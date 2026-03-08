最狂聚餐！平日內用、外帶六人套餐滿桌澎湃功夫菜只要3200元。

年才剛過完，荷包還在修復中，但這家真的太狂，不分享對不起大家。每次說到聚餐，第一個煩惱就是「人多菜多、價格更可怕」，結果我發現 大祥燒鵝海鮮餐廳 直接把誠意端上桌。即日起到4月底，平日內用、外帶六人超值套餐，一出手就是滿滿一大桌八道功夫菜，原價 $4500，現在竟然只要 $3200！

你沒看錯，是八道硬菜，不是隨便拼拼湊湊的那種。燒鵝、海鮮、湯品通通有，直接幫你把聚餐規格拉到滿分，但價格卻甜到不行。年後想犒賞家人、約朋友聚會，又不想花大錢，這波真的可以衝。說真的，這種等級的菜色配這個價位，只能用一個字形容——狂。

強烈建議大家要來之前先訂位，我們當天是平日禮拜二中午，用餐時間已是客滿！

想要有單獨空間的聚餐環境，這邊也有提供10~20人的包廂空間，記得包廂區也是要提前預訂唷！

除了平日6人超值優惠餐以外，現場也有不少澎湖直送漁貨及活海鮮可依照自己的口味來客製化唷！

6人超值優惠餐內容有日式胡麻九孔鮑、招牌燒鵝¼、鮑魚鮮蝦粥、清蒸鮮魚(依現場為主)、酥炸海鮮捲、孜然松阪排、炒時蔬以及何首烏雞湯。

說到 大祥燒鵝海鮮餐廳 的招牌燒鵝，真的不是我在誇，這道一上桌大家的筷子會自動失控。

那琥珀麥芽色的鵝皮在燈光下閃閃發亮，外皮烤得香酥卻不帶油膩感。裡頭的鵝肉嫩而不柴，肉汁鎖得剛剛好，入口帶著淡淡回甘與濃郁肉香，在嘴裡慢慢散開，層次感很迷人。

最可怕的是，它真的很涮嘴。原本想說淺嚐幾片就好，結果聊天聊一聊，半盤直接默默消失（笑）。這道完全是撐起整桌氣勢的靈魂角色，也難怪會成為來店必點的招牌。

日式胡麻九孔鮑底部鋪了滿滿鮮脆生菜，搭配玉米的清甜、蟹肉棒的細緻口感，光是視覺就很清爽。但真正的重頭戲，是那一顆顆超大又厚實的九孔鮑，份量給得很有誠意，不是小小切片那種敷衍感。

九孔鮑吃起來Q彈紮實、帶點海味的鮮甜，淋上濃郁卻不膩口的日式胡麻醬，香氣瞬間拉滿，清爽中又帶著堅果香氣，整體層次很加分。

鮑魚鮮蝦粥以生米與高湯在砂鍋裡直接烹煮，米粒充分吸飽湯汁，為了避免海鮮料過老，起鍋前才放入鮮蝦滾煮，因此熱粥入口盡是鮮甜甘美滋味。

這鍋 鮑魚鮮蝦粥 真的會讓人失控續碗。在大祥燒鵝海鮮餐廳，砂鍋粥都會附上主廚自製的XO干貝醬，鹹香濃郁、帶點微辣層次，拌進粥裡鮮味瞬間升級，現場也能單獨購買。粥底熬得醇美鮮甜，米粒綿糯香滑、稠稀適中；鮑魚彈牙、鮮蝦鮮甜，每一口都是真材實料。尤其加上一匙XO干貝醬，整個香氣大爆發，我真的可以默默吃上三碗（笑）。

清蒸龍虎斑給得很有誠意，魚身厚實飽滿，看得出新鮮度。清蒸做法最考驗功夫，但也最能吃出食材本身的鮮甜。

魚肉細緻Q彈、沒有土味，筷子輕輕一夾就能整片滑落。搭配蒸魚醬汁的鹹香與蔥絲提味，把鮮味完整襯托出來，不會過重卻很有層次。這道看似簡單，其實最耐吃，也是長輩們一定會稱讚的一品。

這道 孜然松阪排 一上桌，香氣真的很犯規。肉排先經過醃漬入味，再炸到外層微酥、鎖住肉汁，最後拌上孜然粉提香。

外層帶點酥脆感，裡頭卻依舊Q彈有嚼勁，孜然的香氣濃郁卻不嗆，帶點鹹香與微微辛香層次，越吃越涮嘴。

炒時蔬，當日是翠綠的菠菜～

酥炸海鮮捲也是小涼私心超愛的一道，而且重點是店家手工製作，誠意滿滿。

以豬網油包入魚漿、蚵仔、荸薺等餡料後再下鍋油炸，外層炸得金黃酥香，一口咬下先是「卡滋」脆響，接著是魚漿的Q彈、蚵仔的鮮甜，還有荸薺帶來的清脆口感，層次很豐富。

單吃就很夠味，也可以沾一旁的番茄醬，多了一點酸甜更涮嘴。

何首烏雞湯選用烏骨雞慢火燉煮，湯色清透卻帶著淡淡中藥香氣，不會苦澀，反而溫潤順口。加入高麗菜與蛤蠣一起熬煮，把自然清甜完全釋放出來，喝起來是那種甘甜回韻型的好味道。

烏骨雞肉質細嫩不柴，輕輕一夾就骨肉分離。這鍋不只是暖胃，更是暖心，尤其在年後聚餐來上一碗，整個人都被療癒了。

現在平日內用或外帶六人超值套餐，原價 $4500 現在只要 $3200，就能一次吃到這麼澎湃的美味，真的超划算。年後想犒賞自己或家人朋友，來 大祥燒鵝海鮮餐廳 就對了，保證滿桌美味、滿心滿意！

大祥海鮮燒鵝餐廳

電話：04-23121067

地址：台中市西屯區漢口路一段47號

營業時間：11:00~14:00，17:00~21:00

臉書粉絲頁：大祥海鮮燒鵝餐廳

