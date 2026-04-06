> 美食 > 台中大里聚餐推薦！厝秘功夫菜全攻略，悶鴨、芋頭香酥鴨、松露滑蛋必吃，雞湯直接封神。

台中大里聚餐推薦！厝秘功夫菜全攻略，悶鴨、芋頭香酥鴨、松露滑蛋必吃，雞湯直接封神。

台中美食台中餐廳聚餐餐廳台中手路菜
2026-04-06 17:30文字：小涼 
小涼

小涼

如果你最近也在煩惱母親節要帶媽媽去哪裡吃飯，那這一篇真的可以先收藏起來！台中人氣餐廳再+1，厝秘-功夫菜﹒手路湯悄悄迎來第三家分店，而且這一間真的有點不一樣。不同於前兩家偏向中式典雅的氛圍，大里店多了不少綠意盎然的庭園造景，一走進來就讓人有種放鬆又舒服的感覺，空間也規劃得更貼近日常，不管是2～4人的小家庭聚餐，還是多人聚會、公司聚餐通通都很可以。

小涼自己一走進來就默默覺得：「嗯～這裡很可以帶長輩來！」有包廂、有圓桌，環境又不會太拘謹，吃飯聊天都剛剛好。再加上母親節快到了，這種有質感又好停車的餐廳，真的要早點訂位才不會飲恨啊～

平日的中午人潮也不少，而且就算兩個人來吃也沒有問題！

櫃台很有時尚風格！

這邊的位置很寬暢、給人一個很舒適的用餐環境！

這區用餐空間真的讓人一走進來就放鬆下來～大片落地窗把自然光整個引進室內，窗外是精心整理的庭園造景，綠意盎然的植栽搭配碎石，有種在城市裡偷偷擁有一座小庭院的感覺。

最喜歡的是坐在這裡用餐時，一邊看著窗外的綠景，一邊慢慢吃飯聊天，那種不趕時間的氛圍真的很舒服，完全就是會讓人想久坐的療癒角落。

座位以圓桌搭配木質椅子為主，簡約中帶點溫潤質感，很適合朋友、家庭、公司行號圍坐用餐。

這邊還備有3間包廂，且都可以看到中心的庭園景色，而且最重要的是這三間包廂還可以打通，就可以容納約36位，很適合同學會、公司年會聚餐喔！！＊包廂有低消NT$12,000 / 間＊

厝秘-功夫菜﹒手路湯 》 》菜單

就算家人朋友中有人吃素食也沒有問題，在訂位時提早幫他預訂素食套餐即可唷！

因應現在大家都是小家庭，厝秘特別在母親節期間5/1~5/10日推出了4~5人份的限定功夫宴，記得先訂位喔！5/9~5/10日僅提供母親節套餐及桌菜。

接著就來看看小涼與姊妹們今日吃了那些美味的菜餚囉～～～

這道涼菜「川辣牛腱子」，一上桌就很吸睛，牛腱肉以層層堆疊的方式呈現，視覺感十足。

淋上主廚秘製滷汁，再結合特製香辣醬汁，香氣瞬間被帶出來。牛腱肉口感柔軟中帶點筋Q，越嚼越香，辣度恰到好處，帶出開胃又過癮的層次感，讓人忍不住一口接一口。

這道京醬扒肉絲附8片餅皮一上桌就讓人忍不住食指大動，吃法有點像在享用烤鴨夾餅，只是把主角換成了香氣十足的京醬肉絲，多了一份濃郁又帶點甜鹹交織的迷人風味。

吃的時候，小涼喜歡把餅皮攤開在手上，先夾入一大口京醬肉絲，再依照自己的喜好加入小黃瓜與蔥絲，最後輕輕包起來，一口咬下，餅皮的柔軟、肉絲的鹹香與配菜的清脆在口中層層堆疊，真的會讓人一捲接一捲停不下來，越吃越涮嘴！

另外偷偷說，除了這樣包著吃，其實把京醬肉絲直接拿來拌飯也超可以！濃郁的醬汁一淋在熱騰騰的白飯上，鹹甜交織的香氣瞬間竄出來，每一口都超下飯，完全是標準的白飯殺手，讓人不小心就默默多扒好幾口呢

這道麻油悶鴨真的一上桌就氣場全開，還沒動筷，濃郁的麻油香就先撲鼻而來，整個香氣四溢，讓人瞬間食慾大開！如果人數不多的話，也可以貼心選擇「半鴨」份量，不用擔心吃不完～不過要提醒大家，這道悶鴨製作時間大約需要50分鐘，建議一定要提前預約，才不會現場等太久喔！

