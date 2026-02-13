苗栗苑裡小院子的日常鄉間選物店，老宅新生販賣溫暖手感生活雜貨。

苑裡「小院子的日常」隱身鄉間老宅。每週只開三天，販售充滿溫度的手作陶藝與日式雜貨，是感受生活美學的文青秘境。

在苗栗苑裡的靜謐鄉間，藏著一間讓人驚喜的選物店「小院子的日常」。這裡的位置極其隱密，若非特意尋找或在地人指路，很容易就會錯過這棟充滿故事的老宅。老闆夫婦花費心思將老屋重新修整，保留了歲月的痕跡，並注入了新的靈魂，將其打造成一間販售手作陶藝品、日式器皿與生活雜貨的溫馨空間。這裡不只是商店，更像是一種生活態度的展現，提倡將工藝之美融入日常。每週僅營業五、六、日三天，如果你也嚮往有溫度、有手感的生活美學，不妨來這裡逛逛，感受那份難得的寧靜與美好。

隱藏鄉間老宅，改造文青選物店

這家店的位置真的非常隱密，坐落在苑裡極為鄉下的地方，周遭多半是純樸的民宅與田野。老闆將一棟不起眼的老宅重新裝修，打通了一樓空間變身為店面，門口擺放著復古的小椅凳與老式腳踏車，瞬間營造出濃厚的文青氛圍。雖然地點偏僻，建議直接使用 Google Map 導航前往比較準確，但當你抵達時，會驚訝於在這樣的鄉間竟然藏著如此有質感的店鋪。這種強烈的反差感，正是「小院子的日常」最迷人的魅力所在，也是在地人眼中不尋常的驚喜。

溫馨簡樸空間，木製櫥櫃像回家

走進店內，映入眼簾的是一張視覺中心的大長桌，周圍環繞著大大小小的木製櫥櫃。整體空間設計溫馨簡樸，保留了老屋的木窗與結構，沒有過度華麗的裝飾，卻讓人感到像回家一樣自在。陽光透過木窗灑落，照在溫潤的木頭傢俱與陶器上，散發出一種歲月靜好的氣息。這裡的每一個角落都經過精心佈置，復古的老物件與新注入的選物和諧共存，展現了台日風格的完美融合，讓人不自覺地放慢腳步，細細品味這份空間的寧靜。

手作陶藝器皿，日式生活美學感

店內的主角莫過於老闆親自挑選的各式陶器與生活雜貨。這裡提倡的是日本常說的「民藝」精神，也就是將藝術融入日常生活之中，讓這些充滿手感溫度的器皿不再只是擺設，而是能被實際使用的物件。無論是手捏的陶杯、質樸的碗盤，還是各式日式生活小物，都自帶一種生活的美感。對於喜歡收藏餐具或注重生活儀式感的人來說，這裡簡直是寶庫，每一件商品都讓人愛不釋手，想把它們帶回家增添餐桌上的風景。

日本作家創作，台灣設計師選物

這裡的選物來源相當豐富，大部分是老闆夫婦親自從日本帶回的生活雜貨，也有不少是來自日本陶藝家的創作。此外，店內也支持台灣設計師的自創品牌，讓台日兩地的工藝美學在這裡交流對話。對於常去日本旅遊但擔心陶器易碎或太重不敢購買的人來說，這裡提供了一個絕佳的管道，讓你不用出國也能輕鬆入手高品質的作家款陶器。每一件選物都代表著老闆的品味，適合懂得欣賞細節與質感的你來這裡尋寶。

庭院綠意乘涼，每週只開三天店

除了室內的精彩選物，戶外的庭院也是一大亮點。樹蔭下擺放著幾張小椅凳，微風吹過帶來陣陣涼意，這裡就是名副其實的「小院子的日常」。老闆夫婦擁有令人羨慕的任性本錢，每週僅在週五至週日營業，過著心中理想的生活步調。如果你已經不為生存而苦，或許可以來到這裡，坐在庭院裡感受片刻的悠閒，拾起對生活美好的要求。從挑選一件有溫度的器皿開始，讓美感慢慢改變你的日常，享受這份難得的愜意時光。