在地老饕私藏的三十年土雞料理，「綠野山莊」超酷火車軌道送餐吸睛又美味。

近期吃到最有料的餐廳就是這家!前陣子在網路爆紅的【綠野山莊】，主打十多款創意的土雞料理，有超吸睛的火車軌道送餐，原本以為只是有話題而已，沒想到每一道都超有水準，我媽吃完直接和朋友約好隔週再來!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

綠野山莊 環境分享

▼【綠野山莊】位於高雄市大社區翠屏路，靠近義大世界與觀音山風景區，附設有超大停車場，還有第二停車場，假日一位難求建議先預約!

▼【綠野山莊】擁有近百坪的用餐空間，從開放式到獨立包廂都有，充滿古色古香的台灣風情，無論是家庭聚餐或是公司活動都很適合~

▼【綠野山莊】這裡有獨特的軌道送餐和百年火車頭，多個戶外品茗亭以及小孩放電遊憩區，讓用餐時光多了趣味性~

▼【綠野山莊】餐廳園區內還有飼養可愛的雞跟鴨，可以供大家觀賞互動!

綠野山莊 菜單

綠野山莊 餐點介紹

招牌雞（需烤50分鐘、可先預約）

▼每桌必點的招牌鹽焗雞，擁有誘人的金黃色澤，使用新鮮雞隻現烤烹飪，加入大量的酥炸黃金蒜頭，手撕的時候還在滴汁有夠狂，肉質飽滿香甜軟嫩好吃，外皮帶有過癮的酥脆度!

黑蒜頭雞湯

▼冬天超暖心的黑蒜頭雞湯，蒜頭熬煮融入至湯頭當中，湯頭醇厚有韻味，迷人蒜香在口中襲來，還能撈到超大量的烏骨雞，肉質彈牙好咬，完全不會咬不動，圓桌中間還有爐火可以持續加熱!

三杯雞

▼堪稱白飯殺手的三杯雞，會附上整碗九層塔自己加，實在有夠霸氣，香氣十足越咬越香!

手工芋丸 芋頭絲

▼芋頭控必點的手工芋丸和芋頭絲，真材實料到很驚人的程度，手工芋丸裡面是綿密芋泥， 紮實不乾，每一口都很滿足。

▼芋頭絲更是誇張到不行!肉燥下是一滿滿的芋頭絲，大口塞下整個超爽，而且是以荷葉包覆後清蒸，吃起來有淡淡的荷葉香，非常特別~

蒜茸蒸草蝦

▼豪華登場的蒜茸蒸草蝦，使用大尾的草蝦搭配粄條和蒜茸清蒸，粄條吸滿了醬汁超過癮，吸吮蝦肉時有著濃郁蒜香，香氣滿溢越吃越涮嘴!

紅燒虎掌

▼讓人相當好奇的紅燒虎掌，其實就是紅燒豬腳肉，醬汁濃郁，入口即化，保留瘦肉與豬腳皮，咬起來多了豬皮的Q彈感!

蜜汁火腿

▼非常講究的功夫菜蜜汁火腿，鹹甜火腿加上很酥脆的四方餅，口感豐富充滿層次 !

紅燒魚翅羹

▼澎湃指數破表的紅燒魚翅羹，裏頭撈得到滿滿滿的料， 小干貝、蝦、肉塊等， 紅燒湯頭帶有沙茶香氣，濃郁程度更是剛剛好，不會讓人膩口!

金瓜米粉

▼這道金瓜米粉看起來平凡，吃起來卻很有料欸，把大量的南瓜絲跟配料炒熟炒香，米粉吸收南瓜精華吃起來很入味~

現榨檸檬汁、現榨西瓜汁

▼飲品除了有基本的罐裝飲料和酒水，竟然也有現打的新鮮果汁可以喝，酸甜又解膩，配上餐點超級開胃!

綠野山莊 心得分享

果然跟著老饕吃準沒錯~去吃的時候看到超多在地人，這家【綠野山莊】真的很強，從環境道餐點都很有特色，而且距離義大超近位置很方便!

綠野山莊 店家資訊

Facebook INSTAGRAM 官網

地址：高雄市大社區翠屏路112巷5-4號

營業電話： 07-351-8393

營業時間 : 10:30 ~ 21:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

延伸閱讀

1928燒肉總鋪｜高雄最美夕陽的海景燒肉店，超浮誇海鮮食材一次滿足!!!

逢甲夜市新開幕爆汁腿排！「帝雞主炸物專賣店」還有巨無霸魷魚、帝王蟹肉棒。

脆上爆紅的聚餐新天堂！「大丈夫燒肉居酒屋」燒肉、日式料理一次滿足，生啤、Highball、沙瓦全日買三送一。

讓黃仁勳吃完也點頭的神級粥品！「十二月 粥品 • 茶飲 • 私房菜」濃郁到停不下來的鮮美滋味。

台中在地人不想分享的鐵板燒 ！「豪品鐵板燒」內用享飲品、湯品、霜淇淋、小菜吃到飽。