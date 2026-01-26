板橋江子翠串岐日式居酒屋，捷運步行即達，鮭魚炒飯與無骨牛小排必吃。

板橋江子翠「串岐日式居酒屋」是朋友聚餐首選。必點粒粒分明的鮭魚炒飯與鹽烤無骨牛小排，氣氛溫馨放鬆。

這次回台灣行程緊湊，但仍特地抽出時間與朋友相聚，選定了位於板橋江子翠捷運站附近的「串岐日式居酒屋」。這裡交通相當便利，出站步行即可抵達，對於搭乘大眾運輸的朋友非常友善，不用擔心找車位的問題。一走進店內，映入眼簾的是典型的日式木質裝潢與溫暖的偏黃燈光，營造出一種放鬆愜意的氛圍。這裡不像一般吵雜的居酒屋，而是能讓人好好坐下來、細細品嚐熱食並暢聊心事的空間，非常適合三五好友久違的小聚。

招牌鮭魚炒飯粒粒分明，鹽烤松阪豬焦香脆口

來這裡絕對不能錯過「招牌鮭魚炒飯」，米飯炒得粒粒分明且帶有嚼勁，每一口都能感受到鮭魚豐富的油脂香氣卻絲毫不油膩，是五顆星推薦的必點主食。另一道「鹽烤松阪豬」也表現優異，外層烤至微微焦香，咬下後口感清脆爽口。建議搭配一旁的芥末鹽享用，那股嗆香感能瞬間引出豬肉本身的鮮甜，簡單的調味卻讓人印象深刻，是搭配酒類的最佳良伴。

無骨牛小排柔嫩多汁，明太子雞肉串層次豐

當天最讓我驚豔的莫過於「鹽烤無骨牛小排」，肉質柔嫩多汁，油脂的甜香非常乾淨純粹，單吃就已經足夠美味，完全不需要多餘的醬料掩蓋。喜愛層次口感的朋友則推薦「明太子雞肉串」，店家給料毫不手軟，明太子的顆粒感明顯，微微辣口但不刺激。紮實不乾柴的雞肉與鹹香明太子完美結合，每一口都是滿足。而「醬燒雞腿蔥串」則走日式甜鹹風味，與雞腿肉的油香交織，吃起來相當順口。

花枝雞翅海陸雙享受，雞捲唐揚酥脆秒殺款

創意料理方面，「花枝雞翅」給了我們很大的驚喜。雞翅去骨後包裹著滿滿的花枝漿，一口咬下先是雞皮的油香，緊接著是花枝鮮明的海味，海陸雙重享受一次滿足。「雞捲唐揚」也是一上桌就被掃空的秒殺品項，雞皮炸得香脆不油，緊鎖住內裡的肉汁與油脂香氣。另外，「午仔魚一夜乾」魚肉鬆軟鮮甜，乾香中帶著自然海味，不需沾醬就很耐吃，適合慢慢啃食配酒。

起司馬鈴薯綿密濃郁，明太子山藥清爽解膩

想來點小食解解饞，「起司馬鈴薯」是個邪惡又美味的選擇。濃厚的起司鹹香感明顯，底下的馬鈴薯泥綿密紮實，讓人忍不住一口接一口。若想轉換口味，清爽的「明太子山藥」絕對是居酒屋裡的最佳綠葉。山藥保持著清脆口感，上層鋪滿濃郁的明太子醬，吃到中後段時來上一份，能有效平衡味蕾的油膩感，讓整頓餐期的節奏更加順暢。

日式麻吉燒甜點收尾，日本直送沙瓦清爽搭

餐後的甜點與飲品同樣精彩。「日式麻吉燒」熱騰騰上桌，軟綿黏口的麻吉搭配花生粉香氣十足，而 Oreo 口味意外地合拍，甜度恰到好處，是個療癒的完美句點。飲品部分強力推薦「日本直送超人氣沙瓦」，有巨峰葡萄、青蘋果、荔枝等多種口味。其中「海鹽檸檬」鹹甜平衡最深得我心，而帶有童趣的「彈珠汽水」口味也很受歡迎，清爽的氣泡感搭配串岐的各式燒物或炸物都非常對味。

串岐日式居酒屋

地址：新北市板橋區文化路二段369巷8號(捷運江子翠站)

電話：02-22500512

營業時間：週一至週日 18:00-02:00

