純麥芽現桿手工花生酥！北港森興燈籠店前，濃郁酥脆不甜膩。

位於雲林北港老街森興燈籠店前的無名攤位，主打現場手工製作的花生酥。僅使用純麥芽與花生粉製作，不額外添加糖分，吃起來濃郁酥脆且不甜膩。

來到雲林北港老街，除了各式傳統糕餅，隱身在百年老店森興燈籠店門口的手工花生酥攤位，更是許多食客的口袋名單。老闆在攤位上雙手不停地揉捏桿壓，將純麥芽與滿滿的花生粉層層交疊，製作出香氣四溢的古早味點心。因為不額外加糖，整體風味純粹自然，即使是不愛甜食的人也會被這股濃郁的花生香氣折服。現場提供大方試吃，剛出爐的微溫口感與放涼後的酥脆表現各有千秋，是極具在地特色的超人氣伴手禮。

燈籠老舖大門前，手工現桿花生酥

攤位精準座落於北港老街上的森興燈籠店門前。只要循著空氣中飄散的花生清香，就能輕易找到老闆忙碌的身影。看著老闆在攤位上雙手不停地來回翻折與桿壓，將傳統手藝毫無保留地展現在食客眼前。這份充滿古早味的手作點心，成為老街上一道充滿生命力的美食風景。

純粹麥芽無加糖，濃郁花生不甜膩

花生酥的用料極度純粹，製作過程中僅使用純麥芽與花生粉，完全不額外添加砂糖。麥芽的自然微甜完美襯托出花生的濃郁香氣，吃起來毫無負擔感與甜膩感。透過層層桿壓的技法，創造出外皮酥脆、內裡微軟的獨特咬感，將簡單的食材發揮到極致。

現場大方給試吃，放涼享用更酥脆

購買前老闆會大方提供現場試吃，剛做好的花生酥帶有微溫，麥芽的柔軟度較為明顯。許多人品嚐一口後便會立刻決定購買整盒。若帶回家放進冰箱稍微冷藏，或是等待自然放涼後再享用，整體口感會變得更加酥脆。極佳的風味表現，是餽贈親朋好友的穩健伴手禮選擇。

森興燈籠店

地址：雲林縣北港鎮中山路91號

電話：057830852

時間：09:00–20:00

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