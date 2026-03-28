苗栗頭份老家烤雞！580元大啖黑羽土雞，聚餐熱炒超高CP值。

「老家烤雞&養生雞湯」主打僅580 元的足 3 斤黑羽土雞烤雞，搭配料多實在的養生雞湯與各式熱炒，輕鬆滿足饕客味蕾。

有別於一般需要苦等團購的烤雞名店，來到「老家烤雞&養生雞湯（頭份信東店）」，在舒適的餐廳內便能直接大口享用現烤出爐的美味。這間廣受在地人歡迎的快炒店，主打價格超佛心的 580 元招牌烤雞，嚴選足 3 斤重的黑羽土雞，肉質鮮嫩且香氣四溢。除了烤雞，店內更提供份量十足的胡椒烤魚、溫潤滋補的蒜頭雞湯，以及多款下酒熱炒與限定菜色。店內環境寬敞明亮，氛圍輕鬆自在且不過度喧嘩，無論是三五好友聚餐聊天，或是帶著小朋友共享家庭晚餐，皆能在此度過愉快的用餐時光。

寬敞舒適熱炒店，對面停車超方便

老家烤雞頭份信東店的地理位置極佳，正對面即是寬敞的停車場，為自駕前往的顧客省去了尋找車位的煩惱。走入店內，紅色的牆面搭配醒目的大面啤酒廣告牆，瞬間營造出熱炒店特有的熱鬧氛圍。用餐空間寬敞舒適，每桌之間保有適當的桌距，確保聚餐聊天時不易互相干擾。座位主要以適合聚餐的圓桌為主，並配置了旋轉盤與卡式爐，讓招牌的熱湯上桌後能持續加熱保溫；碗盤與筷子則採自助式取用，整體動線流暢便利。

招牌黑羽土雞肉，金黃多汁香氣濃

定價僅需 580 元的「老家烤雞」是每桌必點的靈魂招牌。店家嚴選足 3 斤的黑羽土雞，烘烤至外皮呈現誘人的金黃色澤與油亮光澤。輕輕撕開酥脆的烤皮，豐盈的雞汁瞬間順著肉理流下，視覺效果極度誘人。雞肉肉質極為軟嫩，絲毫不顯乾柴；最推薦的道地吃法是將鮮嫩的雞肉沾取底部的精華雞油，再佐以少許胡椒鹽，油香、鹹香與肉香在口中完美交織，簡單卻令人大呼過癮。

胡椒烤魚鮮嫩厚，蒜頭雞湯超暖胃

除了烤雞，定價 450 元的「老家胡椒烤魚」同樣極具份量。厚實的魚肚內塞滿了蒜頭、蔥段與豆芽菜一同烘烤，表面帶著微焦的迷人色澤。白皙細緻的魚肉吸附了濃郁的胡椒香氣，口感濕潤且鮮味十足。若想喝碗熱湯，定價 900 元的「蒜頭雞湯（小）」絕對能帶來視覺與味覺的雙重震撼。小份的鍋子裡放滿了鮮嫩雞肉，並巧妙融合了生蒜頭與爆炒蒜頭的雙重香氣，搭配蛤蜊提升鮮味，湯頭溫潤清爽且毫無厚重的中藥味。顧客還可額外以每支 80 元加點「大骨」入湯，並附上吸管讓饕客直接吸吮濃郁的骨髓精華。

蒜香軟絲佐法棍，限量爆炒花生芽

店內亦提供多款極具巧思的特色菜餚。定價 250 元的「蒜香軟絲佐法棍」將拌入沙拉的軟絲結合起司進行炙燒，塗抹於烤至鬆軟的法棍麵包上，鹹香濃郁且帶有獨特甜味。而定價 300 元的「爆炒花生芽」更是店內的稀有限量菜色，相較於常見的豆芽，花生芽的口感更為爽脆，咀嚼時甚至能聽見清脆的聲響，若太晚造訪極有可能向隅。此外，定價 200 元的「魚蛋沙拉」與定價 180 元、口感層次豐富的「香煎三色蛋」，皆是相當稱職的下酒小菜。

限定金沙嫩豆腐，熱炒涼拌超下飯

針對喜愛重口味的食客，頭份店專屬的限定菜色「金沙豆腐」（180 元）絕對不容錯過。外層均勻裹上濃郁金沙的豆腐，鹹香感十足，是名副其實的白飯殺手。海鮮類如定價 200 元的「炒海瓜子」，蒜香與醬香完美到位，湯汁極度下飯；同為 200 元的「涼拌小卷」尺寸驚人，肉質厚實 Ｑ 脆，冰鎮後的口感在夏日品嚐格外清爽。最後，定價 200 元的「蔥爆牛肉」香甜夠味，帶筋的部位增添了豐富的嚼勁，為整頓豐盛的熱炒饗宴畫下完美句點。

老家烤雞&養生雞湯頭份信東店 營業時間地址

地址：苗栗縣頭份市信東路二段104號

電話： 037-665758

平日 : 12:00–22:00(周一公休)；六日 : 12:00–22:00

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