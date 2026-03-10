台中燒肉吃到飽！「Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽」大人用餐小孩免費，海鮮飲料甜品任你吃。

最近吃到一個很有感的燒肉優惠，忍不住想先跟大家分享！這次來到 Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽，竟然推出超佛心活動——大人用餐、兒童免費，一位大人就能搭配一位小孩免費用餐，對於親子族群來說真的太加分了。而且優惠還不只這樣，平日週一到週四晚上9點後入場再享88折，等於晚一點來吃宵夜燒肉，荷包也能輕鬆不少。對愛吃燒肉、又想找高CP值聚餐的人來說，這波真的很可以安排起來！

大人用餐•兒童免費活動日期 115/3/2~115/4/4期間限定

♡ㄧ位大人搭配ㄧ位小孩 ♡兒童140cm以下免費 ♡需提前一天訂位。

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽－中美店就位在中美街與明義街交叉口附近，遠遠就能看到那醒目的粉紫色 Oh！Yaki 招牌，辨識度相當高。旁邊就是一間小七，另一側則是廣三SOGO停車場入口，位置其實很好找。若是開車前來，附近也有不少收費停車場，停車算是相當方便。

平日晚上來用餐，店內的人潮其實還不少，可見 Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽的人氣真的不容小覷。整體空間走的是明亮又帶點時尚感的設計，最吸睛的就是上方那個粉紫色的 Oh！Yaki 霓虹燈招牌，讓整個用餐環境多了幾分年輕活潑的氛圍。



座位多以半開放式沙發座位為主，桌與桌之間保有適當距離，用餐起來不會覺得擁擠，整體環境舒適又有質感，很適合朋友聚餐或家庭一起來大口吃燒肉。

因為是吃到飽的關係，店內也準備了不少飲料自助吧可以自由取用。像是可樂汽水機、日式煎茶、果醋、烏梅汁、乳酸冰沙、冬瓜檸檬，以及咖啡機等通通都有，種類算是相當多元。重點是以上飲品全部都能無限暢飲，想喝什麼自己來，搭配燒肉一起享用更過癮。

另外也有提供泰國明果冰淇淋以及北海道乳原料的Niseko冰淇淋，建議可以點墨西哥薄餅來夾取冰淇淋吃唷！

醬料的部份也很齊全，從辣味噌醬、味噌醬、蒜泥、蔥花、辣椒、檸檬、芥末燒肉醬、日式燒肉醬、韓式醬油、和風果醋醬及蔥鹽選擇相當多，但這一次小凉都沒有使用到這邊的醬料，因為我發現肉的品質好，只要單純的撒上桌上的玫瑰鹽就好好吃囉!!

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽菜單與價格：

$599/人 超值饗宴

$749/人 頂級饗宴

$899/人 豪華海陸饗宴

兒童收費方式：

90cm以下 免費

90cm-110cm 100元

110cm-140cm 299元

（需加10%服務費）

食材份量出餐會依照你點的份數來出，喜歡的就多點幾次，邊烤邊吃食材新鮮，快吃完再繼續點即可! 高達7.80種食材任你吃，完全不怕你吃的拉！用餐時間為120分鐘、點餐時間90分鐘。

想要享受微醺飲品，可加購69元/1杯喔！！

(未滿18歲請勿飲酒，喝酒不開車、開車不喝酒)

小凉今日與姊妹們是享用$749的價格唷！！

吃燒肉當然少不了各種經典配料！像是生菜、泡菜、涼拌洋蔥、蔥鹽等。把剛烤好的燒肉搭配生菜包著吃，或是加點泡菜、蔥鹽一起入口，整體風味層次立刻提升不少呢。

來到Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽，絕對不能錯過的招牌之一就是 安格斯16oz嫩肩牛排。肉質鮮嫩多汁，油花分布均勻，每一口都能感受到牛肉本身的香氣與甜味，烤到喜歡的熟度再入口，簡直是燒肉控的必點經典！

可以依照自己的喜好熟度來烤這安格斯16oz嫩肩牛排，再剪成方便入口的大小。每一口都能吃到軟嫩的肉質中帶著Q彈有勁的筋，口感層次十足，而且不油膩，吃起來既細緻又多汁，絕對是燒肉桌上最療癒的存在！

將牛肉包入生菜，再加上一點泡菜，一口咬下去就能同時感受到鮮嫩多汁的牛肉、清脆爽口的生菜，還有微酸微辣的泡菜提味，多層次的口感瞬間在嘴裡爆開，吃起來既清爽又過癮，完全停不下來！

如果身邊有不吃牛肉的朋友，這款 特選戰斧豬排更是必點！

厚實的豬排烤到微焦外皮微脆，一口咬下肉汁瞬間溢出，多層次的香氣讓人完全停不下來，絕對是不吃牛肉朋友的最佳選擇！

每一口都讓人滿足到不行，絕對是來 Oh！Yaki 必點的肉品之一。

我們當晚加了三杯飲料，每一杯只要再加購69元很划算呢

特選超大鮮魷魚

Oh！Yaki採用阿根廷的魷魚，肥美Q彈又大隻，再烤得當下要注意不要烤太久唷！放在魚下巴旁烤，更顯這魷魚好巨大！！

超大鮮魷魚烤好後，剪成小塊一口吃下，不只是彈牙，還帶有鮮甜多汁、口感紮實又帶嚼勁，每一口都能感受到魷魚特有的海味香氣，咀嚼時還帶點微微焦香，完全停不下來！

來介紹這道 韓風秘漬牛排，真的是一吃就停不下來！

牛排鹹鹹甜甜、軟嫩多汁，每一口都讓人忍不住想再加點。它特別利用 水梨和洋蔥等天然食材的酵素來軟化肉質，同時帶出天然甜味，讓牛肉吃起來更加軟嫩香甜、風味層次豐富，絕對是燒肉桌上的超人氣推薦！

來到 Oh！Yaki，絕對不能錯過的還有 韓式厚切豬五花。這款豬五花肥瘦參半，烤的時候油脂慢慢融化，肉質 軟嫩又帶彈性，咀嚼起來香氣十足又不膩口。加上事先醃漬的 韓式醬料，每一口都鹹甜適中、香氣滿溢，單吃就超有味道，不用沾任何配料也能直接享受厚切豬五花的迷人風味！

白醬起司扇貝，扇貝肉質鮮嫩、不回縮，加上奶香味十足超棒!

