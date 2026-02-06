來自東京的早午餐名店！Bread, Espresso & 必點超強「鐵板法式吐司」日式早午餐盤。

來自東京表參道的排隊早午餐名店「Bread, Espresso &」，不用飛去日本，在台北西門就能吃到囉！推薦大家來吃早午餐，真的好好吃～甜點下午茶推薦日本超紅的「鐵板法式吐司」，離開前記得買外帶麵包，招牌Mou吐司外酥內軟很厲害唷！Bread, Espresso &被日本網友稱為最強麵包屋，日本旅遊也可以去本店表參道店吃吃看唷！

Bread, Espresso &｜東京表參道名店 in 台灣台北

Bread, Espresso & 是來自日本東京表參道的超人氣烘焙咖啡店，以職人麵包與鐵板法式吐司而聞名，店內裝潢主打極簡日式風格，最喜歡下午來喝杯咖啡，吃一份鐵板法式吐司，窗邊座位好Chill～週末建議大家線上預約，每次來都客滿，生意超好唷！

Bread, Espresso &｜店內環境開箱

Bread, Espresso &台北店位在西門商圈，從捷運4號出口出站即可看到，角間的位置非常顯眼，裝潢延續日本表參道店的風格，日式木質極簡風很舒適，特別喜歡窗邊的座位，可以看著窗外人來人往的街道發呆，享用悠閒的下午茶。

進到店裡就會看到麵包櫃櫥窗，麵包香氣撲鼻，麵包人真的會瘋掉，每一款麵包都看起來超好吃，每次經過Bread, Espresso &，我一定會外帶麵包，在家用烤箱簡單加熱，就很好吃囉～

Bread, Espresso &｜日式手作麵包 Mou吐司

Bread, Espresso &被日本網友稱為「最強麵包屋」，是東京很知名的麵包店，在台灣就能吃到好吃的日式麵包，實在是太幸福了🫶🏻

店內最知名的品相就是Mou吐司，很可愛的方塊吐司，小小一顆外皮酥脆，中間口感濕潤，每一種口味我都很喜歡，我平時早餐可以一個人吃一顆，下午茶通常會跟朋友一起分享，一人一半搭配一杯咖啡剛剛好。

雖然單價有點高，但是真的很好吃的小吐司～

外帶吐司的包裝跟日本是一樣的唷！這個紅白條紋麵包盒是打卡必備，外帶三顆Mou吐司就可以用盒子裝，非常適合野餐跟姐妹一起享用～不只好吃，拍照打卡也超好看！

Bread, Espresso &｜菜單MENU

Bread, Espresso &｜早午餐推薦

Bread, Espresso &的早午餐系列我都非常喜歡，是很用心的日式早午餐，早午餐盤中就可以吃到好吃的Mou吐司，餐盤中包含蠻大一份蔬菜沙拉，女生吃這一份會很有飽足感，份量蠻大的唷！

Mou唐揚雞吐司餐

男友最喜歡～Mou唐揚雞吐司餐，半顆招牌Mou吐司，上面放上唐揚雞，在淋上日式咖哩醬汁，放上一片起司片，整個熱量爆表超級幸福，吐司外脆內軟，熱呼呼的真的很讚，週日睡到飽，起床吃到這一份早午餐，感覺一週的疲倦感都沒了，好療癒呀！

餐盤中有蔬菜沙拉，營養均衡，特條杏桃醬汁很清爽開胃。

日式唐揚雞搭配配上咖哩起司，真的是夢幻組合呀！

秋日香酥三明治

這一季限定的好日式的口味「秋日香酥三明治」，酥炸麵包外皮超級脆，中間是起司、南瓜泥在淋上咖哩醬，一口咬下去好像在吃咖哩麵包，好像一秒來到日本，超驚艷的味道！超喜歡唷！

晨光檸檬冷萃

套餐+90元就能有美式、紅茶、果汁，但我更推薦冷萃系列，晨光檸檬冷萃、青森蘋果冷萃都很不錯，喝起來有水果的香氣很清爽，搭配口味較重的早午餐很適合。

青蘋果冰淇淋蘇打

日式早午餐當然有日式飲料「青蘋果冰淇淋蘇打」，拍照打卡很可愛唷！

Bread, Espresso &｜甜點推薦

Mou 鐵板法式吐司

每次去東京，一定會去Bread, Espresso & 吃鐵板法式吐司，現在不用飛日本，台灣就可以吃到囉！Bread, Espresso & 來台灣後我已經來吃超多吃，真的是我念念不忘的味道，外皮焦脆，中間像布丁一樣滑順，吸滿蛋液和鮮奶，超級香濃，配上冰淇淋一起享用，冰火口感交織，真的是人間美味呀！

日和布丁

除了鐵板吐司，我也很推薦他們家的「日和布丁」，布丁上面擠上南瓜泥、鮮奶油，布丁滑嫩綿密在口中化開，蛋奶香氣很濃厚～是好吃的日式布丁唷！

Bread, Espresso &｜店家資訊

Bread, Espresso &

地址：臺北市中正區寶慶路69號

電話：02-23110005

營業時間：8:00-19:00



inline線上訂位｜線上菜單｜官方網站

