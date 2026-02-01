> 美食 > 台北迪化街70年老字號名店「滋養和菓子」，冬季必吃限量草莓大福推薦。

2026-02-25 00:00文字：靜兒貪吃遊玩愛分享 
台北大稻埕商圈「滋養和菓子」在地深耕逾70年。曾登上國際串流平台紀錄片，冬季限定草莓大福更是排隊名物。

位於台北市大稻埕迪化街商圈的「滋養和菓子」，是一間擁有超過70年歷史的傳奇日式和菓子老字號。由日籍師傅傳承的正宗製菓技藝，奠定了其在烘焙界的崇高地位，更曾獲得國際串流平台 Netflix 紀錄片的青睞與報導。店內販售多款經典日式甜點如最中、銅鑼燒與羊羹等，而每逢冬季限定推出的「草莓大福」，更是引發驚人排隊熱潮的夢幻逸品。由於每日產量有限且極具人氣，往往在中午過後便會全數掛上完售的立牌。對於計畫前往大稻埕感受歷史風華的旅客而言，這份兼具視覺與味覺的精緻甜點，絕對是不可錯過的文化美食體驗。

熱鬧商圈地，復古和菓子

滋養和菓子的實體門市座落於大同區迪化街一段與涼州街的轉角處，鄰近捷運大橋頭站，交通十分便利。這間外觀充滿日式復古風情的老舖，每逢冬季早晨，尚未到營業時間便已匯集了長長的排隊人龍。為了維持購買秩序，現場工作人員會發放號碼牌並預先確認購買數量。由於門市結帳全面採用無現金支付，僅提供信用卡交易服務，前往朝聖的旅客務必留意付款方式的準備。若行程緊湊不便久候，亦可善用官方網站事先預購常態性商品，再前往中山分店進行取貨，能大幅節省寶貴的旅遊時間。

精緻伴手禮，豐富甜點櫃

除了引發排隊熱潮的冬季限定商品，店內的常態性甜點同樣展現了深厚的日式製菓底蘊。品項涵蓋了經典的紅豆銅鑼燒、口感軟Ｑ的赤糖麻糬，以及融合中式烘焙靈魂的鳳梨酥與棗泥酥等。另外如燒饅頭、羊羹與極具代表性的「最中」，皆是深受老饕喜愛並經常回購的人氣商品。這些精緻的和菓子不僅展現了職人對食材與工法的講究，其高雅精美的包裝設計更使其成為餽贈親友的絕佳伴手禮。無論是作為走春拜訪的年節禮盒，或是午後搭配熱茶享用的質感茶點，都能完美傳遞出非凡品味。

嬌小鮮草莓，綿密紅豆餡

冬季最具話題性的「草莓大福」，以8入盒裝的形式販售，定價為650元。打開精緻的禮盒包裝，每顆大福皆採獨立封膜，確保了衛生與攜帶的便利性。相較於市面上其他主打巨無霸尺寸的同類產品，滋養的草莓大福顯得較為精巧嬌小。其最大的特色在於上方外露的鮮紅草莓，表面刷上一層晶瑩剔透的糖漿，不僅增添了誘人的光澤，更提升了整體的精緻感。搭配柔軟Ｑ彈的大福外皮與極致細膩的紅豆泥內餡，草莓的天然酸甜與多汁口感，在咀嚼間達到了絕妙的平衡。

甜蜜好滋味，絕佳品茗點心

這款傳奇級的草莓大福，在風味設定上忠實呈現了正宗日式和菓子的特色。細緻的紅豆泥內餡為了達到綿密質地，甜度表現相對較為鮮明，完美襯托出新鮮草莓的天然酸香。對於習慣低糖飲食的現代人而言，單吃或許會感到甜度稍高，但若能搭配一壺熱騰騰的日式煎茶或無糖烏龍茶一同享用，茶湯的微澀便能巧妙化解甜膩，讓整體的味覺體驗昇華至最佳狀態。來到大稻埕品味歷史建築之餘，帶上一盒滋養和菓子的冬季極品，絕對能為這趟台北都會漫遊增添一抹甜蜜的日式風情。

滋養和菓子

所在地址：臺灣臺北市大同區迪化街一段247號
營業時間：9:00am-18:00pm
店家電話：02-25539553

