彰化田尾秘境香久園！台版小莫內花園，春季限定預約賞花。

彰化田尾的「香久園」，以其精緻的英式庭園風格被譽為「台版小莫內花園」。園區每年僅於春季採線上預約制短暫開放。

彰化田尾素有台灣花鄉之稱，其中隱身於順安路旁的「香久園」，更是近期備受矚目的私房景點。這座小巧精緻的花園充滿濃厚的英式庭園風情，種植了各式奇花異草，在看似隨性的散落中展現出獨特的浪漫氛圍，因此獲得了「台版小莫內花園」的美名。為了維護高品質的觀賞體驗，園區每年僅於春季短暫開放，並嚴格實施線上預約制與人數控管。漫步在精心規劃的小徑上，無論是仰望樹梢或低頭凝視，皆能發現令人驚豔的繁花盛景，是走訪彰化田尾絕對值得一探的浪漫地標。

春季限定採預約，百元門票享優待

香久園每年僅對外開放一次，春季開園期間約為 1 月 10 日至 4 月 6 日，而最佳賞花期則落在 2 月中旬至 3 月中旬。為確保遊覽品質，每梯次僅開放 50 名遊客入場，全面採線上預約制。入園門票為 100 元且僅收取現金；符合條件的 4 歲至未滿 12 歲兒童、滿 65 歲以上長者與身心障礙人士可享 50 元優待票，田尾鄉民出示身分證亦有半價優惠。此外，為避免毛小孩誤食有毒植物，園區不建議攜帶寵物入內；若同行需將其關籠或暫放櫃檯託管。

台版小莫內花園，錫葉藤紫白交織

踏入香久園，宛如走進印象派大師莫內的畫作之中。整個花園中最亮眼的視覺焦點，莫過於園內元老級的「長穗錫葉藤」。紫白相間的浪漫花瀑從半空中垂墜搖曳，與周邊色彩斑斕的群花相互輝映，任何角度取景都極具視覺張力。園區貼心規劃了步行小徑，遊客只需利用借位技巧便能拍出置身花海的夢幻美照。參觀時請務必沿著小徑漫步，切勿隨意踩踏進入花圃，共同維護這片珍貴的美景。

滿園芬芳氣味甜，戶外雅座好休憩

在香久園的每一個角落，都能深刻感受到大自然的生機。除了視覺上的饗宴，空氣中更瀰漫著香草植物、迷迭香與菊花交織而成的清甜果香。由於花香極其濃郁，入園時建議避免噴灑香水，以免吸引蜜蜂靠近。若在園內逛累了，可前往設有遮陽棚的戶外雅座稍作歇息。這裡不僅提供咖啡、花茶與精緻甜點，更能在微風吹拂下，靜靜享受被花海包圍的愜意時光；建議備妥遮陽帽等防曬用品，讓賞花體驗更加舒適。

溫室培養花卉區，特色植栽可選購

園區的動線主要分為入口購票處、戶外雅座區與溫室花卉培養區。在溫室區內，展示了許多市面上少見的特色花草。例如帶有獨特巧克力香氣的特有品種太陽花，雖然氣味迷人，但因植物本身具有毒性，僅供觀賞且不可食用；此外，還有由香久園自行研發培育的各色新品種牽牛花，姿態優雅迷人。若在溫室中看見心儀的植栽，只需拔起盆中的滴劑管即可結帳購買（若改變心意記得將滴管插回原處），讓旅客能將這份屬於春日的浪漫帶回家延續。

香久園

地址: 彰化縣田尾鄉順安路旁( 導航指引，路邊停車)

電話:0910-913808

營業時間: 9:00~16:50 (週四公休)

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