韓式辣味土雞腿肉，喜愛韓式辣味風格的人不可錯過的好味道。

這道 秋刀魚也相當貼心，已經事先去肚並調味好，烤好後就可以直接享用。

魚肉鮮嫩多汁，帶著自然的海味和微微的鹹香，咬下去 肉質細緻、入口即化，簡單卻完全保留了秋刀魚的鮮美風味，是烤肉桌上不可錯過的小確幸！

經典原味牛五花

牛五花無論單吃或搭配生菜、泡菜一起享用，都能感受到牛肉的原汁原味，尤其油脂豐富搭上白飯吃也很讚喔！！

如果鹹食吃到一半想換個口味，小涼通常都會先點一份奶香起司地瓜來墊墊胃。建議一定要把地瓜和起司稍微拌一拌再吃，讓地瓜本身的自然甜香，慢慢牽起濃郁又邪惡的起司香氣。入口是綿密細緻的口感，甜中帶著濃厚奶香，層次意外地迷人。

上選椒鹽豬五花，可以發現這邊的烤肉片厚度都比一般的肉片要來的有點厚度，其實這樣烤起來的肉吃起來也比較有口感呢

醬燒安格斯黑牛，牛肉先以特製醬料醃漬入味，烤過後香氣十足！

每一口都軟嫩多汁、醬香濃郁。單吃就很過癮，也可以搭配蔥漬，讓蔥香與牛肉鮮味完美融合，每一口都令人回味無窮！

小凉超推剝皮辣椒豬肉捲，柔軟帶油花的肉質包裹著剝皮辣椒，吃起來鹹香十足，剝皮辣椒的微辣風味讓層次明顯又不膩嘴～

吃肉肉的當下，也要來點時蔬唷！青椒、玉米、香菇、杏鮑菇通通點起來！

椒鹽肥腸建議一定要烤到恰恰才最好吃！外層微微焦香帶脆，內裡仍保有彈嫩口感，每一口都香氣十足又帶嚼勁。

大人小孩都愛的蛤蠣絲瓜絕對是必點！小涼還會加上一些腰子貝一起煮，讓湯頭更鮮美。蛤蠣飽滿多汁，絲瓜吸收了海味微甜清爽，而腰子貝則帶著 Q彈彈牙的口感，每一口都是層次豐富的享受。

特選鮮蝦使用的都是嚴選大尾蝦，每一隻都鮮美飽滿。

烤過後的蝦蝦香氣十足，蝦殼微微焦香，輕輕剝開就能享受鮮甜蝦肉～

愛吃蝦的朋友來到Oh！Yaki可以盡情地點來吃，特選鮮蝦很鮮，又Q彈，不用沾醬直接吃更能吃到甜味兒~

在烤爐上烤日式麻糬時，一定要小火慢慢烤，才能讓外層微微焦香，裡面依舊保持 Q彈軟嫩唷！

剛烤好的麻糬暖呼呼、香氣迷人，沾上煉乳再撒點花生粉，甜而不膩、香濃又滿足，完全是燒肉吃到飽的甜點必殺款！

把烤好的日式麻糬放進紅豆紫米粥一起吃，瞬間有種在日本吃紅豆糰子的感覺。麻糬的Q彈香軟和紅豆紫米的綿密甜香融合，每一口都暖心又療癒，甜而不膩更好吃囉！

每一次來都必點的還有墨西哥烤餅，以往都是將烤餅當生菜包肉吃，這一次小涼嘗試了將烤餅包上冰淇淋吃，想不到更對味也更好吃捏，建議大家可以試試唷~

亦可搭上店家附上的莎莎醬也好好吃唷！

最後少不了冰淇淋來做完美的end~

整體來說，Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽不只是肉品多樣、鮮嫩美味，還貼心準備了親子優惠與各式配料、飲品，從烤肉到甜點都能一次滿足。現在還有超佛心活動：一位大人用餐即可帶一位小孩免費，讓親子聚餐更划算又開心。無論是和家人一起聚餐，還是好友小酌，這裡都能吃得盡興又滿足。下次想大口吃燒肉，Oh！Yaki絕對值得排進你的清單裡，來場 美味又療癒的燒肉之旅吧！

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽 台中中美店

電話：04-23288105

地址：台中市西區明義街6號1F

營業時間：17:30~00:00，週六日：11:30~00:00

臉書粉絲頁：Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中中美店

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽-分店資訊

台中崇德店

電話：04-22365959

地址：台中市北屯區崇德路二段130號一樓

營業時間：17:30~00:00

臉書粉絲頁：Oh Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中崇德店

中壢店

🏠桃園市中壢區延平路477號1F

☎️03-4270199

新竹店

🏠新竹市東區中正路2號5F

☎️03-5250139

高雄中山店

🏠高雄市前金區中山二路539號1F

☎️07-2152929

高雄澄清店

🏠高雄市三民區澄清路466-7號1F

☎️07-7805999