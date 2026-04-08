米其林二星主廚親自研發！唐舖子牛軋糖禮盒，草莓蘋果雙味不黏牙。

唐舖子米其林牛軋糖禮盒由英國 2 星主廚聯手研發。草莓與蘋果口味選用頂級原料，打造Ｑ軟不黏牙的豐富層次，絕對是送禮與下午茶的精緻選擇。

伴手禮市場中，唐舖子主打將傳統點心精緻化，從原料到口味皆走高品質路線。近期推出的「米其林牛軋糖禮盒」備受討論，品牌特別邀請英國米其林 2 星主廚 Lisa Crowe 共同研發，將經典牛軋糖升級為更清爽、富有層次的甜點。禮盒提供迷你盒與正常版本，單盒直接涵蓋 2 種風味配置，不僅滿足多樣味蕾，高質感的精緻包裝更讓送禮質感大加分。

名廚聯手親研發，嚴選原料不黏牙

唐舖子米其林牛軋糖的美味關鍵，來自於講究的原料選擇。配方特別使用紐西蘭奶粉與奶油，搭配日本海藻糖降低整體甜膩感。精心調整的比例讓牛軋糖擁有Ｑ軟不黏牙的極佳口感，徹底顛覆傳統牛軋糖難以咀嚼的刻板印象，完美提升了果乾與堅果的風味層次。

草莓果乾添酸甜，口感豐富超涮嘴

禮盒中的「草莓牛軋糖」一入口便能感受到淡雅的草莓香氣。內餡搭配酥脆的杏仁與牛奶餅乾，營造出豐富的咀嚼層次。草莓果乾的微酸滋味巧妙點綴其中，整體吃起來清爽而不甜膩，是一款結合濃郁奶香與酸甜果香、會讓人越吃越涮嘴的經典口味。

蘋果清甜自然香，酥軟交織多重味

另一款「蘋果牛軋糖」則走清甜果香路線。蘋果的香氣自然純粹，完全沒有人工甜味劑的負擔感。結合杏仁與餅乾後，每一口都能品嚐到酥、Ｑ、香交織的多重口感，完美展現水果風味與傳統糖食結合的創新巧思，帶來令人驚喜的清爽食感。

質感禮盒雙口味，實體門市迪化街

禮盒設計考究且質感極佳，一盒直接包含草莓與蘋果雙重口味，無論是辦公室分食或親友送禮都相當方便。除了透過網路訂購，唐舖子也在台北市迪化街設有實體門市，提供消費者親自前往選購，實地感受傳統與創新交融的品牌魅力與精緻包裝。

唐舖子｜迪化街門市

地址：103台灣臺北市大同區迪化街一段340號

電話：02 2552 8579

營業時間：星期一～日 10:00 – 18:00

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