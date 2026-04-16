台南七股鹽山雪白美景！長年不化好停車，免爬山輕鬆攻頂賞鹽田。

位於台南七股區的七股鹽山，是當地極具代表性的休閒景點。過去曾是台灣最大的曬鹽場，如今轉型為長年不融化的雪白鹽山。不需耗費太多體力即可輕鬆攻頂。

七股鹽山保留了傳統鹽業的歷史痕跡，結合休閒與觀光功能。園區內設有大型停車場，自行開車前往相當便利。若搭乘大眾交通工具，可透過大台南公車藍 20 或是台灣好行 98 府城台江線抵達。入園收費方式以車輛計算，小客車每車 100 元，機車與腳踏車每輛 50 元，徒步入園則為每人 50 元，搭乘公車於鹽山站下車可享免費入園。園區除了最吸睛的巨大鹽山，還附設鹽倉展示館、親子遊戲區及多項戶外遊樂設施，並販售特色的雪花鹽霜淇淋與鹽滷咖啡。周邊鄰近七股潟湖與北門井仔腳鹽田，適合串聯成充實的台南沿海 1 日遊行程。

雪白鹽山好攻頂，登高望遠賞平原

走進園區，目光會立刻被這座近 20 公尺高的純白鹽山吸引。沿著階梯漫步向上，不需耗費太多體力即可抵達山頂。站在最高處放眼望去，能將廣闊的平原與鹽田風光盡收眼底。山頂處不定期更換大型裝置藝術，目前展出的是大型狗狗造型，為這座靜謐的鹽山增添了活潑的視覺焦點。

鹽倉展館冷氣涼，特製冰品口味佳

參觀完戶外鹽山，可前往鹽倉展示館稍作休息。館內空間規劃寬敞，主要販售各類鹽製特色食品。其中特色品項包含雪花鹽霜淇淋、鹽滷咖啡以及鹽滷豆花，鹹甜交織的風味相當特殊。一旁提供付費的鹽山彩繪體驗，可挑選諾鹽罐或沐浴鹽進行手作。館內同時設有台鹽生技商品展售區，提供多樣化的在地伴手禮選項。假日期間，園區內也不定期有市集攤位可供遊逛。

戶外設施種類多，親子同樂好去處

針對攜帶孩童的遊客，園區內規劃了豐富的遊戲區域。室內有多款付費體驗的機台可供選擇。走到戶外，則有碰碰船、遊園小火車以及腳踏船等大型設施。若想體驗傳統鹽業文化，戶外保留了一小區石板曬鹽場，讓遊客能親自參與曬鹽過程。此外，情人橋與良緣塘也是園區內散步取景的熱門區域。

周邊景點易串聯，沿海風光半日遊

結束七股鹽山的行程後，周遭還有許多值得順遊的景點。包含生態豐富的七股潟湖、觀海樓以及造型獨特的七股遊客中心。時間允許的話，推薦前往北門井仔腳鹽田，欣賞著名的夕陽美景。餐飲部分，可順道前往學甲市區品嚐知名的虱目魚粥與魚湯，或是造訪鹿耳門聖母廟，晚間再前往台南市區逛夜市，完成豐富的觀光行程。

七股鹽山

營業時間：夏季:3月-10月9 :00~18:00 冬季:11月-2月8:30~17:30

(休園日:除夕整日及政府公告之颱風假)

營業地址：台南市七股區鹽埕里66號

營業電話：06-780-0511

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