超萌龍貓草仔粿！中壢陸媽媽菜包老店，紅豆內餡搭配艾草香氣迷人。

位於中壢工業區內的陸媽媽菜包，這裡最受矚目的莫過於外型極其吸睛的龍貓造型草仔粿，打破傳統客家點心樸實的樣貌。

位於長春路上的陸媽媽菜包，是一間藏身在工廠區的客家米食專賣店。這裡販售多種傳統品項，但大多數食客都是衝著龍貓草仔粿而來。由於造型製作工序繁雜，這款點心必須提早預約才買得到。純手工捏製的表情各具特色，為了支撐起立體的結構，粿皮的部分會做得比一般草仔粿厚實，吃起來極具嚼勁並帶有淡淡艾草香。如果是追求視覺驚喜或是想嘗試不同比例的米食，這份造型系列確實是中壢相當具有辨識度的特色小點。

工業區內老店鋪，龍貓造型超吸睛

店鋪位置處於工業區街道，周邊雖然工廠林立，但店內散發出的米香相當足夠。除了熱門的龍貓系列，店內也提供各種經典的客家米食。營業時間從清晨 6：00 持續到下午 17：00，由於造型款是預約限定，建議在行程規畫時先致電確認，以免現場撲空。這種將傳統手藝與創意造型結合的嘗試，讓老字號在競爭激烈的商圈中依然保有話題性。

預約限定手工製，紅豆內餡最推薦

這款草仔粿的口感以紮實見長。內餡選擇多元，相較於香氣表現平順的菜脯米，甜口味的紅豆餡表現更為出色。紅豆泥細緻且甜度適中，配上帶有草本氣息的艾草皮，整體滋味相當順口。雖然為了維持造型穩定而讓皮層比例較厚，但對於喜愛 Ｑ 彈咬勁的人來說，這種紮實感反而能帶出糯米本身的清甜。

艾草皮厚帶嚼勁，紮實口感層次足

咬下後能聞到天然艾草的清香，這是陸媽媽菜包維持老店水準的關鍵。紅豆餡與外皮的比例雖然不同於傳統扁平狀的草仔粿，但紅豆的綿密配上糯米皮的彈性，在口中越嚼越有滋味。這種厚實的皮層不僅是為了視覺美觀，也提供了與一般市售產品不同的咀嚼體驗，適合作為午後解饞的特色點心。

傳統點心玩創意，中壢必吃特色店

陸媽媽菜包將客家傳統點心玩出新花樣，憑藉預約制的龍貓系列吸引不少目光。雖然店內傳統品項繁多，但手工捏製的造型點心依然是最熱門的選擇。想品嚐這份療癒點心，務必避開每週一的公休日並提前電話預約。這種不加贅飾的製作誠意，正是這間老店能在中壢工業區立足多年的原因，也是造訪當地不容錯過的特色名單。