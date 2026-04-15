剛出爐超酥脆！北港啟大蠶豆酥隱身死巷，超濃藥膳口味是在地首選。

聽北港在地朋友推薦，來到這裡必買藥膳蠶豆酥。這間老字號工廠隱藏在民政路的死巷內，雖然環境樸實，但現做剛出爐的蠶豆酥香氣極其濃郁。

位於雲林北港的啟大食品行，是當地傳承幾十年的蠶豆酥老字號。工廠位置極其隱密，位於死巷盡頭，走進巷內就能聞到濃厚的藥膳與烘烤香氣。這裡一直堅持使用古法製作，現場可以看到剛出爐正在冷卻的蠶豆酥。除了提供給大盤商的業務包，工廠也有提供零售服務，讓遊客能直接買到最新鮮的品質。剛烘烤好的蠶豆酥口感特別酥脆，藥膳口味的鹹香溫潤而不燥，與一般市售產品相比，現做的溫熱感更能帶出油脂與藥材的層次。這份藏在巷弄深處的傳統滋味，不僅是北港人的零食回憶，更是來到當地不可錯過的伴手禮選擇。

隱身死巷內老字號，傳承古法製作秘方

啟大食品行的位置相當考驗找路能力，雖然身處死巷，但不少老饕依然循香而至。這家老店幾十年來始終維持傳統製法，不僅是北港街頭許多攤位的供貨源頭，更是不少在地人指定的口袋名單。營業時間從早上 08：30 持續到下午 17：00，如果想要體驗工廠現做的氛圍，建議在這個時段前往。雖然環境是傳統的食品工廠樣貌，卻散發出一種老字號特有的穩定與專業感。

現做剛出爐最香酥，工廠零售口感極佳

來到工廠現場，除了能看到壯觀的大包裝業務袋，也能直接購買 1 公斤裝的零售包。共有 5 種口味可供選擇，價格相當親民。現做的蠶豆酥拿在手上還帶有微溫，這種新鮮度直接反映在口感上，咬下去的脆度與一般久放的產品完全不同。對於追求极致口感的食客來說，直接跑一趟工廠購買絕對值得，那種新鮮烘烤出的豆香與油香結合得恰到好處。

藥膳口味香濃溫潤，口感酥脆鹹香入味

藥膳口味是全店最受推薦的品項，香氣極其濃郁且入味。蠶豆本身炸得透徹，外皮酥脆不刺口，藥膳的鹹香味隨著咀嚼緩緩散發，吃起來溫潤醇厚且不膩口。1 公斤裝的份量其實相當驚人，不管是家庭聚會或是當成下酒菜都非常合適。這種依循古法拿捏的比例，讓藥膳的藥香與蠶豆的甜味達成平衡，越嚼越有滋味，讓人忍不住一口接一口。

氣炸加熱風味更佳，北港街頭認名購買

如果沒辦法現場吃到剛出爐的，買回家後建議可以用氣炸鍋稍微微烘烤過，能模擬出剛出爐時香氣奔放的效果。這種處理方式會讓口感更酥，藥膳香味也會更加明顯。如果行程太趕無法深入巷弄，北港街上的攤商也都有販售啟大生產的蠶豆酥，只要認明商標即可。這份隱藏在北港死巷內的藥膳香氣，正是這座小鎮最踏實且充滿溫度的古早味記憶。

啟大食品行(蠶豆酥)

地址：雲林縣北港鎮民政路68巷5號

時間：08:30–17:00

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