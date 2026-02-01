台北車站新開幕平價早午餐！「犀牛RHINO茶食厚片」鐵板奶油堡太好吃了吧。

最近在台北車站找到一間平價早午餐店，全新開幕的「犀牛RHINO茶食」，這裡可以吃到超好吃的「鐵板奶油堡」，還有銅板價鐵板捲餅，讓我非常驚艷的犀牛辣拌麵，推薦給大家～最喜歡下午帶著電腦，來到犀牛RHINO茶食吃早午餐、用電腦辦公，環境舒服、食物好吃！

犀牛RHINO茶食｜台北平價早午餐推薦！

犀牛RHINO茶食的營業時間從早上9點半開始，是北車附近公司行號喜愛訂購的團購下午茶、會議餐盒、下午茶外送，餐點多樣化有韓式鐵板奶油堡、捲餅，還有提供有特色的手搖飲，台北早午餐推薦給你們，不論早餐、早午餐、下午茶都是很棒的選擇！

犀牛RHINO茶食｜店內環境開箱

犀牛RHINO茶食的空間主打清新舒服，我喜歡帶著電腦來工作，店內的沙發座位很舒服，而且環境不吵雜，餐點又很多樣，想喝飲料也可以在這裡搞定，北車不限時咖啡廳推薦。

偷偷跟你們說～今天遇到兩個店員，都很帥☺️賞心悅目的一間店！

犀牛RHINO茶食｜菜單MENU

台北車站新開幕早午餐，推薦你們我最愛的口味，好吃的鐵板奶油堡、鐵板捲餅，還有必點的銷魂拌麵，大家趕快來試試，一個人用餐、或是約朋友一起來都可以！

犀牛RHINO茶食｜犀牛辣拌麵

來到犀牛RHINO茶食，推薦大家一定要點「犀牛辣拌麵」，他們家的銷魂拌麵是每日午間限定，不提供外送，只有中午內用才吃得到，銷魂拌麵使用的醬料是日本比賽冠軍回來的沙茶醬，看起來很平凡，但是吃起來很不簡單！這是我願意一吃再吃的好吃拌麵唷！

犀牛辣拌麵內容物包含：拌麵本人、一顆蛋、牛五花、小菜（泡菜）、湯品，還有一杯紅茶～這樣一份170元，可以吃的很滿足，醬料真的很好吃～

沙茶拌麵的沙茶，完全不像想像中沙茶的味道，沙茶吃起來鹹鹹甜甜，帶點微辣很提味，非常涮嘴會一口接著一口，非常合我的胃口！

吃完這一碗麵，喝一口旁邊的湯，超級驚艷！一問之下，原來這碗普通的湯，竟然是用蝦頭熬煮的蝦湯，有濃濃的蝦味，好用心呀！

犀牛RHINO茶食｜薯泥燒肉起士蛋捲餅

鐵板捲餅的口味很多，而且所有的口味都不是使用調理包，都是主廚特別製作的醬汁，口味真的都很不錯，鐵板捲餅是有厚度餅皮，有點像蔥抓餅的餅皮～

我們今天吃的口味是「薯泥燒肉起士蛋捲餅」，裡面包滿滿的生菜，增加清爽和脆口的風味，薯泥和起士是完美的組合，再配上厚厚的燒肉，好幸福的滋味呀！

犀牛RHINO茶食｜四川口水雞奶油堡

犀牛RHINO茶食可以吃到韓國很紅的鐵板奶油堡，厚片吐司製成的奶油堡，形狀有點像熱狗堡，外層麵包經過鐵板將奶油焦化，吃起來焦脆、奶油香濃，真的超好吃！我覺得蠻大一顆可以吃很飽，而且他的口味很多，有各式各樣特別口味，像是四川口水雞、四川乾碟牛、XO醬辣小魚、塔塔起士鱈魚、燒椒牛肉等等，感覺每個口味都好好吃～

我今天吃的是「四川口水雞奶油堡」，四川口水雞麻辣鹹香很好吃，雞肉軟嫩不乾柴，整體吃起來清爽過癮不會膩，搭配奶油香氣的麵包，和清脆的生菜，讓我一吃就愛上奶油堡的魅力！

犀牛RHINO茶食｜鳳梨酥

犀牛RHINO茶食除了餐點之外，也有好喝的手搖飲，而且我覺得價位合理，奶蓋紅茶只要60元，我最推薦這杯「鳳梨酥」，靈感源自台灣經典糕點鳳梨酥，喝一口真的有鳳梨酥的味道，超特別～其實這杯是鳳梨紅茶＋起司鹹奶蓋，鳳梨香氣與奶蓋結合，竟然有鳳梨酥的味道，好神奇，是很好喝不違和的飲品唷！推薦大家買這杯給外國朋友試試！

犀牛RHINO茶食｜店家資訊

犀牛 Rhino 茶食文化

｜地址：臺北市中正區南陽街 21 號 1 樓

｜訂位電話：02 8771 3603

｜營業時間：

週三～週五 9:30–19:00

週六～週二 9:30–17:00

