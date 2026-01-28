東區新開幕香港大排檔復古風！「梁香好港式雞煲 」，道地港式火鍋一鍋兩吃。

不用飛香港！台北東區開了一間「港式雞煲火鍋」，將香港大排檔風格完美復刻，猶如一秒來到香港，想要試試道地的港式火鍋，推薦大家來吃「梁香好正宗港式雞煲」！這間是我的愛店「梁湯火鍋港式煲湯鍋物」的姊妹店，由香港女婿在台灣打造的全新火鍋品牌～很有特色的港式雞煲鍋，一鍋兩吃雙重享受，還可以吃到港式創意料理、飲品唷！台北火鍋推薦給大家！

今天聚餐特別跟姐妹約來吃梁香好正宗港式雞煲，香麻辣好涮嘴，從裝潢到餐點我們都超級喜歡，而且鍋物份量很足，非常適合聚餐、慶生、圍爐～剛開幕不久的梁香好生意非常好，建議大家一定要提前訂位唷～Inline線上訂位

梁香好正宗港式雞煲｜店內環境開箱

梁香好正宗港式雞煲的裝潢真的很用心，每個角落都是細節，還原香港街頭大排檔風格，非常適合愛拍照的人，從餐廳門口拍到店內，每個角落都能拍出香港電影海報風格～

店內座位有四人沙發桌、長桌、圓桌、包廂，真的很適合朋友聚餐、公司聚會，年前是聚餐的熱門月份，包廂也很熱門，聽店員說幾乎天天都訂滿滿，想吃道地港式火鍋的讀者，記得早點訂位唷！

梁香好正宗港式雞煲｜菜單MENU

梁香好正宗港式雞煲｜必點！港式紅蟳雞煲鍋

梁香好正宗港式雞煲主打「一鍋兩吃」的港式雞煲，喜歡吃海鮮的朋友，這裡有鮮蝦雞煲、廣島蠔雞煲、紅蟳雞煲、龍蝦雞煲、南非鮑魚花膠雞煲等等口味，先吃港式乾炒麻辣口味，再加入高湯涮煮溫體牛肉，雙重享受一次滿足！

我們今天點的口味是「港式紅蟳雞煲鍋」，每一鍋裡面都包含半隻雞，還可以選擇兩種配料，我覺得份量足夠四人想要，再加點港式創意料理、火鍋料等等，一鍋六人吃也沒問題唷！

上桌後還會悶煮5分鐘，開鍋時記得準備好手機，先拍照打卡～開蓋整個香氣撲鼻，讓人垂涎三尺，建議敢吃辣的朋友一定要來試試，這裡的辣度好香～好麻～小辣約是外面的中辣的辣度，愛吃辣但吃不辣的朋友，可以跟我一樣點「Baby辣」，這個辣度就足夠香麻辣了！

半隻雞的份量好多，雞肉選用「仿土雞」，吃起來有土雞的Q彈，但又不會過於紮實，肉質嫩中帶Ｑ，重點是非常入味，每一口都是港式麻辣的醬香，超級下飯唷！白飯一定要點ＸＤ

首先先吃乾鍋～也可以將乾炒的雞肉夾出裝盤，請店員加入雞高湯，加湯後的湯頭會越煮越香，湯頭香濃厚實，我覺得口味除了麻辣之外還帶點甜味，是可以喝的好喝麻辣湯底，涮煮牛肉、青菜都很讚！

推薦你們煮火鍋必點「溫體牛」，還有我自己最愛的萵筍、炸魚皮、金針菇，真的超超超好吃！

溫體牛肉片

梁香好可以吃到溫體牛肉片，每日限量當日現宰直送，溫體牛雖然不像和牛一樣油脂豐富，但是口感軟嫩鮮甜，可以吃到濃郁的牛肉香氣，將台南牛肉火鍋的吃法，與香港雞煲鍋結合，是在台灣在吃得到的美食唷！

