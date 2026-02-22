桃園中壢六十年老字號牛家莊，必吃七百元滿料綜合牛肉火鍋與全牛料理。

桃園在地60年老字號「牛家莊」，主打超高 CP 值的全牛料理。必點只要 700 元的滿料綜合牛肉火鍋，建議提早預約！

位於桃園機捷 A22 老街溪站斜對面的「中壢 牛家莊」，是一間深耕在地飄香 60 年的全牛料理老字號專賣店。這裡的生意好到令人咋舌，平日還沒到用餐時間就已經湧入滿滿的饕客。店家主打各式真材實料的全牛精華，從常見的牛腩、牛雜，到罕見的沙茶牛腦、炒牛佛通通都有。其中最受歡迎的絕對是那鍋只要 700 元的「綜合火鍋」，滿滿的牛肉與鮮甜蔬菜讓人大呼過癮。加上大火快炒的鑊氣十足，平均下來一個人不用三百元就能吃得超級滿足，絕對是三五好友聚餐、大口吃肉的絕佳首選！

經典老字號，熱鬧料理台

這間深耕中壢一甲子的傳奇老店，地理位置相當便利，距離中壢夜市僅需步行約十二分鐘，一出捷運站更是一分鐘即可抵達。店面分為一、二樓座位區，平日十一點剛開門就湧入滿滿的訂單與人潮，受歡迎的程度可見一斑。一樓設有半開放式的廚房，宛如搖滾區般可以近距離觀賞師傅們大火快炒的俐落身手。看著那真材實料的牛骨湯頭與翻騰的鐵鍋，鑊氣十足的畫面絕對讓人在等待時就先食慾大開，想吃務必提早打電話訂位。

豐盛綜合鍋，濃郁熱湯頭。

來到這裡絕對不能錯過 CP 值破表的「綜合火鍋」。一大鍋只要七百元，表面鋪滿了蕃茄、洋蔥、豆腐與香菜等新鮮蔬菜。往下撈更是別有洞天，底層藏著滿滿先滷製處理過的牛腩與牛雜，用料完全不手軟。這鍋湯頭結合了蔬菜的自然鮮甜與牛肉滷汁的醇厚，越燉煮越是入味，尾韻還帶著一絲迷人的沙茶香氣。沾醬部分採自助式，極度推薦去冰箱拿取特製的豆瓣辣醬，香辣夠味的佐料搭配軟嫩的牛肉，簡直是白飯殺手，大份量連七個人都吃不完還能打包。

爽口牛拼盤，鹹香炒什錦

在熱炒與涼拌菜的表現上，牛家莊同樣展現了老店的深厚功力。「涼拌綜合拼盤」將牛腱與牛雜切成薄片後冰鎮，佐以淡淡的麻油香與油蔥絲的辛香。冰涼爽口的滋味搭配帶有嚼勁的肉質，是一道極致開胃的必點佳餚。而「蔥爆什錦」則是熱炒類的霸主，師傅以大火完美逼出迷人鑊氣。鹹香濃郁的醬汁緊緊包裹著牛肉與綜合牛雜，吃得到軟嫩與爽脆等多層次口感，醬汁收得恰到好處，超級下飯的重口味絕對能滿足所有饕客的味蕾。

滑嫩炒牛腦，酸香薑絲肚

全牛料理的精髓在於能品嚐到各種罕見部位，這道「沙茶牛腦」絕對會打破許多人的恐懼。牛腦本身的口感綿密滑嫩，吃起來非常像細緻的豆腐。搭配洋蔥、九層塔、辣椒與特製沙茶醬大火快炒後，濃郁的沙茶香氣完美掩蓋了內臟的腥味，鹹香入味讓人一試成主顧。另一道「薑絲毛肚」也是解膩神隊友，毛肚處理得極為乾淨，口感偏向爽脆彈牙。佐以薑絲的辛香與明顯的醋酸調味，入口酸香開胃，與濃郁的牛肉火鍋形成完美的味覺平衡。

霸氣炒麵條，划算全牛宴

主食部分點上一盤「牛肉炒麵」就能吃得非常滿足。同樣是大火快炒逼出陣陣沙茶香氣與鑊氣，麵條吸附了滿滿的醬汁，而且牛肉片給得相當大器，完全不小氣。這次七個人點了滿滿一桌的招牌綜合火鍋與多道特色快炒，結帳時大約只需兩千元，平均下來一個人三百元有找。這樣份量十足且用料實在的全牛大餐，性價比真的高得不可思議。下次若有機會來到桃園中壢，這間歷史悠久的老字號全牛料理，絕對值得你特地空下胃來好好品嚐。