免搭長途飛機！MSC地中海榮耀號開箱，6萬顆水晶旋梯與尊榮YC遊艇會。

MSC 地中海榮耀號是亞洲目前規模極大的豪華郵輪。擁有 19 層甲板與歐式頂級設施，最多可容納 5686 名旅客。本次特別開箱 YC 地中海遊艇會專屬艙房與櫻桃餐廳，並整理船上必看亮點。

三百年航海世家傾力打造的 MSC 地中海榮耀號，總噸位達 17.2 萬噸，斥資 10 億歐元建構出這座無與倫比的海上城堡。全船具備 2217 間高品質艙房，設施涵蓋 80 米長的 LED 榮耀大道、百老匯級別劇院與多達 20 間特色酒吧。除了豐富的公共娛樂空間，本次更深度體驗 YC 地中海遊艇會的頂級服務，從專屬登船通道、 24 小時私人管家到無敵海景酒廊，將歐系奢華精神發揮至極致，絕對是 2026 年最受矚目的郵輪旅行首選。

專屬通道免排隊，私人管家伴左右

YC 地中海遊艇會提供全方位尊榮禮遇，包含專屬登船通道與優先上下船服務，大幅節省等候時間。入住陽台豪華套房不僅配備記憶床墊與埃及棉床單，更享有 24 小時私人管家照料。房費內含全船指定酒水無限暢飲，房內迷你吧每日免費補充，並設有專屬景觀餐廳與無敵 270 度海景酒廊，帶來極致私密的頂級海上享受。

濃郁鮮甜海鮮湯，外酥內嫩春羊排

船上餐飲極具水準，其中櫻桃餐廳以梧桐暖金裝潢展現典雅大氣。菜單提供富含膠質的義大利漁夫海鮮湯、熱那亞風味青醬扁義麵與高溫烘烤的春羊排等多國佳餚，所有餐點皆可無限續點。搭配外酥內軟的傳統脆皮麵包棒與清爽解膩的塔塔醬炸海鮮拼盤，在圓形拱窗旁伴隨海景享用，味覺與視覺皆獲極大滿足。

榮耀大道賞天幕，水晶旋梯拍美照

步入公共區域，長達 80 米的榮耀大道搭配 LED 天幕穹頂，能隨時變換絢麗場景。兩側匯集精品商店與主題咖啡吧，宛如置身歐洲街頭。全船最熱門的打卡地標莫過於由 6 萬多顆施華洛世奇水晶鑲嵌而成的旋轉樓梯。穿著晚宴服拾階而上，璀璨光芒令人目眩神迷，是絕對不能錯過的網美拍攝熱點。

倫敦劇院賞大秀，水上樂園飆滑梯

海上娛樂活動精彩絕倫。倫敦大劇院每晚帶來百老匯等級的歌舞秀與馬戲表演；耗資數百萬歐元打造的旋轉木馬劇院則提供沉浸式奇幻視覺饗宴。喜愛刺激的旅客可前往亞利桑那水上樂園挑戰 3 條滑水道與喜馬拉雅橋，多功能運動館白天為球場，夜晚則化身為狂歡舞池，充分展現日夜皆宜的活力四射。

樂高樂園聚幼童，模擬賽車飆極速

針對親子客群，郵輪特別規劃了超過 700 平方米的樂高創意樂園，並提供完善的 0 至 17 歲分齡俱樂部與托兒服務，讓孩童盡情放電。追求速度感則可體驗 F1 模擬賽車的高速甩尾快感，或是前往保齡球館與虛擬遊戲區同樂。從硬體規格到完善的主題派對，這座海上城堡完美滿足各年齡層需求，成就一趟無可挑剔的旅程。

夏季航次推專案，早鳥預購享折扣

為回饋旅客，官方網站與各大旅行社組成在台銷售聯盟，共同推出 2026 年夏季專屬優惠。即日起至 4 月 30 日前完成訂購，即可享有早鳥專案每房減免 5000 元的實質回饋。此外，針對夏季限定航次的指定艙房，更祭出同房第 2 人半價的限時搶購活動。需留意各項優惠專案無法合併使用，建議盡速至合作旅行社網站確認詳情，把握機會規劃充滿義式風情的海上假期。