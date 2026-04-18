杜拜巧克力變身迷你紅龜粿！雲林北港日香珍老舖，期間限定發財餅。

位於雲林北港老街、朝天宮周邊的日香珍囍餅，是一間百年老字號餅舖。近期將爆紅的杜拜巧克力與傳統紅龜粿結合，推出期間限定的開心酥福餅。

日香珍囍餅座落於雲林北港老街，地理位置極佳。這間百年老舖不僅保留了傳統糕餅的職人手藝，更積極研發縮小版大餅等創意商品，打破大眾對傳統餅舖的刻板印象。本次搭上熱潮，將近期極具話題性的杜拜巧克力元素融入台式傳統糕點中，打造出充滿驚喜的開心酥福餅。不僅外觀討喜，用料也極度扎實，成為造訪朝天宮時不可錯過的特色伴手禮。

北港百年老字號，朝天宮旁玩創新

這間擁有百年歷史的老餅舖，並未安於現狀，反而不斷在傳統中尋求突破。從縮小版大餅到各種創意口味，皆展現了店家努力年輕化的企圖心。這次推出的開心酥福餅，完美結合了異國甜點風潮與本土民俗點心，讓許多原本對傳統糕餅興致缺缺的食客特地前來朝聖。

迷你外觀超討喜，發財字樣寓意佳

開心酥福餅的外觀完美復刻了傳統紅龜粿，尺寸縮小後顯得格外精緻可愛。糕體表面特別壓印上大大的「發」與「財」字樣，象徵富足與吉祥。共有 2 種顏色可供選擇，但口味完全相同，讓人在品嚐美味的同時也能接收滿滿祝福，極具視覺張力與話題性。

濃郁開心果內餡，白巧酥皮超酥脆

內餡完美還原杜拜巧克力的精髓，採用 100 ％ 開心果醬搭配白巧克力與發酵奶油。經過細細研磨的開心果內餡風味極度醇厚，加入酥皮絲後更增添了明顯的酥脆口感。整體甜度偏高，堅果香氣非常強烈，是一款充滿異國風情、適合甜食愛好者的特色茶點。

期間限定需預約，提供店到店寄送

由於開心酥福餅屬於期間限定商品，強烈建議事先透過電話或網路預約，以免現場撲空。若無法親自前往雲林北港門市領取，店家亦貼心提供超商店到店寄送服務，讓外縣市的消費者免去舟車勞頓，在家就能輕鬆品嚐這份結合傳統與創新的特色糕點。

日香珍囍餅

地址：雲林縣北港鎮中山路141號

電話：057 835360

時間：08:00–21:00

延伸閱讀

隱藏版地瓜片工廠！北港文安食品廠直營，超大夾鏈袋只要 100 元。

剛出爐超酥脆！北港啟大蠶豆酥隱身死巷，超濃藥膳口味是在地首選。

北港傳發之家麥芽糖！四代手工糯米麥芽膏，花生糖香脆不黏牙。