椒鹽豬腳喀滋脆！穎川美食館 70 年客家菜，一人 400 元有找。

跟著導航鑽進窄小的巷弄，若不是門口陸續停放的車輛與等候的人群，真的會以為誤闖了鄰里民宅。穎川美食館坐落於透天住宅群中，那座紅磚黑瓦的三合院老宅顯得格外有獨特性。這裡保留了客家庄最原始的氛圍，正堂祭祀的神壇與兩側廂房改建的獨立包廂，為用餐體驗增添了不少隱私感與古樸質感。還不到營業時間，現場便已有好幾組客人在場候位。這裡提供的客家家常菜色道道無雷，且價格極其親民，無論是想尋找一份懷舊的鄉下滋味，或是追求高水準的客家熱炒，這間巷弄老店都能用最實誠的份量與火侯，驚艷每一位遠道而來的食客。

隱身住宅小巷弄，復古三院老宅邸

三義廣盛村的巷弄蜿蜒，而穎川美食館就隱身於其中。這座三合院老宅在現代透天建築包圍下，展現出強烈的反差美感。店家巧妙將廂房規劃為獨立包廂設計，一間一間的客席空間讓用餐過程既舒適又保有隱私。戶外涼亭則成了提早抵達的客人休憩的場所。來到這裡，不用刻意追求華麗裝潢，那份歲月留下的痕跡與保留完整的建築結構，就是最迷人的裝飾，讓人踏進門的瞬間就能徹底放鬆，感受客家庄慢活的節奏。

椒鹽豬腳酥脆皮，薑絲大腸酸爽口

餐點部分絕對不能錯過桌桌必點的「椒鹽豬腳」，分量驚人且香氣逼人。豬腳經過先滷後炸的繁複程序，外皮達到超級酥脆的「喀滋」境界，肉質卻依然軟嫩多汁且不油膩，簡單切開便能骨肉分離。而另一道經典「薑絲大腸」同樣令人讚賞，使用大量薑絲、黃豆醬與醋調味，酸爽度精準且大腸 Ｑ 彈不韌，完全沒有腥味。將酸香的醬汁淋在客家炒板條上一同入口，油蔥香與醋酸交織出的豐富層次，讓人忍不住一碗接一碗。

三杯中卷Ｑ彈牙，金沙豆腐鹹香鮮

除了招牌大菜，家常料理也都在水準之上。「老菜脯滑蛋」選用帶有陳年微香的老菜脯，搭配軟嫩滑蛋與青蔥，是極致下飯的靈魂配角。而「金沙豆腐」則將嫩豆腐炸至金黃微脆，均勻裹上鹹香的金沙醬，口感外香內嫩。喜愛海味的饕客則推「三杯中卷」，麻油、醬油與米酒熱炒出的焦甜香氣十足，中卷肉質厚實且帶有脆度，Ｑ 彈口感與塔香結合，道道都是下酒又下飯的高水準之作。

獨立包廂隱私高，三義老店人氣旺

整體而言，穎川美食館以優異的餐點水準與極高的性價比，在三義地區屹立不搖。5 人點滿 6 道菜色，平均每人花費不到 400 元，飽足感與滿意度皆爆表。店家距離三義火車站僅約 4 分鐘車程，無論是交通便利性還是用餐氛圍都非常優異。由於生意火紅且獨立包廂數量有限，強烈建議提前預訂或在一營業就搶先抵達。這份隱藏在巷弄老宅裡的客家手藝，絕對是走訪苗栗時最值得回味的懷舊午茶與正餐首選。

穎川美食館

地址：臺灣苗栗縣三義鄉廣盛94號

營業時間：10:40am-14:00pm | 16:00pm-19:30pm

電話：03-7876546

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