溫體牛肉只要涮個三秒，呈現粉紅色就能享用，入口有濃厚的牛肉香氣，真的非常美味，推薦搭配「乾碟」享用，多了花生的香氣，更有層次而且可以降低辣度唷！

炸豬皮

台灣人吃火鍋喜歡加「澎皮」，也就是炸豬皮，吸飽湯汁的炸豬皮，入口要小心燙，真的會噴汁，煮越久會越香，軟Ｑ的口感好美味～不用擔心會油膩，吃起來不油唷！

萵筍

超級推薦大家點「萵筍」，切片煮火鍋口感清脆，煮久一點會吸滿湯汁口感變得很軟，兩種口感我都好喜歡～

炸魚皮

推薦必點！必點！必點！「炸魚皮」是我最喜歡的火鍋料，比油條更好吃的存在，單吃好酥脆像蝦餅的口感，下鍋涮3秒，呈現外酥內軟的口感，外層酥脆中間是軟Ｑ的魚皮，真的超好吃！大家吃火鍋一定要點！一吃就愛上了❤️

梁香好正宗港式雞煲｜港式創意料理推薦

滷水拼盤

下酒菜推薦「滷水拼盤」，特別喜歡雞胗、豬肝、牛肚，滷味都很入味，鹹香中帶有點甜味，牛肚好Ｑ彈，雞胗很脆口，豬肝有內臟的香氣～搭配啤酒最對味！

避風塘炸水果玉米

三道必點創意料理：避風塘炸水果玉米、避風塘炸蘿蔔糕、麻香手撕雞，這三道真的超好吃，除了雞煲鍋之外，今天的前三名就是他們了！水果玉米非常甜，配上金黃酥脆的避風塘，鹹香辣好好吃！

避風塘蘿蔔糕

避風塘是經典的港式風味，這道避風塘蘿蔔糕是酥炸後的蘿蔔糕，配上避風塘金黃酥脆的蒜粒，港式蘿蔔糕外皮酥脆，蘿蔔糕本體軟嫩濕潤，可以吃的到蘿蔔的香甜，還有臘肉的鹹香，我好喜歡唷！

麻香手撕雞

最後推薦看起來低調不起眼的麻香手撕雞，非常喜歡手撕雞的調味，辣度剛剛好入口真的很香很好吃，雖然雞煲鍋已經有辣，但手撕雞的辣是完全不一樣的辣，是香辣的味道～吃起來很清爽，雞肉很軟嫩唷！

微醺凍檸茶

最後推薦梁香好的招牌飲品，是「大人味微醺」的凍檸茶與鹹檸七，吃麻辣鍋當然要配酒，聚餐推薦大家一人一杯來乾杯，我自己最喜歡微醺凍檸茶，酒精感不會太重，整體還是凍檸茶的味道，但是多了點微醺的風味～

台北聚餐口袋名單再加一！道地港式大排檔風格「雞煲鍋」，推薦大家來吃吃看，一鍋兩吃不論乾鍋、火鍋都很讚，香港創意料理也很好吃，真的是從裝潢到餐點都很棒的餐廳唷！

梁香好正宗港式雞煲｜店家資訊

梁香好正宗港式雞煲

地址：台北市復興南路一段107巷2號

電話：02-27119339

營業時間：17:00-23:30

公休日：週一公休



Inline線上訂位｜Instagram

延伸閱讀

台北頂級燒鳥割烹！鳥力 Torichikara，體驗不一樣的無菜單日本料理！

[台北美食] 二本松涮涮屋｜台北約會餐廳推薦｜秋季限定「帝王蟹五吃」整隻活體帝王蟹上桌！

西門町吃到飽！韓式料理吃到飽「江陵阿嬤」498元開吃，豆腐鍋 韓式炸雞吃到飽。

新加坡米其林主廚來台！鮮饌砂鍋鱸魚煲，莆田2025海味季新菜色開箱。

AJIMI 割烹!台北米其林一星無菜單料理，頂級日式饗宴。