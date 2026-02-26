離天空最近的浪漫景點！日月潭鵝黃色耶穌堂，涵碧步道絕美制高點。

日月潭的耶穌堂，隱身於知名涵碧步道的最高處。這座唯美教堂擁有俯瞰湖光山色的絕佳視野，是充滿幸福感的浪漫聖地。

有別於傳統教堂給人的冰冷與莊嚴感，座落於日月潭畔的耶穌堂，以其溫暖活潑的鵝黃色調，宛如山頭上的一盞明燈，靜靜地俯瞰著這片煙波繚繞的湛藍湖水。這裡不僅是涵碧步道上的制高點，更被許多旅客譽為「離天空最近的婚禮殿堂」。在滿山翠綠與碧藍湖水的相互映襯下，教堂散發出令人心安的寧靜氛圍。無論是漫步於步道的旅人，或是特地前來朝聖的攝影愛好者，皆能在此放慢腳步，感受別具一格的唯美湖畔風情，是一處完美融合了自然美景與歷史底蘊的特色打卡地標。

隱密涵碧最高處，浪漫鵝黃耶穌堂

耶穌堂的具體位置座落於南投縣魚池鄉中興路 146 號，恰好位於日月潭知名涵碧步道的最高點。由於教堂地處步道高處，周邊並未設立專屬的停車空間，建議自行驅車前往的旅客，可先將車輛妥善停放於水社碼頭周邊的付費停車場。停妥車輛後，順著平緩的涵碧步道漫步而上，沿途不僅能飽覽日月潭的湖光山色，更能享受被茂密林蔭包圍的清新空氣。這段短暫的步行路程，不僅免去了尋找車位的困擾，更為探訪這座隱密教堂增添了一抹悠閒的儀式感。

昔日專屬禮拜所，今日絕美打卡點

這座充滿異國風情的小教堂，早期曾是蔣介石夫婦專屬的私人禮拜場所，承載著一段深厚的歷史記憶。隨著時代變遷，如今已全面對外開放，成為日月潭極受歡迎的唯美地標。有別於一般宗教建築的肅穆，耶穌堂以明亮的鵝黃色外牆搭配純白色的幾何窗框，在周遭滿山翠綠的自然景觀中顯得格外活潑亮眼。當旅客拾階而上抵達教堂前，那份遺世獨立的靜謐氛圍，總能讓人不自覺地卸下心防、放慢呼吸，靜靜感受這座建築所傳遞出的內在平靜與溫暖的擁抱。

翠綠草坪鮮花開，幸福鐘聲傳百里

教堂外圍精心維護的翠綠草坪上，一年四季皆有不同的鮮花盛開，點綴出極致浪漫的童話氛圍。得天獨厚的絕美景致與神聖的宗教色彩，使耶穌堂成為無數新人互許終身、舉辦夢幻戶外婚禮的首選殿堂。每當悠揚的鐘聲從這座被譽為離天空最近的教堂頂端敲響，迴盪在平靜無波的日月潭面上，那份濃厚的幸福感彷彿也能隨之傳遞給每一位駐足聆聽的旅人。光是站在廣場前俯瞰煙波浩渺的大湖，便能深刻體會到言語無法形容的甜蜜與感動。

留意每日開放時，漫遊湖畔好心情

為了確保旅客能擁有完美的參訪體驗，前往耶穌堂前務必留意其開放時間。目前教堂每日的常規開放時段為上午 10:00 至下午 16:00，而每週日的下午 15:30 至 16:30 則會舉行固定的主日禮拜儀式。由於教堂偶爾會因舉辦浪漫的婚禮或特殊宗教活動而進行包場，強烈建議旅客在出發前，先行至日月潭耶穌堂的官方臉書專頁確認當日的最新開放資訊，以免大老遠爬上制高點卻面臨撲空的窘境。妥善規劃參訪時間，才能在這座唯美的鵝黃色殿堂中留下完美回憶。

南投日月潭私房景點推薦耶穌堂

住址：南投縣魚池鄉中興路146號 。

開放時間：每日 10:00–16:00。

主日禮拜：週日 15:30–16:30 會舉行禮拜儀式。