鴨肉的口感更是這道的靈魂所在，燉煮到極致軟嫩，用筷子輕輕一撥就能骨肉分離，尤其是鴨腿部位，一絲一絲剝開幾乎不費力，肉質細緻又多汁，完全沒有乾柴感，每一口都超級入味。連薑片也燉到軟而不辣，帶著微微辛香，直接入口也很好吃，意外地加分！

湯頭喝起來溫潤順口，麻油香濃卻不嗆，還帶著淡淡的薑香與鴨肉的鮮甜精華，重點是這湯汁拿來拌飯根本犯規，鹹香濃郁直接巴住白飯，完全是讓人一口接一口的白飯殺手，不拌真的會後悔！

小涼這次還特地用兩隻大湯匙把整隻鴨撐起來拍照，想完整呈現給大家看，但真的要很小心，一不注意就會直接骨肉分離，可見這鴨肉燉得有多軟嫩，光看照片就很有說服力啊！

這道芋頭香酥鴨可以說是小涼每次來厝秘都不會錯過的招牌功夫菜，一上桌就自帶吸睛光環，金黃酥脆的外層讓人光看就忍不住吞口水！

外層炸得酥香薄脆，咬下去還會發出輕微的喀滋聲，香氣瞬間在口中炸開，加上細緻綿密的芋泥，帶著自然淡雅的芋頭香，不甜不膩，反而把整體風味襯托得更加溫潤順口。而中間的鴨肉肉質紮實帶點嫩度，吸附了芋泥的香氣，一起入口時，那種鹹香與綿密交織的層次感，真的會讓人一口接一口停不下來。這道不只是好吃，更能感受到料理背後的細膩功夫，也難怪會成為不少老饕心中的必點招牌啊！

這道椒麻嗆魷卷真的讓人一吃就愛上，小涼這次來厝秘大里店，直接默默把它收進必點清單裡！

魷魚切成厚實圈狀，外層微微帶點彈脆口感，咬下去Q彈有勁，完全沒有腥味，反而越嚼越能感受到海味的鮮甜。醬汁是這道的靈魂所在，帶點花椒的微麻與辣椒的香氣，超級涮嘴，喜歡椒麻風味的朋友，真的不能錯過！

這道椒鹽青蔥腸也是厝秘家很有記憶點的一道料理，一上桌那股椒鹽香氣就超級誘人，忍不住馬上夾一塊來試試！

大腸炸得外酥內Q，咬下去的口感超有層次，還帶點彈性，不會油膩，加上青蔥的清脆與微嗆感，讓味道不只更有層次，也多了一點清爽的平衡感。這道不管是單吃還是配飯都很可以，越吃越涮嘴，完全是那種一上桌很快就被掃盤的料理啊！

金銀地瓜葉是一道很特別的菜，將地瓜葉、皮蛋以及鹹蛋的鹹香巧妙融合，吃起來有種濃郁又不膩的味道。皮蛋的滑潤和鹹蛋的香氣讓整道菜多了層次，但又不搶地瓜葉的清爽口感，輕輕拌一拌就能吃到蛋香和青菜的完美平衡，簡單又好吃。

松露滑蛋附法棍麵包，如果還有需要法棍可再加點！以蛋液和松露醬一起煎得滑嫩，上桌前再淋上松露油，香氣瞬間就爆出來，整個味道更明顯了～

滑蛋的口感超綿密，就像奶油在嘴裡化開一樣，搭配松露的香氣，每一口都好滿足。厝秘還有個特別的吃法，就是可以配上店家自製的法棍一起吃，有點像在吃西餐前菜那樣優雅，但又不失簡單的樂趣。法棍本身的香氣加上滑蛋的水嫩，咀嚼起來層次感超豐富。最迷人的還是那濃郁卻又恰到好處的松露味，一口就停不下來，吃完還會忍不住立馬再加點一份法棍XD

