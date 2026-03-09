曼谷沙吞 BK SALON！米其林名廚操刀，純白竹簍餐廳超好拍。

泰國曼谷的「BK SALON」，由榮獲亞洲 50 最佳餐廳榜首的米其林名廚親自操刀，完美結合超現實建築美學與高水準的當代泰式料理。

座落於曼谷金融中心沙吞區周邊的 BK SALON，自開幕以來便迅速躍升為當地最炙手可熱的設計感餐廳。這座宛如美術館般的純白建築，巧妙融合泰國東北傳統的糯米竹簍元素，透過圓弧線條與幾何玻璃窗交織出零死角的絕美空間。不僅建築外觀吸睛，其餐飲實力更是深厚。由泰國傳奇米其林名廚 Chef Ton 親自研發菜單，將正宗泰式風味注入現代細緻的料理手法。從香氣四溢的打拋豬、真材實料的金錢蝦餅，到宛如藝術品般的玫瑰芒果糯米飯，徹底打破了網美餐廳的刻板印象，帶來視覺與味覺的極致雙重饗宴。

純白竹簍設計感，自然採光超唯美

BK SALON 的空間動線規劃極具層次感，從入口處的圓形拱門到連接各個竹簍空間的優雅坡道，處處皆展現了極致的建築美學。室內用餐區採用了溫潤的弧形沙發與極具現代感的設計餐椅，大面積的幾何玻璃窗將明亮的自然光線完美引入室內。在白天的陽光斜灑下，光影與窗邊的植栽相互映襯，營造出宛如藝廊般清新且優雅的獨特氛圍。無論是喜愛簡約冷淡風或文青質感的旅客，皆能在此尋得最完美的拍攝視角，輕鬆捕捉充滿仙氣的高質感美照。

經典泰式打拋豬，酥脆金錢鮮蝦餅

在鹹食的表現上，絕對必點這道香氣撲鼻的「經典打拋豬牛」。主廚將打拋葉、辣椒與濃郁蒜香完美融合，選用肉質精瘦卻不乾柴的頂級牛肉，拌炒至極度入味且多汁，恰到好處的微辣感極度開胃，讓人忍不住大口扒飯。另一道廣受好評的「小少爺金錢蝦餅」，金黃酥脆的外皮下包裹著極度彈牙的鮮蝦漿。每一口皆能咀嚼到真材實料的飽滿蝦肉纖維，絲毫沒有過度添加麵粉的粉膩感，搭配店家特調的酸甜梅子醬汁一同享用，整體風味更加清爽解膩。

秘製蝦醬鮮炒飯，層次分明口感佳

將泰國國民美食昇華至高級視覺系料理的「奶奶的秘製蝦醬炒飯」，是展現主廚深厚功力的代表作。盤中不僅有粒粒分明且吸附濃郁海味的蝦醬炒飯，周圍更精緻地環繞著日式玉子燒、鮮酸爽口的青芒果絲、醬香濃郁的特製燉肉，以及紅蔥頭與生辣椒等豐富配料。這道宛如藝術品般的佳餚，讓饕客能隨心所欲地將蝦醬的鹹香、芒果的酸甜與辣椒的辛辣自由搭配。各種頂級食材在口中碰撞出層次分明且變化萬千的絕妙口感，令人回味無窮。

玫瑰芒果糯米飯，避開尖峰免塞車

餐後的甜點時光，極力推薦這道視覺極度震撼的「芒果糯米飯」。主廚發揮巧思，將熟度完美、酸甜多汁的新鮮芒果切片，精心拼排出宛如盛開玫瑰花般的絕美造型。底層搭配著熟度適中、Ｑ彈不黏牙的優質糯米，淋上帶有淡淡微鹹的特製椰漿以完美中和甜膩感，表面更撒上酥脆的米粒增添豐富層次。在交通規劃上，建議搭乘 BTS 至 Chong Nonsi 站後轉乘計程車前往。若想拍出最美的建築光影，建議於下午 3 點半左右抵達，還能巧妙避開傍晚可怕的塞車潮。

BK SALON

地址：11 31 Sathu Pradit Rd, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120泰國

電話：02-2361-0202

營業時間：週一～週五11:30~23:00 週六日 9:30~23:00（無公休）

