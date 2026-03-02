假日烤鴨吃到飽999元！「台北凱撒大飯店 Checkers自助餐」寶島美食季，壽星優惠第2人半價。

台北高CP吃到飽推薦！台北凱薩大飯店，寶島美食季推出烤鴨吃到飽只要999元，平日午餐吃到飽也只要699元，當月壽星二人同行第2人半價，寶島美食季除了外皮金黃酥脆的烤鴨，還有避風塘鮮蟹、剁椒粉絲蒸鮮魚、花生滷豬腳、麻油豬肚鮮菇、老奶奶宜蘭西滷肉、蘭陽卜肉，各種在地小吃一次滿足，真是太幸福了！推薦大家在家庭聚餐、生日慶生都很推薦大家來用餐唷～

台北凱撒大飯店｜Checkers自助餐寶島美食季

物價飆升～現在的飯店吃到飽Buffet，價位幾乎都要一千元以上，甚至有兩千、三千的吃到飽，在台北竟然還有699元的飯店Buffet吃到飽，真的是小資族的小確幸，雖然台北凱撒環境有年代感，但是餐點還是很用心準備，現在寶島美食季推出「烤鴨吃到飽」，喜歡吃烤鴨的朋友，千萬別錯過囉！

台北凱撒大飯店｜週末限定烤鴨吃到飽！

寶島美食季最大亮點就是「烤鴨吃到飽」，這是假日限定，提供外皮金黃酥脆，肥美油脂滿滿的鴨肉，愛吃烤鴨的我，真的是一盤接著一盤，超級滿足唷！

台北凱撒大飯店｜寶島在地美食開箱

寶島美食季除了外皮金黃酥脆的烤鴨，還有避風塘鮮蟹、剁椒粉絲蒸鮮魚、花生滷豬腳、麻油豬肚鮮菇、老奶奶宜蘭西滷肉、蘭陽卜肉，各種在地小吃一次滿足，真是太幸福了！推薦大家帶外國朋友來用餐，可以讓他們吃到台灣的在地美食～我們家長輩也很喜歡這次寶島美食季的菜色唷～

懷舊花生滷豬腳

滷豬腳燉煮的非常入味，豬腳膠質豐富，吃起來Ｑ軟鹹香，搭配綿密的花生，好道地！

滋補麻油豬肚鮮菇

冬天來一碗滋補麻油豬肚鮮菇，麻油香氣暖胃又暖心，Ｑ彈的豬肚很美味。

蘭陽金棗雞

這道是宜蘭的特色菜，以宜蘭特產金棗入菜，炸雞裹滿酸甜醬汁，大人小孩都愛吃！

避風塘鮮蟹

吃Buffet當然有吃螃蟹，以新鮮螃蟹製成的避風塘鮮蟹，口感酥脆蒜香四溢～搭配啤酒超完美。

宜蘭經典小吃蘭陽卜肉

竟然可以在台北吃到宜蘭經典小吃「蘭陽卜肉」，帶外國朋友來用餐，一定要讓他們嚐嚐，台灣在地小吃，蘭陽卜肉外皮酥脆，吃起來甜中帶鹹香，好涮嘴呀！

剁椒粉絲蒸鮮魚

我超級愛的剁椒粉絲蒸鮮魚，魚肉非常軟嫩，剁椒香辣好開胃，讓人一口接著一口，就算吃9分飽了，還是想再吃一份剁椒蒸鮮魚。

台南名產現沖牛肉湯

吃到飽最喜歡喝現沖牛肉湯，台南特色的牛肉湯，將新鮮牛肉放入碗中，沖入熱湯燙熟牛肉，湯頭清甜暖胃，搭配薑絲剛剛好。

牛肉湯旁邊有現煮區，可以煮擔仔麵、米粉，這是外國遊客必吃的餐點，很道地的一碗台式湯麵。

彰化在地小肉圓

台北凱撒大飯店｜異國美食任你選吃到飽

除了寶島美食季必吃的特色菜，常態性餐點也很值得品嚐，像是爐烤現切牛排、海鮮區、日本料理壽司、生魚片、現做手捲，還有手工甜點、冰淇淋，凱撒大飯店Checkers不是浮誇路線的吃到飽，但是該有的餐點都吃得到唷～

爐烤現切牛排

日本料理海鮮生魚片

吃到飽當然要吃很多海鮮，這裡的海鮮都蠻新鮮～我個人最愛的是生魚片，鮭魚生魚片切的有點厚度，入口鮮甜軟嫩的口感，油脂感很豐富，吃起來也蠻新鮮的唷！

生菜沙拉水果自助吧

今天的水果我最愛哈密瓜和西瓜，這兩樣水果在家裡比較少吃到，尤其是哈密瓜真的好甜很好吃。

手工麵包甜點區

最後當然要吃飯後甜點，小蛋糕種類不是很多，但是味道都很不錯，看起來簡簡單單，吃起來讓人甜甜蜜蜜，再吃一球莫凡彼冰淇淋，是個完美的ending～

瑞士莫凡彼冰淇淋

啤酒、紅白酒無限暢飲

飲料的部分有提供冷熱飲、咖啡，還有啤酒、紅白酒無限暢飲，699元吃到飽還有附酒精飲料暢飲，真的蠻佛心！推薦大家來台北凱撒大飯店Checkers自助餐慶生。

台北凱撒大飯店｜Checkers自助餐

地址：台北凱撒大飯店2樓

訂位專線：(02)2311-5150 轉 2237

寶島美食季：2026/1/2~2026/4/1

壽星優惠：當月壽星二人同行第2人半價、四人同行一人免費

延伸閱讀

台北車站新開幕平價早午餐！「犀牛RHINO茶食厚片」鐵板奶油堡太好吃了吧。

台中全新開幕！高檔火鍋餐廳「山裡見月割烹鍋物」，浮誇裝潢很適合約會、慶生。

東區新開幕香港大排檔復古風！「梁香好港式雞煲 」，道地港式火鍋一鍋兩吃。

台北頂級燒鳥割烹！鳥力 Torichikara，體驗不一樣的無菜單日本料理！

[台北美食] 二本松涮涮屋｜台北約會餐廳推薦｜秋季限定「帝王蟹五吃」整隻活體帝王蟹上桌！