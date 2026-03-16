台中太平這家魚翅肉羹店太狂！營業13小時不休息，在地人從中午吃到宵夜去。

太平在地人帶路的這家小吃真的有夠狂！那天跟姊妹說要去太平覓食，她直接說：「走！帶妳去吃一間很厲害的。」於是我們就來到這間在地人氣超高的 王爺王肉羹太平店。才剛靠近店門口，就看到滿滿的人潮，不管是內用、外帶還是外送單都沒停過，生意好到誇張。

最厲害的是，這裡從早上10點一路營業到晚上11點，中間完全不休息，整整13小時想吃隨時都能來。很多在地人都是一吃成主顧，有人專程來外帶，也有人直接坐下來慢慢享用。重點是這裡不只有招牌魚翅肉羹，還有不少像辦桌等級的料理可以點，難怪一到用餐時間整間店都是人。

王爺王肉羹太平店就坐落在台中太平中山路四段上，旁邊就是人氣很高的馬卡龍公園，很適合親子家庭先來吃美食，吃飽再帶小朋友去公園跑跑放電。

店內空間相當寬敞，座位數不少，不過用餐時間人潮真的很多，幾乎都是滿座狀態。很多客人一來就是熟門熟路直接點餐，看得出來不少都是在地老主顧。店內翻桌率也蠻快的，所以即使人多，也不用等太久就能入座。

這裡不管是內用、外帶點餐都是直接跟櫃台點，直接結帳、等候叫號拿餐點，內用吃完後要記得將餐具放在回收區，一整個就是自助式的快狠準，當然如果外帶不想要等候，可以加入店家的LINE點餐再來拿取唷！外送的部分有熊貓和Uber Eats唷！

這裡的餐點選擇不少，除了大家必點的魚翅肉羹之外，還有麵食、飯類以及多樣小菜、湯品。如果是多人一起來，其實很適合多點幾道一起分享，有點像是小型辦桌的感覺。

餐具自取區以及醬料調味區，有吃辣的朋友不能錯過店家的小魚乾辣椒唷！

魚翅肉羹米粉，肉羹捏！當然就是在下層、自己來撈XD 對了！餐點如果不加香菜、蒜泥的都要先告知喔！小涼是香菜派、最好給我多一點！！

再來一張我幾乎將肉羹都夾出來檯面，讓大家看看這家還滿真材實料的，難怪用餐時間人潮不少！這種魚翅肉羹幾乎都在傳統的辦桌流水席才能吃到，現在天天想吃也都沒問題！

肉羹本身也是一大亮點，口感紮實又帶點彈性，不會粉粉爛爛。

小凉個人習慣會再加入烏醋增添味道，米粉則是吸滿了羹湯精華，入口滑順不軟爛，每一口都能同時吃到米粉、肉羹、筍絲、裡頭加入俗稱「素魚翅」的冬粉魚翅，滑嫩又帶點Q感，讓整碗羹的口感更有層次。

金磚滷肉飯會附上筍乾，偷偷說加上小魚乾辣椒拌勻後更涮嘴。當然前提你要有吃辣啦~~

滷肉飯的滷汁香氣超迷人，鹹甜比例剛剛好，淋在白飯上整碗散發古早味香氣。簡單的一碗飯，卻吃得讓人忍不住想再加一口！

各式小菜，我們點了涼拌小黃瓜、干絲以及白菜滷。

軟嫩的干絲搭上鮮脆的紅蘿蔔絲，口感相當豐富，每一口都能感受到層次感，也可以搭配羹湯或滷肉飯一起吃，多種口感交錯，整餐吃起來更加豐富。

涼拌小黃瓜很鮮脆、且調味不厚重，是很清爽可口的小菜之一

白菜滷也是我很喜歡的一道小菜，走的是清爽路線，湯汁帶著淡淡甜味但不油膩，完全是清爽系小菜。對於最近很需要補充時蔬的我來說，真的嘟嘟好～

說到王爺王肉羹，除了羹湯和滷肉飯，辦桌米糕也是我每次必點的小確幸之一！米糕軟Q適中，吃起來帶著古早味的淡淡鹹香，一開始看似簡單，咀嚼之後香氣慢慢散開，越吃越有味道。

特別的是撒上的香菜提味，讓整體層次更豐富，瞬間有種坐在辦桌前大口吃米糕的感覺～如果再淋上甜辣醬，更能把米糕的鹹香提升到另一個境界，甜中帶辣、香氣滿溢，整口吃下去超級過癮。

辦桌腿庫飯(附油豆腐、筍乾)。

腿庫滷得超入味，肥肉部分入口軟嫩帶膠質感且不膩嘴，瘦肉不柴、每一口都散發滷汁香氣，完全是古早味的經典。

搭配附上的油豆腐和筍乾，豆腐吸滿滷汁，外層鹹香內裡軟嫩；筍乾爽脆帶著微微甘甜，整體口感層次瞬間升級。一口腿庫配白飯，再加一口豆腐或筍乾，每口都能感受到滿滿的手路味，簡單卻讓人很滿足～

再來一定要提的就是金針排骨湯！裡面滿滿的金針，加上軟嫩入味的排骨，一端上桌香氣就撲鼻而來～雖然我個人是湯多料少派 XD，但不得不說，王爺王肉羹就是很真材實料，料多到滿出來都不手軟！每一口湯都帶著金針的清甜，再搭配排骨的肉香，喝起來暖心又暖胃。

目前王爺王肉羹LINE好友募集中，來店消費還能集點兌換餐點唷！！

享受完美食！記得將餐具餐盤放回回收區唷～～



整體吃下來，王爺王肉羹真的不只是單純的一碗肉羹而已，從魚翅肉羹、金磚滷肉飯，到辦桌米糕、腿庫飯，再搭配幾樣古早味小菜，每一道都吃得到店家的用心與真材實料。而且營業時間從早上到晚上，中間不休息，想吃的時候隨時來一碗熱呼呼的羹湯，再配幾樣古早味料理，就能吃得很滿足。如果你也喜歡這種帶著辦桌味、充滿古早香氣的台式小吃，下次來到太平，不妨來王爺王肉羹試試看，說不定也會跟我一樣，一吃就默默收進口袋名單裡。

王爺王肉羹-太平店

電話號碼：04-2395 1893

地址：台中市太平區中山路四段105號

營業時間：10：00～23：00

臉書粉絲頁：王爺王肉羹



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