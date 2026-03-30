不是路過，是專程來喝！苗栗墨湘咖啡，把咖啡與甜點變成一種日常享受。

這家藏在苗栗市的《墨湘咖啡》，其實是那種低調到不行、但來過的人都會默默收藏的口袋名單。整體氛圍很有質感，帶點靜謐感，很適合想放慢步調、好好喝杯咖啡的人。不是那種吵鬧打卡型，而是會讓人想待上一段時間的地方！

來苗栗市找這家墨湘咖啡真的要先做點功課，不然很容易走錯間，建議你們導航可以先設定「青年創業指揮部」，到這邊之後先不要急著下車找店，記得先打電話 ?0937-586-235 跟店家說你已經到了！老闆會親自到停車場幫你開柵門，停車完全免費，而且還可以停好幾台車，這點真的超加分✨ 因為這一區其實藏了三家咖啡館，不少人都是慕名來《墨湘咖啡》，結果一不小心就走進別家，我自己也差點中招，所以這段一定要先提醒大家！

其實這是小涼第二次來墨湘咖啡囉！很喜歡這裡的戶外環境、手沖咖啡以及店家的人情味～

午後時光，坐在戶外慢慢品著一杯屬於自己風味的手沖咖啡，再搭配一塊店內招牌巴斯克蛋糕，微風吹著，整個人都放鬆了下來，這樣的時刻，真的就是最簡單卻最剛好的愜意享受。

這裡的咖啡也很有自己的堅持，不只是單純沖一杯給你而已。店家的咖啡豆從生豆挑選到烘豆都是自己一手包辦，每一批豆子都有自己的風味設定，喝得出來真的有在用心。

室內的空間也規劃的很寬暢。

後面這一區更是悠閒～

店內也有販售自己手作的濾掛式咖啡包禮盒唷！

現場大約有15款左右的咖啡豆可以選擇手沖，選擇算蠻多的。如果你是第一次來也不用擔心，直接跟店家說你的習慣就好，像是平常喝咖啡偏不偏酸、喜歡淺焙還是中焙，老闆都會很有耐心幫你介紹、一起挑適合你的豆子。而且我自己很喜歡的一點是，店家會先讓客人試聞咖啡豆的香氣，再決定要喝哪一款。如果你是那種「不太會講風味、但很在意味道」的人，其實用聞的來選也完全OK唷！

不喝咖啡或是隨著心情變化來點不一樣的飲料，這邊也有氣泡系列、混奶或茶類唷！再甜點部分也有提供巴斯克蛋糕、維也納麵包等，輕食類則是有水餃、無骨鹹酥雞。

經過一輪介紹之後，小涼最後選了這支「天堂92藝妓」。這款咖啡豆來自哥倫比亞，從生豆到烘焙都是由店家親自處理，再到現場研磨、手沖，每一個步驟都很講究。老實說，看著店家專注在手沖咖啡的過程，真的會忍不住多看幾眼（笑）那種穩穩控制水流、節奏的畫面，莫名有點帥?

上桌的時候也蠻有意思的，這邊會將手沖好的咖啡分成兩杯呈現。一杯是一般的咖啡杯，另一杯則是偏小、寬口的杯型，有點像裝濃縮咖啡的那種。店家有特別說，不同的杯口設計會影響香氣的集中與口感表現，所以喝起來的感受也會不一樣。同一支咖啡，用不同的杯子去品嚐，真的會有不同層次的變化，這點還蠻有趣的！

入口前就能聞到濃濃的茶香味，高貴的豆子我珍惜的點水淺嚐，令人驚喜的果酸是前所未有的溫和，我還是第一次想閉眼感受清爽、乾淨的酸韻；接著慢慢轉化為烏龍茶的香韻，尾韻帶一點回甘，整體另人愉悅。

放涼之後，反而更明顯出現一點奶茶般的柔和口感，那種溫潤滑順的感覺會更突出，喝起來很舒服，不會有負擔。而且因為店家用不同杯型呈現，用一般咖啡杯喝，風味會比較均衡；換成小口徑的杯子，香氣會更集中，柑橘的清香跟茶感會更明顯一點。是一支偏淺焙、風味乾淨又有變化的類型，很適合平常喜歡清爽系、香氣豐富、帶點果酸又不想太刺激的人。

