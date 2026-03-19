高雄超人氣寵物友善居酒屋！「容燒居酒屋」各式調酒只要100元讓你喝到爽。

愛喝酒的朋友要收藏這家 ! 高雄超人氣寵物友善【容燒居酒屋】，不只可以帶毛孩來還有專屬寵物餐，從晚上開到深夜，是夜貓子吃宵夜聚餐的好去處，餐點道道無雷隨便點都好吃，而且酒類最低只要100元就可以喝到超佛!

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用餐google拍照打卡， 即可享有美食佳餚一份。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

容燒居酒屋 環境分享

▼【容燒居酒屋】在台中和高雄都有分店，這次來到位於高雄新興區的分店，就在六合夜市的旁邊，從美麗島捷運站和高雄火車站步行即可抵達。

▼【容燒居酒屋】用餐環境共有三層樓，整個風格充滿日式氛圍，還有專屬VIP20人大包廂，8～40人團體聚餐及包場都很適合!

▼【容燒居酒屋】來這裡有機會遇見可愛的狗店長，也可以帶自己的毛小孩一起用餐，還有貼心為狗狗準備專屬串燒(110元)，嚴選雞胸清肉加上當季新鮮時蔬，不添加任何調味很健康，讓主人毛孩都能一起同樂!

容燒居酒屋 菜單

容燒居酒屋 餐點介紹

牛肉剝皮辣椒串（2串）💰130 元 蔥鹽CH牛肋條（2串）💰190 元 豬肉番茄串（2串）💰120元

鹽烤雞肉串💰60元 照燒雞肉串💰60元 明太子雞腿肉串💰75元 豬肉蘆筍（2串）💰120元

▼每一份串燒烤物都是現點現烤，炭火成就出香噴噴的味道，可以吃到很多創意的品項，牛肉剝皮辣椒串鹹香夠味，相當多汁，豬肉番茄入口爆汁，吃起來酸酸甜甜很討喜，就連牛肉也處理得很好，Choice級的牛肋條肉質厚實鮮嫩，帶點筋的Q勁很好咬。

生牛肉💰250元

▼光看賣相就超誘人的生牛肉，搭配底部的涼拌洋蔥很解膩，軟嫩好咬，敢吃生食的朋友不能錯過!

明太子奶油烏龍麵💰200元

▼濃郁到不行的明太子奶油烏龍麵，濃香的奶油醬緊緊巴著Q彈麵體，還有明太子鮮香點綴好加分!

比目魚鰭邊丼💰320元

▼這碗比目魚鰭邊丼要列入必點，頂頭擺滿香噴噴的炙燒比目魚，一入口豐富油脂化在嘴裡，配著粒粒分明的米飯享用太銷魂!

松阪豬💰180元

▼喜歡肉肉的可以點松阪豬，一大盤不用兩百CP值很高，烤到微焦脆帶點彈度，是下酒的必備好夥伴!

絲瓜蛤蠣💰180元

▼海鮮控會愛的絲瓜蛤蠣，湯頭超級鮮美好喝，蛤蠣肉質飽滿鮮美，有著濃郁香氣。

鯖魚💰190元

▼整尾霸氣上桌的鯖魚，烤到外皮超級脆，一打開裏頭藏著肥美的魚肉，細緻無腥味!

▼超大尾的限量QQ軟絲，肉質Q嫩鮮甜，搭配芥末味的椒鹽品嚐很搭。

▼他們的用料真的很狂，明太子擠好擠滿不客氣，配上脆脆的山藥超好吃!

廣島炸牡蠣（4顆）💰190元

▼咬下會爆汁的廣島炸牡蠣，外酥內嫩口，整個牡蠣鮮位在嘴裡炸開好爽~

澎湖花枝蝦排💰240元

▼澎湖花枝蝦排外層炸得很酥脆，口感軟Q充滿海味，搭配特製沾醬品嚐甘甜好吃!

鮭魚飯糰💰60元

▼烤得酥酥的鮭魚飯糰，一剝開裏頭竟然藏著鮭魚肉，口感厚實鹹香，每一口都吃得到鮭魚的鮮香!

▼超可愛的三色糰子，讓人一秒來到日本，口感軟糯不黏牙!

Suntory三得利生啤💰150元 白桃沙瓦💰100元 草莓可爾必思氣泡💰100元

▼提供酒精和無酒精品項，現在還有兩小時生啤暢飲699活動，沙瓦和氣泡價格也很佛，居然只要100元就能喝!

容燒居酒屋 用餐心得

▼高雄人聚會又多了新選擇，這家【容燒居酒屋】我已經回訪好幾次，每一次吃都不會讓人失望，道道無雷美味，最重要的是酒價位超佛心，怎麼點荷包都不心疼!

容燒居酒屋 高雄新興店 店家資訊

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地址：高雄市新興區中山一路197號

營業電話： 07-2856359

營業時間 : 18:00-02:00(週一至週日 )

內用酌收10%服務費

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