台北華山挽肉と米和牛漢堡排，炭火現烤肉汁爆發，輕鬆預約攻略。

東京人氣名店「挽肉と米」台北華山店，主打炭火現烤和牛漢堡排與羽釜現煮白飯，必試三種獨特吃法與靈魂生蛋拌飯。

來自日本東京的超人氣漢堡排專門店「挽肉と米」，以「新鮮現絞、新鮮現烤、新鮮現煮」的職人精神風靡全球。初登台時一位難求的盛況，如今隨著熱潮稍退，加上便利的線上預約系統，饕客們已經能更輕鬆地品嚐這份美味。店家主打 100% 純和牛絞肉製作的漢堡排，在顧客面前以炭火現烤，搭配使用羽釜鍋現煮的晶瑩白飯。看似簡單的套餐，卻透過三塊漢堡排不同的品嚐階段，展現出肉汁與米飯完美結合的極致體驗，絕對是日式料理愛好者必訪的清單。

東京人氣名店，炭火現烤和牛香

挽肉と米的核心理念在於對新鮮度的極致追求，每天早上在店內現絞 100% 純和牛絞肉，確保肉質的鮮美。店內採用全透明的料理區域設計，讓顧客坐在工業風的吧台座位上，就能近距離欣賞師傅用大火炭烤漢堡排的過程。看著厚實的肉排在炭火上滋滋作響，外層烤至微焦、內裡鎖住飽滿肉汁，視覺與嗅覺的雙重享受讓人食慾大開。剛烤好的漢堡排會直接放在顧客面前的烤網上，油亮誘人的光澤彷彿在召喚著你快點開動。

線上預約付費，輕鬆入座免排隊

想吃這間名店現在已經不需要像剛開幕時那樣辛苦排隊。目前採用全預約制，建議提前在線上訂位並直接支付套餐費用（每人 650 元），即可確保用餐席次。不過要特別注意店家的取消政策，用餐日三天前可免費取消，但兩日內取消將收取全額手續費。此外，店內規定僅接待能獨自入座的兒童，且不可攜帶外食與寵物，也沒有提供打包外帶服務。雖然規矩較多，但這都是為了確保每一位顧客都能在最佳狀態下享用最新鮮的餐點。

羽釜現煮白飯，無限續碗超滿足

在挽肉と米，白飯的地位與漢堡排同等重要。店家使用大型羽釜鍋現煮日本米，煮出來的白飯粒粒分明、口感 Q 彈，本身就帶有迷人的米香。套餐內包含三顆 90g 的和牛漢堡排、味噌湯、無限續碗的現煮白飯以及一顆生雞蛋。為了讓顧客隨時都能吃到熱騰騰的米飯，服務人員會隨時注意顧客的碗底，並熱情地提供續飯服務。那種米飯吸附了和牛油脂後的香甜滋味，是整份套餐中不可或缺的靈魂配角。

第一塊原味品嚐，炭火香氣爆發

店家推薦的漢堡排三種吃法，能讓味蕾體驗不同的層次。第一塊漢堡排強烈建議「什麼都不要加」，直接大口咬下。這時能最直接地感受到炭火燻烤的香氣，以及和牛特有的豐沛肉汁在口中爆開的瞬間。雖然是油脂豐富的和牛，但透過炭火逼出的油脂與瘦肉比例恰到好處，吃起來完全沒有過多的油膩感，只有滿滿的肉香與鮮甜，讓人驚豔於單純食材所帶來的強大衝擊力。

第二塊佐蘿蔔泥，柚子醋解油膩

吃到第二塊時，味覺可能開始適應了油脂，這時就是轉換口味的最佳時機。店家建議搭配磨碎的蘿蔔泥，再淋上清爽的自製柚子醋一同享用。柚子醋的酸香與蘿蔔泥的清爽，能完美平衡和牛的油脂，讓口感瞬間變得清新爽口。這種酸香解膩的組合，不僅消除了連續吃肉可能產生的負擔感，更將漢堡排的風味提升到另一個層次，是許多饕客公認最耐吃的搭配方式。

第三塊生蛋拌飯，靈魂完美收尾

最後一塊漢堡排則是整場饗宴的壓軸高潮。此時碗裡的白飯早已吸附了前面溢出的鮮美肉汁，推薦將漢堡排放在飯上，打上一顆新鮮的生雞蛋，做成豪華版的「漢堡排生蛋拌飯」。滑順濃郁的蛋黃包裹著肉排與米飯，口感圓潤飽滿，每一口都充滿了幸福感。這道如同火鍋雜炊般的靈魂收尾，將所有食材的精華完美融合，是只有內行老饕才懂的終極美味吃法。

自製佐料豐富，工業風吧台體驗

除了上述的三種吃法，每個座位的小抽屜裡都貼心地附上了建議食用順序說明。桌面上更擺滿了多款店家自製的調味料與醬菜，包括生醬油、青辣椒漬物、油漬大蒜等，讓顧客可以自由發揮實驗精神，尋找最適合自己口味的組合。店內自助區提供冰水，生雞蛋則是一人一顆（若需第二顆需加購）。在充滿金屬工業風的時髦空間裡，享受專屬的漢堡排儀式感，絕對是一次難忘的用餐體驗。

挽肉と米 台北華山

店家地址：100台灣臺北市中正區忠孝東路二段9號

營業時間：星期一～五: 11:00 – 16:00, 17:00 – 21:00；星期六＆日：11:00 – 21:00

