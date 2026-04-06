名古屋城全攻略！必看閃耀金鯱，華麗本丸御殿帶你秒穿越江戶。

來到名古屋，絕不能錯過日本國家特別史蹟「名古屋城」！這座與姬路城、熊本城並列日本三大名城的古城，以屋頂閃耀的「金鯱」聞名遐邇。

由德川家康於 1610 年下令建造的名古屋城，不僅是江戶幕府的重要據點，更是日本城郭建築的傑作。漫步於城內，最吸引目光的莫過於天守閣頂端那對象徵權威與守護的金色「金鯱」。儘管天守閣內部因維修工程暫時無法入內，但耗時多年修復、總面積達 3100 平方米的「本丸御殿」已全面開放，其金碧輝煌的壁畫與精湛的木造工藝，帶領遊客一秒穿越回將軍生活的奢華年代。本篇將為您整理名古屋城的最新交通資訊、2026 年門票調漲情報以及園內不可錯過的必看重點。

地標金鯱必打卡，壯闊名城好拍照

名古屋城作為日本三大名城之一，其歷史價值與規模皆具備極高的地位。雖然目前天守閣內部正進行木造復原工程，僅能於外圍觀賞，但其壯麗的石垣城牆與屋頂頂端那對金光閃閃的「金鯱」，依然是遊客爭相捕捉的鏡頭焦點。尤其在雨後的清晨，金鯱在雲霧間若隱若現，更增添了一份神秘且威嚴的歷史美感。

華麗御殿極奢華，屏風壁畫超驚豔

本丸御殿是名古屋城的靈魂核心，總計由 13 棟建築物與 30 多個房間組成。內部空間大量選用名貴的絲柏木材，並完整復原了江戶時代職人繪製的屏風壁畫與金屬裝飾。走進第一代藩主德川義直的正式接待廳「表書院」，舉目皆是金箔與細膩彩繪，極盡華麗之能事。入內參觀需換上館內提供的拖鞋，且嚴禁觸摸文物或使用閃光燈。

天守整修看外觀，精緻週邊買不停

雖然天守閣目前因結構與木造重建需求暫停開放，但主展區周邊仍有許多值得探索的角落。包含收藏豐富歷史文物的「西之丸御藏城寶館」，以及不定時舉辦藝文展覽的茶室空間。若運氣不錯，還能在園內遇見身穿傳統服飾的忍者或武士工作人員，與入園民眾進行有趣的拍照互動，感受濃厚的一期一會日式風情。

美食橫丁吃不停，特色料理全蒐羅

逛完主城區後，推薦前往城堡外的「金鯱橫丁」餐飲區尋覓在地美味。這條充滿江戶街景氛圍的街道匯集了各式名古屋特色料理與文創小店，包含視覺效果震撼的金箔霜淇淋與造型冰淇淋鬆餅等甜點。對於蔬食旅客而言，雖然橫丁內的素食正餐選擇較少，但步行前往鄰近的「en-kitchen Cafe」即可享用高品質的純素料理與職人咖啡。

名古屋城

入園時間 ：上午9點〜下午4點30分

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