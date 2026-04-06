台中大里聚餐推薦！厝秘功夫菜全攻略，悶鴨、芋頭香酥鴨、松露滑蛋必吃，雞湯直接封神。

如果你最近也在煩惱母親節要帶媽媽去哪裡吃飯，那這一篇真的可以先收藏起來！台中人氣餐廳再+1，厝秘-功夫菜﹒手路湯悄悄迎來第三家分店，而且這一間真的有點不一樣。不同於前兩家偏向中式典雅的氛圍，大里店多了不少綠意盎然的庭園造景，一走進來就讓人有種放鬆又舒服的感覺，空間也規劃得更貼近日常，不管是2～4人的小家庭聚餐，還是多人聚會、公司聚餐通通都很可以。

小涼自己一走進來就默默覺得：「嗯～這裡很可以帶長輩來！」有包廂、有圓桌，環境又不會太拘謹，吃飯聊天都剛剛好。再加上母親節快到了，這種有質感又好停車的餐廳，真的要早點訂位才不會飲恨啊～

平日的中午人潮也不少，而且就算兩個人來吃也沒有問題！

櫃台很有時尚風格！

這邊的位置很寬暢、給人一個很舒適的用餐環境！

這區用餐空間真的讓人一走進來就放鬆下來～大片落地窗把自然光整個引進室內，窗外是精心整理的庭園造景，綠意盎然的植栽搭配碎石，有種在城市裡偷偷擁有一座小庭院的感覺。



最喜歡的是坐在這裡用餐時，一邊看著窗外的綠景，一邊慢慢吃飯聊天，那種不趕時間的氛圍真的很舒服，完全就是會讓人想久坐的療癒角落。

座位以圓桌搭配木質椅子為主，簡約中帶點溫潤質感，很適合朋友、家庭、公司行號圍坐用餐。

這邊還備有3間包廂，且都可以看到中心的庭園景色，而且最重要的是這三間包廂還可以打通，就可以容納約36位，很適合同學會、公司年會聚餐喔！！＊包廂有低消NT$12,000 / 間＊

厝秘-功夫菜﹒手路湯 》 》菜單

就算家人朋友中有人吃素食也沒有問題，在訂位時提早幫他預訂素食套餐即可唷！

因應現在大家都是小家庭，厝秘特別在母親節期間5/1~5/10日推出了4~5人份的限定功夫宴，記得先訂位喔！5/9~5/10日僅提供母親節套餐及桌菜。

接著就來看看小涼與姊妹們今日吃了那些美味的菜餚囉～～～

這道涼菜「川辣牛腱子」，一上桌就很吸睛，牛腱肉以層層堆疊的方式呈現，視覺感十足。

淋上主廚秘製滷汁，再結合特製香辣醬汁，香氣瞬間被帶出來。牛腱肉口感柔軟中帶點筋Q，越嚼越香，辣度恰到好處，帶出開胃又過癮的層次感，讓人忍不住一口接一口。

這道京醬扒肉絲附8片餅皮一上桌就讓人忍不住食指大動，吃法有點像在享用烤鴨夾餅，只是把主角換成了香氣十足的京醬肉絲，多了一份濃郁又帶點甜鹹交織的迷人風味。

吃的時候，小涼喜歡把餅皮攤開在手上，先夾入一大口京醬肉絲，再依照自己的喜好加入小黃瓜與蔥絲，最後輕輕包起來，一口咬下，餅皮的柔軟、肉絲的鹹香與配菜的清脆在口中層層堆疊，真的會讓人一捲接一捲停不下來，越吃越涮嘴！

另外偷偷說，除了這樣包著吃，其實把京醬肉絲直接拿來拌飯也超可以！濃郁的醬汁一淋在熱騰騰的白飯上，鹹甜交織的香氣瞬間竄出來，每一口都超下飯，完全是標準的白飯殺手，讓人不小心就默默多扒好幾口呢

這道麻油悶鴨真的一上桌就氣場全開，還沒動筷，濃郁的麻油香就先撲鼻而來，整個香氣四溢，讓人瞬間食慾大開！如果人數不多的話，也可以貼心選擇「半鴨」份量，不用擔心吃不完～不過要提醒大家，這道悶鴨製作時間大約需要50分鐘，建議一定要提前預約，才不會現場等太久喔！

鴨肉的口感更是這道的靈魂所在，燉煮到極致軟嫩，用筷子輕輕一撥就能骨肉分離，尤其是鴨腿部位，一絲一絲剝開幾乎不費力，肉質細緻又多汁，完全沒有乾柴感，每一口都超級入味。連薑片也燉到軟而不辣，帶著微微辛香，直接入口也很好吃，意外地加分！

湯頭喝起來溫潤順口，麻油香濃卻不嗆，還帶著淡淡的薑香與鴨肉的鮮甜精華，重點是這湯汁拿來拌飯根本犯規，鹹香濃郁直接巴住白飯，完全是讓人一口接一口的白飯殺手，不拌真的會後悔！

小涼這次還特地用兩隻大湯匙把整隻鴨撐起來拍照，想完整呈現給大家看，但真的要很小心，一不注意就會直接骨肉分離，可見這鴨肉燉得有多軟嫩，光看照片就很有說服力啊！

這道芋頭香酥鴨可以說是小涼每次來厝秘都不會錯過的招牌功夫菜，一上桌就自帶吸睛光環，金黃酥脆的外層讓人光看就忍不住吞口水！

外層炸得酥香薄脆，咬下去還會發出輕微的喀滋聲，香氣瞬間在口中炸開，加上細緻綿密的芋泥，帶著自然淡雅的芋頭香，不甜不膩，反而把整體風味襯托得更加溫潤順口。而中間的鴨肉肉質紮實帶點嫩度，吸附了芋泥的香氣，一起入口時，那種鹹香與綿密交織的層次感，真的會讓人一口接一口停不下來。這道不只是好吃，更能感受到料理背後的細膩功夫，也難怪會成為不少老饕心中的必點招牌啊！

