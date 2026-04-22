新竹竹北家本肉屋丼飯推薦！必吃爆量蔥鹽炸雞排與牛燒肉，味噌湯喝到飽。

位於新竹縣竹北市的家本肉屋丼飯，店內提供爆量蔥鹽炸雞排、薑汁牛燒肉與豬排咖哩等多樣主餐，內用更享有鮮魚味噌湯免費續碗服務。

座落於竹北縣政十一街上的家本肉屋丼飯，店名巧妙取自台語「吃飯」的諧音，讓人倍感親切。有別於一般吃裝潢的打卡店，這裡將心力投注於餐點份量與口味細節。內用空間走日式清爽路線，座位寬敞且毫不擁擠，加上周邊停車相當便利，無論是平日午休用餐或下班後的親友聚會皆十分合適。只要點選主餐並加價升級定食，即可享有極具誠意的配菜與湯品，是一間能讓人安心坐下來好好吃飯的優質餐廳。

寬敞空間好停車，清爽裝潢日式風

推開大門，迎面而來的是極具日式無印風格的清爽空間。室內動線規劃得宜，桌與桌之間保有舒適的距離，完全沒有壓迫感。這家店成功做到了氣氛與口味兼顧，不僅用餐環境令人放鬆，周邊路段尋找車位也十分容易，大幅提升了整體用餐的便利性與舒適度。

爆量蔥鹽炸雞排，外酥內嫩保水分

店內首推極具視覺震撼的爆量蔥鹽炸雞排。厚實的 2 片炸雞排外層炸至乾爽不油膩，咬下時會發出清脆聲響，肉質依然保有充足水分而不顯乾柴。鋪滿表層的蔥鹽更是整道菜的靈魂主角，微脆口感帶著迷人鹹香與辛辣，搭配底部的生菜一同享用，整體風味極度清爽。

薑汁牛肉燒肉丼，生蛋拌飯極滑順

喜愛牛肉的食客必點薑汁牛燒肉丼，並推薦加購 1 顆生蛋黃。薄嫩的牛肉片吸附帶有微甜滋味的特調醬汁，明確且迷人的薑香更是讓人留下深刻記憶點。將生蛋黃劃破後，金黃蛋液緩緩流進肉山之中，讓整體肉感更加滑順，醬汁滲入熱飯裡，帶來極度溫潤的柔順口感。

日式咖哩配豬排，金桔沾醬添酸甜

家本豬排咖哩呈現出輕盈的日式調性，咖哩香氣緩緩釋放，完全不會掩蓋食材本身的風味。炸豬排外衣薄脆，肉質扎實且毫無厚重油膩感，搭配細絲生菜與咖哩一同入口，風味極佳。強烈推薦搭配特製的金桔美乃滋，酸甜之間帶有柚子清香，與各式炸物極度合拍。

升級套餐雙小菜，鮮魚味噌無限續

主餐僅需加價 120 元即可升級為豐盛的定食組合。套餐內含 2 樣精緻小菜與滑嫩的茶碗蒸，並附上 1 碗鮮魚味噌湯。湯品用料極度大方，不僅吃得到大塊魚肉與豆腐，更提供味噌清湯免費無限續碗的佛心服務，徹底滿足喜愛熱湯的胃袋，在配餐細節上展現十足誠意。

自助吧台供飲品，飯後必吃紅豆湯

飽餐一頓後，絕對不能錯過專屬的自助吧台區。吧台不僅提供多款飲品無限暢飲，餐後更能盛裝 1 碗熱騰騰的紅豆湯作為收尾。甜湯內還能依照個人喜好加入 Ｑ 彈湯圓，甜蜜的滋味完美中和了鹹食的味蕾，讓這頓誠意滿滿的日式丼飯饗宴，畫下一個溫暖且滿足的清甜句點。

家本肉屋丼飯

地址 : 新竹縣竹北市縣政十一街122號

電話 : 03 657 0778

時間 : 11:30–14:00, 16:30–20:00

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