷👍

鍋泰暖 彰化員林店｜必吃泰式南洋火鍋

鍋泰暖主打泰式南陽火鍋，特別推薦兩款湯底：泰暖冬陰功湯、泰暖肉骨茶湯，一個重口味、一個溫順暖胃，適合鴛鴦鍋的組合。

泰暖冬陰功湯

泰暖冬陰功湯是將泰國最具代表性的湯品做成火鍋，融合了檸檬的酸、辣椒的辣、魚露的鮮甜，再加入椰奶增加濃郁口感，整體酸辣夠味，涮肉、煮海鮮都很好吃，風味強烈非常下飯！

泰暖肉骨茶湯

第一次吃到肉骨茶湯的火鍋，肉骨茶是馬來西亞的特色湯品，喝起來濃郁、香醇，帶有胡椒的香氣，推薦煮蔬菜吧的時蔬，不會很強烈但是又很溫潤濃郁的味道，好好喝唷！

嫩肩霜降牛

我們今天點的是雙人套餐，包含兩種肉品或海鮮，特別推薦「嫩肩霜降牛」，口感軟嫩適中，油滑分布均勻，吃起來有肉香不會乾柴，入口還很軟嫩，涮煮冬陰功湯好吃，非常夠味不用再沾醬囉～

招牌嫩雞柳

推薦大家一定要點「招牌嫩雞柳」，真的非常嫩、口感細嫩柔軟，但是吃起來又有點ＱＱ的，雖然脂肪含量很低，但是吃起來一點都不乾柴唷～

五福海鮮拼盤

雙人套餐中的肉品也可以選擇海鮮拼盤，五福海鮮拼盤包含白蝦、小卷、蛤蜊、鱸魚片、鯛魚片，泰式冬陰功湯裡面一定要有海鮮才對味，涮煮蛤蜊、白蝦，酸辣甜口味非常搭！

泰暖打拋豬飯

套餐中的副食可以5選2，雖然自助吧有超多麵食免費吃到飽，但是還是很推薦大家點「泰暖打拋豬飯」，這是店內必吃的招牌，吃起來鹹香辣的打拋豬好下飯！

爆漿蝦球

每次來我都會加點他們家的炸物，尤其是爆漿蝦球和芋泥球真的很好吃，是爆漿蝦球中間小下去會爆漿，外皮酥脆鹹甜口味，大人小孩都會愛！

芋泥球

芋泥控一定要吃的芋泥球，滿滿的芋泥香氣，吃起來Ｑ彈美味，中間有鹹蛋黃餡會爆漿唷～趁熱吃但要小心燙！

鍋泰暖 彰化員林店｜壽星優惠「幾歲送幾片肉」

非常推薦大家來鍋泰暖慶生，當月壽星就能獲得超大肉盤，「生日幾歲送幾片肉」，可以選擇小肥牛、五花豬或是蛤蜊，不想吃肉的朋友可以選擇蛤蜊，煮冬陰功湯超鮮甜好好吃唷！

最棒的是～可以一半肉一半蛤蜊，不用擔心肉肉太多，快帶這長輩一起來吃鍋，之前帶阿嬤來慶生，80歲的大肉盤好浮誇呀！

鍋泰暖 泰式南洋鍋物全台目前有五間分店，創始店在彰化員林，另外三間在台中、一間在桃園，CP值超高的南洋風火鍋，火鍋自助吧吃到飽只要328元起，熱門時段記得要提早預約唷～壽星優惠也需要預定唷！

鍋泰暖 彰化員林店｜店家資訊

鍋泰暖泰式南洋火鍋｜全台分店

台中崇德店 台中市北區崇德路一段514號 台中大里店 台中市大里區大明路262號 台中豐原店 台中市豐原區成功路500號 彰化員林店 彰化縣員林市大同路一段431號 桃園中壢店 桃園市中壢區中山東路一段323號