這道椒麻嗆魷卷真的讓人一吃就愛上，小涼這次來厝秘大里店，直接默默把它收進必點清單裡！

魷魚切成厚實圈狀，外層微微帶點彈脆口感，咬下去Q彈有勁，完全沒有腥味，反而越嚼越能感受到海味的鮮甜。醬汁是這道的靈魂所在，帶點花椒的微麻與辣椒的香氣，超級涮嘴，喜歡椒麻風味的朋友，真的不能錯過！

這道椒鹽青蔥腸也是厝秘家很有記憶點的一道料理，一上桌那股椒鹽香氣就超級誘人，忍不住馬上夾一塊來試試！

大腸炸得外酥內Q，咬下去的口感超有層次，還帶點彈性，不會油膩，加上青蔥的清脆與微嗆感，讓味道不只更有層次，也多了一點清爽的平衡感。這道不管是單吃還是配飯都很可以，越吃越涮嘴，完全是那種一上桌很快就被掃盤的料理啊！

金銀地瓜葉是一道很特別的菜，將地瓜葉、皮蛋以及鹹蛋的鹹香巧妙融合，吃起來有種濃郁又不膩的味道。皮蛋的滑潤和鹹蛋的香氣讓整道菜多了層次，但又不搶地瓜葉的清爽口感，輕輕拌一拌就能吃到蛋香和青菜的完美平衡，簡單又好吃。

松露滑蛋附法棍麵包，如果還有需要法棍可再加點！以蛋液和松露醬一起煎得滑嫩，上桌前再淋上松露油，香氣瞬間就爆出來，整個味道更明顯了～

滑蛋的口感超綿密，就像奶油在嘴裡化開一樣，搭配松露的香氣，每一口都好滿足。厝秘還有個特別的吃法，就是可以配上店家自製的法棍一起吃，有點像在吃西餐前菜那樣優雅，但又不失簡單的樂趣。法棍本身的香氣加上滑蛋的水嫩，咀嚼起來層次感超豐富。最迷人的還是那濃郁卻又恰到好處的松露味，一口就停不下來，吃完還會忍不住立馬再加點一份法棍XD

家鄉砂鍋菜飯，暖暖的砂鍋熱氣一撲鼻，就像回到家一樣，整個人瞬間暖了起來～小提醒，鍋真的很燙，拿的時候要小心喔！

香Q米飯拌入清脆的青江菜和香氣十足的家鄉肉（火腿），上面還撒了些干貝絲，每一口都充滿鮮香。記得吃之前先拌均勻，這樣香氣更明顯，米飯也更入味。

這道頂級白菜土雞湯真的是來厝秘一定要預訂的一鍋！雖然現場製作需要等上約40分鐘，但其實前置作業早就花了將近20小時慢慢燉煮，光這點就知道這鍋有多搞剛了～

而且這鍋是直接給一整隻土雞上桌喔！如果會怕看到雞頭的朋友，可以提前跟店家說幫忙去除～

小涼原本還想撈起一支雞腿拍照給大家看，結果一夾起來直接骨肉分離，只剩下一支雞腿骨在手上XD 這軟嫩程度真的不是開玩笑，雞肉完全燉到極致，輕輕一撥就化開，超級誇張但也超級好吃！

湯頭是用豬腳、金華火腿一起熬煮出來的精華，不過這些配料不一定每次都撈得到（笑），結果小涼這次超幸運，在撈白菜的時候居然撈到豬腳！而且那個豬腳已經燉到入口即化，滿滿膠質感，真的會讓人默默多喝好幾口湯。

整鍋湯呈現淡淡金黃色又帶點乳白感，喝起來香潤順口，完全是那種會回甘的濃郁系雞湯。白菜的甜、雞肉的鮮，再加上長時間燉煮釋放出的膠質，整個味道層層堆疊，每一口都很有深度，真的會讓人邊喝邊點頭那種～

這翡翠香檸茶很可以！帶點清新的茶香，加上微酸的檸檬香氣，喝起來清爽又不膩。

一餐吃下來，真的會明白為什麼厝秘可以一路展店，來到大里依然人氣不減。從功夫菜到暖心湯品，每一道都不只是好吃而已，更多的是那種細節與用心，讓人吃得出層次，也吃得出溫度。厝秘大里店的空間更是讓人喜歡，多了些綠意與舒適感，不管是小家庭聚餐、朋友小聚，甚至公司聚會都很適合，整體氛圍輕鬆又不失質感。

除了路邊停車格以外，厝秘大里店附近也有付費停車場唷！

厝秘-功夫菜﹒手路湯-大里店

電話：04-2482 3907

地址：台中市大里區國光路二段80號

營業時間：11:30~14:00、17:00~21:30，假日11:00~14:30、17:00~21:30

(週二公休日) 如遇例假日將正常營業

官網：厝秘-功夫菜﹒手路湯

線上訂位：厝秘-功夫菜﹒手路湯

臉書粉絲頁：厝秘-功夫菜﹒手路湯

厝秘-功夫菜﹒手路湯-甘肅店

電話：04-2311 9986

地址：台中市西屯區甘肅路二段115號

厝秘-功夫菜﹒手路湯-崇德店

電話：04-2422 8870

地址：台中市北屯區崇德八路一段18號

延伸閱讀