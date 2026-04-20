蛤蜊鮮魚高湯配自助吧！桃園食鍋性也藝文店，加價升級肉盤吃到飽。

位於桃園藝文特區的食鍋性也海鮮鍋物藝文店，主打每日以蛤蜊與鮮魚熬煮的甘甜高湯。每人最低 359 元起，即可享用超過 20 種食材的鮮蔬自助吧、主食與飲料無限供應。加價 239 元更能升級肉品吃到飽，是桃園極具高性價比的聚餐首選。

食鍋性也藝文店座落於桃園市新埔六街，鄰近藝文中心最熱鬧的地段，周邊設有收費停車場，交通十分便利。店內用餐空間寬敞氣派，分為 1 樓與 2 樓客席，適合家庭聚餐或多人包場。餐飲模式主打平價實惠的高品質火鍋，最低 359 元即可享有豐盛的套餐與無限量供應的自助區。若想大口吃肉或品嚐頂級海鮮，店家亦提供多種加價升級方案，滿足各路饕客的味蕾。

鮮魚蛤蜊熬湯底，餐具加蓋講衛生

食鍋性也最具魅力的靈魂在於湯頭，每日堅持使用新鮮蛤蜊與鮮魚提煉，完全不添加人工調味，單喝便能品嚐出自然的甘甜滋味。店內環境規劃極具巧思，桌面上的餐具皆特別使用透明玻璃罩保護，確保不受灰塵污染，在衛生細節上展現極高標準。入座後亦無需親自動手調配醬料，服務人員會依據食客喜好客製化專屬沾醬。

嚴選鮮蔬種類多，主食飲品無限拿

套餐皆附贈鮮蔬食盛自助吧與招待小缽。自助吧供應超過 20 種以上的優質蔬菜與配料，包含山茼蒿、絲瓜、芋頭與鴨腸等，清潔度極高且補菜迅速。飲料區提供紅茶、麥茶與蘋果汁等選項無限暢飲。主食部分同樣採吃到飽模式，除了常見的麵飯，更供應口感彈牙軟 Ｑ 的特色麵疙瘩，並貼心附上一顆雞蛋補充蛋白質。

加價升級肉無限，板腱牛排油花美

若是熱愛肉食，僅需加價 239 元即可升級梅花豚、培根牛、雞腿捲與小羔羊無限量供應。單點肉品表現同樣亮眼，安格斯板腱油花分布適中，口感軟嫩且不油膩；美國無骨牛小排則擁有豐沛油脂，在滾湯中輕涮數秒至粉紅色澤即可起鍋。不吃牛的食客亦可選擇厚薄度適中、肉質極佳的松板豚，滿足大口吃肉的渴望。

明蝦拼盤超澎湃，石斑干貝極鮮甜

海鮮品項全數展現了極高水準與新鮮度，且全數集中於此。不到 700 元的班節明蝦綜合海鮮拼盤，集結了肉質彈牙的班節明蝦、白蝦、鮮蚵、淡菜、魷魚、扇貝、生蠔與螺肉，擺盤用心且種類豐富。單點的龍膽大石斑切片極具份量，魚肉煮熟後彈牙帶甜；干貝並盛則採用生食級大干貝，稍微川燙即可品嚐鮮美，且會額外加贈一份肥美蛤蜊。

蜂蜜蛋糕口感綿，手作糖凍滋味甜

經歷了豐盛的肉盤與澎湃海鮮洗禮後，餐末更提供店家手工製作的精緻甜點。品項包含香氣濃郁的蜂蜜蛋糕與滑順溜口的黑糖凍。甜而不膩的滋味，不僅有效轉換了口腔裡的重口味，更為這場極具誠意且高性價比的鍋物盛宴，畫下了一個令人回味無窮的完美句點。

食鍋性也藝文店

地址：330桃園市桃園區新埔六街169號

電話：0925-276-926

營業時間：11:30–21:00（無公休)

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