另外這支「草莓白蘭地」一上桌名字就很吸引人，實際喝起來也真的蠻有記憶點的

入口第一口會先感受到一點微微的酒香感，不是那種嗆的，而是帶點溫潤的發酵氣息，接著慢慢轉出草莓的熟成果香。中段開始會出現標示的那種酒漬櫻桃風味，尾韻則是帶點淡淡的酒香回甘，停留在口中還蠻久的。這支因為是酒桶浸漬處理，風味本身就比較奔放、有個性一點，跟剛剛那款天堂92藝妓的清新路線完全不同。



? 小涼私心會覺得：這款很適合慢慢喝，邊聊天邊品，越喝越有感覺的那種

巴斯克蛋糕是墨湘咖啡的招牌甜點，不只是乳香濃郁，口感更柔滑如絲。咬下去，你不會感到紮實的蛋糕體，而是帶有微微流心的奶香內裡，在口中輕輕劃開。再配上一口手沖咖啡，香氣在嘴裡交織、濃郁醇厚，難怪這樣的組合早已成為墨湘咖啡的標配午茶。

除了招牌巴斯克蛋糕，墨湘咖啡的維也納麵包也絕對不能錯過！

這款麵包偏向歐式風格，烤過後的外層帶著酥脆口感，咬下去卻是鬆軟有彈性的內裡，每一口都充滿層次感。最令人驚喜的，是中間包裹的奶油餡香濃滑順，帶著淡淡的甜味，輕輕一咬就化開在嘴裡，完美中和了外層酥香的口感。

如果你喜歡嘗試不一樣的拿鐵，墨湘咖啡的這杯 蜜香拿鐵絕對值得一試！選用苗栗在地的花粉與蜂蜜調製而成，完全不額外添加糖漿，自然甜香在口中慢慢散開。



這杯拿鐵可是全台獨家，只在墨湘咖啡才能喝到，每一口都是專屬於這裡的限定風味，既特別又療癒，午茶或下午時光來上一杯，整天心情都會被甜蜜包圍。

攪拌均勻後，口感細膩滑順，奶香、蜂蜜香與咖啡的醇厚融合得恰到好處。最特別的是，花粉的味道帶點像南瓜的自然風味，微微清甜又溫潤，尾韻還會留下一絲花香。每一口都柔滑溫暖，慢慢在嘴裡散開，讓人忍不住一口接一口。

如果你是視覺系飲品控，墨湘咖啡的 黑糖炙燒蜜絕對讓你驚喜！這杯飲料分成三層，每一口都能感受到不同的風味：最底層是濃郁冰滴咖啡，帶著咖啡的深厚香氣；中間鋪上細緻奶蓋，柔滑順口；最上層則撒上滿滿黑糖，現場還會用炙燒的方式，香氣瞬間飄散，視覺與味覺雙重享受。

喝起來層次豐富，冰滴咖啡的苦韻被奶蓋的滑順和黑糖的甜香平衡，每一口都香濃而不膩，還帶有微微焦香感。不只是飲料，更像一場小小的味覺表演，午茶時刻來上一杯，心情瞬間被療癒滿滿。

這款脆皮栗子年糕絕對是搭上咖啡、茶飲首選！

熱熱的吃時，外層酥脆帶香，一咬下去內裡柔軟帶 Q 彈，口感層次豐富又討喜。

如果你跟小涼一樣來墨湘咖啡享受完手沖咖啡的風味後，又怕回家喝不到如此棒的咖啡，你也可以在這邊購買咖啡豆或濾掛咖啡包喔！！

沒時間到苗栗也沒關係！墨湘咖啡的濾掛咖啡讓你在家也能輕鬆享受招牌咖啡香。小涼這次帶回天堂92藝妓、桂蘭公主和草莓蜜糖，每一包都是現場風味的濃縮版，只要熱水沖一沖，就能立刻沉浸在墨湘的咖啡世界裡！

墨湘咖啡

電話：0937-586235

地址：苗栗市縣府路102號1樓(苗栗青年創業指揮部)

營業時間：12:00~18:30(依照google時間為準）

臉書粉絲頁：墨湘咖啡

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