北港朝天宮隱藏版老宅！暗街宅內咖啡廳，必吃Ｑ彈特色花生豆花。

北港朝天宮周邊的「暗街宅內」，是一間隱身巷弄的老宅咖啡廳與民宿，主打將在地特產完美融入甜品的「花生豆花」。

來到香火鼎盛的雲林北港朝天宮參拜祈福，除了品嚐周邊熱鬧的傳統小吃，隱身於在地人俗稱「暗街」巷弄內的「暗街宅內」，更是喜愛老宅氛圍的旅客不可錯過的質感咖啡廳。這棟結合旅宿與甜點的靜謐空間，保留了傳統建築的低調質感，成功將北港著名的在地花生文化與創新甜品完美結合。無論是安排週末的走春祈福輕旅行，或是專程尋覓極具特色的質感甜點，這裡皆能提供一處遠離喧囂、放慢腳步的溫馨角落，絕對是造訪北港時值得收編進口袋名單的隱藏版美食據點。

隱密靜謐暗街巷，低調質感老宅風

暗街宅內的地理位置極度隱密，確切座落於北港朝天宮周邊的靜謐巷弄之中。若非特意尋訪或循著地圖指引，一般遊客極容易與這條被在地人俗稱為「暗街」的特色小巷擦身而過。從斑駁的建築外觀到充滿歷史韻味的室內空間，皆散發著迷人且低調的老宅質感。這處結合了精緻甜點與民宿經營的複合式空間，雖然整體的客席座位數並不算多，僅有門口幾桌與後方的零星座位，但也因此保留了難能可貴的寧靜氛圍，讓造訪的旅客能在此不受打擾地享受美好的午後時光。

在地特產巧融合，Ｑ彈軟嫩花生香

店內最具代表性的招牌甜品，莫過於將北港在地名產發揮得淋漓盡致的「花生豆花」。有別於市面上常見以黃豆作為基底的傳統豆花，這款特色甜品徹底顛覆了既有認知，完全以濃郁的花生為主體製作而成。其質地極其細緻柔順，入口時不僅能感受到宛如布丁般的滑嫩Ｑ彈，更能品嚐到醇厚天然的堅果香氣。上方巧妙撒上香脆的碎花生粒並淋上甜度適中的特製糖水，讓整體的味覺層次與香氣不斷向上堆疊，是一碗連重度花生控都會一試成主顧的極致療癒系甜點。

炙燒焦糖脆表面，清爽檸檬乳酪香

在精緻的西式糕點部分，名為「雷夢奶奶」的檸檬乳酪蛋糕是極受歡迎的清爽系選擇。這款蛋糕的乳酪主體口感極度細緻滑順，精準拿捏的檸檬比例帶來了自然清新的酸香，絲毫不會產生過度刺激的嗆鼻感。最令人驚豔的巧思在於其表層的處理，主廚特別撒上糖粒並經過高溫炙燒，形成了一層帶有迷人焦香的薄脆焦糖殼。當酥脆的表層與綿密的檸檬乳酪在口中交織，恰到好處的酸甜平衡完美化解了乳酪可能帶來的膩口感，是一款極具深度且相當耐吃的質感糕點。

季節限定鮮草莓，酸甜氣泡超消暑

針對喜愛季節限定水果的饕客，店內亦推出了視覺與味覺雙重滿足的草莓系列品項。「草莓鬆餅」採用了口感偏向鬆軟且帶有Ｑ度的特調麵糊，烘烤後邊緣微酥、內層則保有迷人的嚼勁，搭配當季採收的新鮮多汁草莓與滑順鮮奶油一同入口，層次極為豐富。飲品部分則強烈推薦「草莓氣泡飲」，將鮮甜的草莓果香與清爽的氣泡水完美結合，整體甜度刻意降低，喝起來不僅極度解膩且清涼消暑。將這兩款草莓系餐點搭配享用，絕對是午後悠閒時光中最完美的味覺饗宴。

暗街宅內｜咖啡旅宿

店家地址：651台灣雲林縣北港鎮安和街14號

店家電話： 0983-735668

延伸閱讀

雲林北港朝天宮過年走春美食懶人包，在地人激推必吃老店清單大公開。

北港朝天宮周邊美食早茶食光！市場內的道地港式飲茶，銅板價品嚐鮮蝦腸粉。

雲林北港｜在地傳承80年樸實古早味！只有北港才吃得到的早餐日常｜老等油飯 麵線糊