台北五十年老店凱樂烘焙，韓國觀光客瘋搶牛軋餅，春節禮盒首選。

台北 50 年老字號「凱樂烘焙」是春節送禮首選，招牌香蔥牛軋餅深受韓國觀光客喜愛，口感綿香軟 Q 不黏牙。

每到農曆新年，挑選一份既體面又美味的春節禮盒總是讓人傷透腦筋。位於台北長安東路、傳承超過 50 年的老字號「凱樂烘焙」，絕對是解決送禮煩惱的最佳解答。這家店不僅是在地人從小吃到大的回憶，更憑藉著獨家秘方製作的「卵香牛軋糖」與「牛軋餅」紅遍國際，成為韓國與日本觀光客指名掃貨的伴手禮。堅持使用新鮮食材與純手工製作，打造出老少咸宜、不黏牙的完美口感。今年過年想找一款口碑好、用料實在且絕不踩雷的伴手禮，凱樂烘焙絕對值得列入您的首選名單。

傳承五十年老字號，日韓媒體爭相報導推薦

創立於 1968 年的凱樂烘焙，最早以傳統台式麵包起家，陪伴了無數台北人的成長歲月。五十多年來始終堅持嚴選食材，其中最具代表性的招牌點心「卵香牛軋糖」，堅持使用新鮮紅殼蛋現打蛋白製作，創造出獨特綿香軟 Q 且不黏牙的口感。這份堅持不僅獲得自由時報團購美食冠軍，更吸引了非凡新聞、東森新聞以及韓國 KBS、湖南衛視等國際媒體跨海採訪，是名副其實的台灣伴手禮代表，送禮絕對超有面子。

北港花生經典必吃，西港芝麻濃郁不甜膩

牛軋糖系列中，「花生口味」是經典必吃的安全牌。選用香脆的台灣北港花生，搭配手打蛋白與純淨乳源，入口奶香濃郁，越嚼越香且完全不黏牙，深獲長輩喜愛。喜愛養生風味的朋友則推薦「芝麻口味」，選用台灣西港黑芝麻粒混合北港花生，入口瞬間芝麻香氣撲鼻而來，隨著咀嚼慢慢釋放出花生的脆感與香氣。整體甜度控制得恰到好處，完全不死甜，是款香氣十足的優雅小點。

加州杏仁果口感足，夏威夷豆奶香天花板

堅果控絕對不能錯過這兩款進階口味。「杏仁牛軋糖」嚴選特級加州杏仁果，經過低溫烘烤保留了完整的香氣與營養，顆粒感明顯，咬下去每一口都充滿存在感，奶香與堅果香氣完美平衡。而被譽為「奶香天花板」的「夏威夷牛軋糖」，則是日本客人的首推款。使用超大顆原粒夏威夷豆，豆子本身帶有自然的奶油香氣，整體口感高級細緻，非常適合用來送給重要的親友或客戶。

韓國觀光客瘋搶購，香蔥牛軋餅鹹甜交織

店內人氣最高的「香蔥牛軋餅」，是韓國觀光客來台必掃的超人氣伴手禮。外盒採整齊的抽屜式設計，將凱樂招牌的牛軋糖與懷舊香蔥蘇打餅完美結合。蘇打餅的鹹香蔥味與牛軋糖的濃郁奶香在口中交織，鹹甜滋味超級涮嘴，讓人忍不住一片接一片。行家推薦的隱藏吃法是放入烤箱或微波爐稍微加熱，讓內餡牛軋糖呈現半融化的滑順口感，美味程度瞬間升級，絕對讓你一吃就停不下來。

傳統鳳梨酥金黃皮，外酥內軟配茶超解膩

除了牛軋系列，「傳統鳳梨酥」也是年節送禮的經典不敗款。外盒採用象徵吉利的亮眼橘黃色系，非常喜氣。金黃酥香的餅皮包裹著酸甜適中的鳳梨內餡，一口咬下外酥內軟，鳳梨自然的果香在口中散開，甜而不膩。這款傳統風味非常適合在年夜飯後，泡上一壺熱茶搭配享用，不僅解膩更能增添過年的團圓氣氛，是款長輩接受度極高的貼心選擇。

凱樂烘焙 Carol Bakery 長安總店

店家地址：10491台灣臺北市中山區長安東路二段131-4號

店家電話： 02 2507 3891

營業時間：星期一～星期日: 07:00 – 22:00

