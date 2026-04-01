南庄必買甜點、伴手禮！桂花釀、豆腐乳與療癒甜品牛窩窩必吃。

來南庄，除了老街的熱鬧與客家風情，其實還有一種味道，是會讓人默默帶回家的那種記憶。這次跟著在地人腳步，不小心走進這間「桂花品」，才發現原來南庄的桂花，不只是聞香而已，還能變成一系列讓人一吃就上癮的伴手禮。

說到「桂花品」的特色，小涼覺得最迷人的，就是它把南庄最具代表性的桂花元素，發揮到極致，而且不是只有單一產品，而是整體延伸成一整個系列。對了！他們家的豆腐乳也是隱藏版人氣王唷！

桂花品南庄門市，整體空間走的是溫潤木質調，搭配桂花元素點綴，給人一種很舒服、很放鬆的感覺。

店內空間不算太大，但動線規劃得很剛好，商品整齊陳列在架上，不會有壓迫感，反而讓人可以慢慢逛、慢慢挑，從桂花釀到各式特色伴手禮，一字排開超療癒～

而且最加分的是，店內還有提供簡單的內用座位區，逛累了可以稍微坐一下，點個甜品或飲品休息一下，完全就是「老街補給站」的概念唷！

我真的要大大讚許這位店員，人美又好親切，不會像一些伴手禮店猛推銷，只會專注在我們詢問的產品，一整個超讚！！

這邊也有提供不少試吃，一開始小涼也是抱著好奇的心情試試，沒想到一試吃直接被圈粉（笑）。他們的豆腐乳不是那種死鹹重口味，而是鹹香中帶有層次，甚至還多了一點回甘感，不管配飯、拌粥，甚至拿來當沾醬都很加分。最讓人驚喜的是口味真的很多，完全打破你對傳統豆腐乳的印象唷！

除了各式各樣的伴手禮外，這裡也有提供桂花飲品與甜品可以內用小歇一下，其中最不能錯過的就是招牌「牛窩窩」！這款點心其實是從古早農業時期的傳統點心「熝湯臍」一路演變而來，轉變成現在大家熟悉的牛窩窩，不只是口味上的改良，更像是把客家文化的記憶，一口一口延續下來。來到桂花品，不妨點上一份試試，真的很有特色～



對了！現在還有「2026春遊苗栗－部落客帶路」活動，只要到部落客介紹的店家踩點，掃描QRCode打卡，就能看到店家詳細資訊，還會跳出專屬優惠券！原價90元的牛窩窩，使用優惠券只要50元就能輕鬆嚐鮮，真的很可以耶！更多活動資訊，小涼就放在文末給大家參考囉！✨

我們這次點了桂花品美式，還特地站在一旁看店員製作，過程其實蠻有趣的！原來是先將乾燥桂花泡水，萃取出淡雅的桂花香氣，再把這桂花水加入美式咖啡中做結合。

喝起來的風味真的很特別～入口先是美式咖啡本身的微苦與醇香，接著尾韻慢慢帶出桂花淡淡的清香，不會甜膩，反而多了一種清新柔和的層次感。左邊的桂花品拿鐵則是加入了自家的桂花釀，不過實際喝起來，小涼自己覺得桂花香氣相對比較低調一點。可能是因為加入牛奶的關係，把整體風味變得更加柔和滑順，同時也稍微壓過了桂花本身的香氣。

牛窩窩的配料真的超澎湃！裡頭有熝湯臍、黑糖薑汁、花生芝麻、黑糖銀耳冰、桂花奶酪、桂花釀，再撒上黑糖粉，一整碗端上來就是滿滿的誠意～這一碗吃下去不只消暑，飽足感也直接拉滿，當成一份輕食甜品完全OK！

牛窩窩的口感層次感十足，熝湯臍帶點Q彈嚼勁，搭配黑糖薑汁的溫潤甜香；中間的黑糖銀耳冰冰涼滑順，入口超消暑，還帶點微微膠質感；桂花奶酪則是柔嫩細緻，淡淡花香在嘴裡慢慢散開。最後再融合桂花釀與黑糖粉的香氣，每一口都是不同層次的交疊，甜而不膩、清爽又有記憶點，真的會讓人一口接一口停不下來！ ?

牛窩窩裡的熝湯臍還有兩種口味可以吃得到，分別是紫米與艾草，讓整碗甜品的層次更加豐富！紫米口味吃起來帶點淡淡米香與微Q口感，越嚼越香；而艾草口味則多了一股清新的草本香氣，入口後有種很樸實、古早味的感覺。兩種風味交錯在一起，不只在口感上有變化，也讓整碗牛窩窩更有記憶點，吃起來完全不單調，反而越吃越有趣～

來到桂花品，不只是牛窩窩和飲品吸睛，周邊的伴手禮區也超好逛！先說豆腐乳吧，這裡的豆腐乳口味超豐富，除了原味和辣味，還有桂花、紅麴、薑黃、紅棗等創意口味，每一罐都很有特色，完全滿足不同喜好的味蕾。桂花釀的包裝也是小巧又精緻，大小不一，從小瓶到中瓶、大瓶都有，設計上又帶點創意感，送禮或自己收藏都很合適。

店長也會推薦一些人氣商品，讓你不用怕挑不到好物。重點是，大小包裝自由搭配，完全可以依照自己的喜好或預算來選購，無論是自用還是送禮都很方便。

最後要特別介紹一下「大吉大利的金吉醬」，竟然是用台灣的LV茄子袋包裝，復古感十足，超級有收藏價值，完全是老派又時尚的結合，一拿出來就超有面子！

最特別的應該是這沙茶火鍋口味的餅乾啦！！

現場有提供試吃，真的很沙茶(笑)，就是那種很鹹香的鬆脆口感喔！

手漾桂花釀雙入，包裝輕巧又有質感，送禮不傷荷包，還是來到南庄不可錯過的必買伴手禮之一

小涼很喜歡這種隨身包。出門不用買手搖飲、只要有白開水自己泡杯桂花釀解渴又健康！

再結帳時，可以在櫃台旁以加購價將乾燥桂花、桂花釀帶回家喔！

最後小涼要分享一個小插曲，我們在現場還遇到一對從新加坡來的遊客，他們說在國外也買得到桂花品的商品，但價格可是台灣的三倍！所以這次來台灣旅遊，他們特地排進行程，來桂花品大採購一番，看得出來這裡的魅力真的不只是伴手禮那麼簡單，連外國遊客都願意專程來，真的超有趣又讓人覺得自豪～

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桂花品-南庄門市

地址：苗栗縣南庄鄉西村中正路45號

營業時間：09:00~17:00、週六日及國定假日09:00~18:00

官網：桂花品

臉書粉絲頁：桂花品



桂花品-頭份門市

地址：苗栗縣頭份市中正路311號

營業時間：週一至五 09:00-18:00 (伴手禮專賣)

電話 : 037-683411

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