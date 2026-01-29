苗栗公館福瑄食品花生糖禮盒，客家手工古早味，健康不黏牙年節首選。

苗栗「福瑄食品」推出客家手工花生糖年節禮盒。嚴選台灣在地花生，堅持黃麴毒素零檢出，口感酥脆不黏牙且低糖健康。

每逢年節前夕，挑選伴手禮總讓人傷透腦筋，深怕送出華而不實的禮盒最後被默默轉送。位於苗栗公館的「福瑄食品」深耕在地二十年，老闆孫師傅堅持傳承客家古早味，在大灶旁以長鍋鏟手工翻炒，將記憶中的花生香氣完美保留。這款強調健康、低糖且不黏牙的花生糖禮盒，不僅通過黃麴毒素零檢出的嚴格標準，更蘊含了濃厚的職人精神與人情味，是讓阿嬤點頭稱讚、全家人吃得安心，連自己都捨不得送人的實在選擇。

苗栗公館客家手工，嚴選台灣花生香

隱身在苗栗公館純樸鄉鎮裡的福瑄食品，每天空氣中都瀰漫著溫柔的花生香氣。退伍後返鄉的孫老闆，堅持使用傳統大灶與長鍋鏟，一次次手工翻炒台灣在地花生。他不追求浮誇的包裝，只專注於品質第一的職人精神，所有產品皆通過黃麴毒素零檢出測試。這份對古早味的堅持，融入了現代人重視的健康理念，不過度添加糖分，讓每一口都能吃到最純粹的花生原味，是深耕在地二十年的安心保證。

米香花生糖酥脆，腰果酥黑糖味美

禮盒中的「米香花生糖」選用無毒契作米製作，口感酥而不硬，帶有自然的米香與花生氣息。因為堅持少糖製作，口感比市售產品更為酥鬆易碎，這正是真材實料的最佳證明。另一款「腰果酥」用料相當大方，每一口都能咬到飽滿的腰果，搭配低調不搶味的黑糖香氣，整體口感偏向酥鬆且完全不黏牙。這兩款對於牙口不好的長輩或是不愛甜食的朋友來說，絕對是接受度極高的貼心茶點。

白芝麻花生脆口，青仁花生原味濃

喜愛豐富香氣的朋友不能錯過「白芝麻脆花生糖」，入口瞬間芝麻香氣撲鼻而來，口感脆口不硬，吃多也不覺得油膩。同場加映的「青仁花生糖」則是花生控的最愛，展現了最直接純粹的花生原味，香氣乾淨且不甜膩。福瑄食品的年節禮盒，一打開就能聞到溫潤耐聞的花生香，而非刺鼻的甜膩味。無論是白芝麻的濃郁還是青仁花生的樸實，每一款都讓人忍不住一塊接一塊，捨不得轉送給別人。

黃麴毒素零檢出，送禮自用兩相宜

福瑄食品最讓人放心的，莫過於對食品安全的嚴格把關，堅持黃麴毒素零檢出，讓這份古早味不僅好吃更吃得健康。這款禮盒不僅適合年節送禮表達心意，更是辦公室團購或自家留存的美味零嘴。購買方式也相當便利，提供宅配到府、公司社區團購，甚至可以直接到工廠購買。如果你正在尋找一款能讓長輩點頭、同時自己也想私藏的伴手禮，這款充滿溫度的客家手工花生糖，絕對是溫柔又踏實的選擇。

福瑄食品資訊

店家地址：363台灣苗栗縣公館鄉100-3號

店家電話：03 723 9518

營業時間：星期一～五: 08:00 – 17:00；星期六～日：09:00 – 17:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。​​​​​​

