桃園工廠直營「超秦烤雞」只需198元，電話預訂限定，美味勝過好市多。

桃園「超秦企業」推出工廠直營平價烤雞，主打百元價格與多汁肉質。目前採電話預訂制，試營運期間享折扣。

隱身於桃園市區永安路上的「超秦企業」，看似是一間平平無奇的食品工廠，實則大有來頭。這間工廠不僅是知名連鎖早餐「麥味登」與「炸鷄大獅」的總公司，更曾負責製作廣受好評的世大運鹹酥雞。近期工廠門市轉型，主打極具性價比的直營烤雞料理，推出只要198元的超秦大烤雞，以及烤雞腿與烤雞翅等熱銷品項。由於採每日現烤且產能有限，目前極度仰賴電話預訂，現場排隊往往開賣不到兩小時便宣告完售。憑藉著獨門醃製的香料風味與鮮嫩多汁的肉質，被許多饕客譽為品質與美味皆勝過大型量販店的隱藏版神店。

知名大品牌，平價好烤雞

超秦企業作為國內知名的食品大廠，擁有極其深厚的禽肉處理經驗與技術。工廠直營門市過去曾販售各類生鮮雞肉與旗下品牌的業務包，如今全面轉型專注於現烤雞肉產品。值得注意的是，目前門市購買規則嚴格採行「電話預訂制」，每日上午十一點半準時出爐。因出爐數量有限，現場購買極度容易撲空，強烈建議消費者務必提前致電預留品項。此外，前往取餐時需特別留意廠區內部不開放外車停放的規定，事先規劃好動線，以確保能順利且快速地將剛出爐的熱騰騰美味帶回享用。

獨門鮮香料，滑嫩大烤雞

店內最具話題性的招牌商品，絕對是這款百元價位的「超秦大烤雞」。在體型上與市售量販店烤雞相仿，但在風味呈現上卻有著顯著的升級。這款烤雞經過獨門的香料與烤肉醬精心醃製處理，表皮呈現誘人的焦糖色澤，入口時能感受到濃郁的鹹香與微甜滋味。雖然雞皮並非主打極致酥脆的口感，但厚實飽滿的雞肉本身卻極其滑嫩多汁，絲毫沒有乾柴的問題。包裝底部的原味鮮甜雞汁更是整隻烤雞的精華所在，宛如滴雞精般濃醇，完美展現了工廠直營的絕佳肉質優勢。

溫熱巨雞腿，多汁烤雞翅

除了全雞之外，另外販售的「超秦烤雞腿」同樣是極具人氣的必買品項。一份兩支售價118元，體積巨大且肉量十足，與全雞的雞腿相比明顯更加碩大厚實。同樣經過獨家醬料醃製入味，大雞腿的肉質表現甚至比全雞更加滑嫩且富含豐盈肉汁，大口咬下極其過癮。此外，菜單上還有提供一份六對的烤雞翅可供選擇，滿足不同部位愛好者的需求。試營運期間全品項皆享有現折十元的專屬優惠，以如此平易近人的價格就能品嚐到高品質的現烤雞肉，性價比堪稱無可挑剔。

實惠好價格，便利外帶餐

整體而言，超秦烤雞憑藉著食品大廠的直營優勢，將價格實質回饋給消費者，成功打造出極具競爭力的外帶美食。無論是作為家庭聚餐的加菜首選，還是節慶派對上的豐盛主食，這份充滿獨特香料氣息與肉汁精華的烤雞，都能完美勝任。由於工廠地理位置鄰近桃園市區，對於在地居民或順路經過的旅客而言，都是非常便利的外帶熱門選項。只要掌握提前電話預訂的訣竅，就能輕鬆避開排隊人潮，以最實惠的百元價格，將超越連鎖量販店水準的鮮嫩烤雞端上餐桌。