桃園新屋陽柳塘薑母鴨，埤塘湖畔秘境，湯濃肉大塊重口味必吃推薦。

桃園「陽柳塘薑母鴨」被網友譽為在地最強。隱身埤塘湖畔，主打湯濃肉大塊的重口味，免預約只能現場排，寒冬必吃。

被許多在地網友譽為「桃園最強沒有之一」的陽柳塘薑母鴨，雖然地理位置稍顯偏僻，隱身在靠近中壢好市多的新屋鄉間小路裡，但一到冬天依然人潮滿滿。這裡最大的特色就是坐擁美麗的楊柳埤塘湖景，讓吃薑母鴨這件事多了一份愜意意境。店內主打極致濃郁的重口味湯頭，薑香與麻油香氣撲鼻，配上份量驚人的超大塊鴨肉，絕對是重口味愛好者的天堂。因為內用完全不開放電話訂位，想吃只能親自走一趟乖乖排隊。今年冬天如果覺得特別濕冷需要祛祛寒，不妨避開假日的用餐尖峰時段，來這裡喝碗熱湯暖暖胃吧！

偏僻小秘境，絕美埤塘景。

陽柳塘薑母鴨的地理位置確實有些隱密，位於新屋區高洲路的鄉間小路旁，周邊相當空曠，但也因此換來了極佳的停車便利性。餐廳緊鄰著美麗的楊柳埤塘，湖畔旁種滿了搖曳的楊柳樹，甚至還設有湖景第一排的半露天座位區。天氣晴朗時，這裡的夕陽黃昏景色非常迷人，邊賞湖景邊吃鍋別有一番風味。由於當天陰雨綿綿氣溫偏低，我們選擇了溫暖的室內座位，建議大家可以像我們一樣挑選平日下午的離峰時段前來，不僅能避開可怕的排隊人潮，更能悠閒地享受這片靜謐的湖畔風光。

澎湃火鍋料，獨特麵疙瘩。

店內的點餐方式相當現代化，可以直接掃描桌上的行動條碼點餐，而且上菜速度超級快，才剛入座沒多久，熱騰騰的薑母鴨就已經端上桌了。火鍋配料的部分則是採自助式領取，走到冰箱前想吃什麼就自己拿，通通均一價只要六十元，價格非常透明實在。冰箱上方還貼心標示了各種鍋底適合的配菜建議，除了必備的高麗菜、金針菇、鴨血與凍豆腐之外，這裡竟然還有提供外面少見的麵疙瘩，口感Ｑ彈有嚼勁，絕對是來店必拿的獨特配料。拿滿一整桌豐富的食材下鍋熬煮，視覺與味覺都超級滿足。

濃郁老薑湯，霸氣大鴨肉。

這裡的「帝王薑母鴨」一上桌就霸氣十足，基本份量就是半隻鴨，足夠四到五個朋友一起分享。這次因為大家都開車，所以特別請店家製作不加米酒的版本，沒想到即使不加酒，湯頭依然濃郁到令人驚豔。入口先是感受到麻油與老薑溫潤回甘的厚實底蘊，尾韻則帶著迷人的薑母辣香，超級重口味的設定保證讓愛好者為之瘋狂。最誇張的是鍋裡的鴨肉份量極多，每一塊都切得厚實巨大，簡直像是大塊的「鴨排」。大火燉煮後肉質不僅不會乾柴，反而越煮越軟嫩入味，讓人忍不住一塊接著一塊停不下來。

溫暖熱湯頭，實惠好價格。

陽柳塘薑母鴨不僅湯濃肉大塊，店家還提供了免費加湯的貼心服務，讓大家在寒冷的冬天裡可以盡情喝熱湯暖暖身子。吃飽喝足走到店外準備回程時，還會驚喜地發現餐廳旁飼養了可愛的小雞與白鵝，為這趟鄉間美食之旅增添了幾分童趣。整體來說，這家店能被網友封為桃園最強真的實至名歸，老闆捨得下重本熬煮出的極致重口味湯頭，搭配實在的價格與誠意滿滿的大份量鴨肉，性價比高得沒話說。不過對於平時習慣清淡飲食的朋友來說可能需要斟酌，但若是熱愛濃厚薑香的饕客，這裡絕對值得大力推薦。