台中西屯「雀客藏居」 平價寬敞，近精明商圈停車便利、親子友善。

台中「雀客藏居 台中大墩」主打平價現代風。房型寬敞舒適，鄰近精明商圈與台灣大道，停車方便且可共用對面飯店設施。

經常往返台中的旅人一定知道，要在一級戰區找到價格親民且空間寬敞的住宿並不容易，而新插旗的「雀客藏居 台中大墩」正好滿足了這些需求。這間商旅地理位置極佳，就位於熱鬧的台灣大道旁，距離精明商圈步行僅需五分鐘，前往科博館、國家歌劇院或美術館也都相當近。這裡主打現代時尚風格，不僅房價平易近人，更擁有令人驚豔的超大房型空間。對於親子旅客來說，還能共享對面同集團「永豐棧酒店」的童媽吉樂園設施。無論是商務出差還是家庭旅遊，這裡便捷的交通與舒適的環境，都是台中住宿的高 CP 值首選。

台灣大道旁，交通便利鄰近商圈

雀客藏居台中大墩的地理優勢非常明顯，坐落於台中市最繁忙的台灣大道旁，交通四通八達。對於開車族來說，地下室備有停車場，雖然是採先到先停、無保留車位的機制，但在寸土寸金的市區能有停車位已相當方便。周邊生活機能完善，步行五分鐘即可抵達精明商圈，各式美食餐廳林立。若想安排台中市區一日遊，無論是去綠園道散步、科博館看展，或是到逢甲夜市吃小吃，從這裡出發都非常快速便捷，是探索台中的絕佳中繼站。

大廳氣派寬敞，共用飯店設施

一踏入飯店，首先會被那誇張寬敞的大廳給震懾住，挑高的空間大到讓人感覺講話都會有回音。雖然有旅客反映空間過大顯得有些冷清，當天櫃檯也僅有一位服務人員，但這也換來了無壓迫感的視覺享受。飯店一樓設有星巴克咖啡，方便住客隨時來杯咖啡提神。值得一提的是，由於與對面的永豐棧酒店為同一業主，住客部分設施如兒童遊戲室是可以共用的，這點對於帶小孩的家庭來說是一大加分項，能以商旅的價格享受到飯店級的親子設施。

標準雙床房型，空間超大無壓迫

這次入住的是「標準雙床房」，雖然是無窗房型，但一開門就會被那寬敞的坪數給驚艷到。以這樣的平價商旅來說，房間大到甚至讓人覺得有點奢侈，完全沒有一般市區商旅的狹窄壓迫感。房內配置了兩張舒適的雙人床，該有的備品設施一應俱全，每一層樓也都貼心設有飲水機，方便住客取用。簡單俐落的現代風格設計，搭配乾淨舒適的寢具，讓人一覺好眠，若是看重空間感與 CP 值的旅客，這裡絕對能讓你滿意。

乾濕分離衛浴，周邊美食選擇多

衛浴空間採用淋浴間設計，做到基本的乾濕分離，保持浴室整潔乾爽。備品方面提供的是拋棄式拖鞋與基礎沐浴用品，簡單實用。關於早餐部分，雖然飯店有提供，但據說是走簡單路線。考量到飯店周邊就是台中美食一級戰區，附近有太多好吃的早餐店與餐廳，建議可以像作者一樣，把胃容量留給台中的在地美食。整體而言，雀客藏居台中大墩以其優越的地理位置、超乎預期的寬敞空間與親民價格，成為台中西屯區極具競爭力的住宿新選擇。