家鄉砂鍋菜飯，暖暖的砂鍋熱氣一撲鼻，就像回到家一樣，整個人瞬間暖了起來～小提醒，鍋真的很燙，拿的時候要小心喔！

香Q米飯拌入清脆的青江菜和香氣十足的家鄉肉（火腿），上面還撒了些干貝絲，每一口都充滿鮮香。記得吃之前先拌均勻，這樣香氣更明顯，米飯也更入味。

這道頂級白菜土雞湯真的是來厝秘一定要預訂的一鍋！雖然現場製作需要等上約40分鐘，但其實前置作業早就花了將近20小時慢慢燉煮，光這點就知道這鍋有多搞剛了～

而且這鍋是直接給一整隻土雞上桌喔！如果會怕看到雞頭的朋友，可以提前跟店家說幫忙去除～

小涼原本還想撈起一支雞腿拍照給大家看，結果一夾起來直接骨肉分離，只剩下一支雞腿骨在手上XD 這軟嫩程度真的不是開玩笑，雞肉完全燉到極致，輕輕一撥就化開，超級誇張但也超級好吃！

湯頭是用豬腳、金華火腿一起熬煮出來的精華，不過這些配料不一定每次都撈得到（笑），結果小涼這次超幸運，在撈白菜的時候居然撈到豬腳！而且那個豬腳已經燉到入口即化，滿滿膠質感，真的會讓人默默多喝好幾口湯。

整鍋湯呈現淡淡金黃色又帶點乳白感，喝起來香潤順口，完全是那種會回甘的濃郁系雞湯。白菜的甜、雞肉的鮮，再加上長時間燉煮釋放出的膠質，整個味道層層堆疊，每一口都很有深度，真的會讓人邊喝邊點頭那種～

這翡翠香檸茶很可以！帶點清新的茶香，加上微酸的檸檬香氣，喝起來清爽又不膩。

一餐吃下來，真的會明白為什麼厝秘可以一路展店，來到大里依然人氣不減。從功夫菜到暖心湯品，每一道都不只是好吃而已，更多的是那種細節與用心，讓人吃得出層次，也吃得出溫度。厝秘大里店的空間更是讓人喜歡，多了些綠意與舒適感，不管是小家庭聚餐、朋友小聚，甚至公司聚會都很適合，整體氛圍輕鬆又不失質感。

除了路邊停車格以外，厝秘大里店附近也有付費停車場唷！

厝秘-功夫菜﹒手路湯-大里店
電話：04-2482 3907
地址：台中市大里區國光路二段80號
營業時間：11:30~14:00、17:00~21:30，假日11:00~14:30、17:00~21:30
(週二公休日) 如遇例假日將正常營業
官網：厝秘-功夫菜﹒手路湯
線上訂位：厝秘-功夫菜﹒手路湯
臉書粉絲頁：厝秘-功夫菜﹒手路湯

厝秘-功夫菜﹒手路湯-甘肅店
電話：04-2311 9986
地址：台中市西屯區甘肅路二段115號

厝秘-功夫菜﹒手路湯-崇德店
電話：04-2422 8870
地址：台中市北屯區崇德八路一段18號

延伸閱讀

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
新竹園區便當首選新村便當！配菜七選四，必吃川味口水雞與烤牛五花。
新竹園區便當首選新村便當！配菜七選四，必吃川味口水雞與烤牛五花。
京少
4間基隆雞肉飯必吃攻略！浮誇土雞瀑布、免費雞湯續喝，這幾間不吃會後悔。
4間基隆雞肉飯必吃攻略！浮誇土雞瀑布、免費雞湯續喝，這幾間不吃會後悔。
記者 蕭芷琳
台北火鍋新開店！四季花月火鍋9大湯底、必點菜推薦，吃完衣服不沾味。
台北火鍋新開店！四季花月火鍋9大湯底、必點菜推薦，吃完衣服不沾味。
編輯 鄭雅之
饗泰多聯名水水灶咖！4道必吃泰菜清單，咔咔脆皮豬五花 蛋蛋冬蔭海鮮炒飯快閃開賣。
饗泰多聯名水水灶咖！4道必吃泰菜清單，咔咔脆皮豬五花 蛋蛋冬蔭海鮮炒飯快閃開賣。
編輯 張人尹
溪頭美食推薦！阿三全筍餐館 南投排隊名店，黑豆豬腳黏嘴膠質滿滿、烏龍茶雞茶香爆。
溪頭美食推薦！阿三全筍餐館 南投排隊名店，黑豆豬腳黏嘴膠質滿滿、烏龍茶雞茶香爆。
記者 蕭芷琳
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

厝秘-功夫菜﹒手路湯（大里店）

04-2482 3907
台中市大里區國光路二段80號
0