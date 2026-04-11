竹北古早味午餐！「粥處」吻仔魚粥與銷魂雞肉飯，暖心粥品麵食推薦。

位於竹北文興路上的「粥處粥品專賣店」，主打充滿家鄉溫度的粥品、滷雞飯與古早味蛋花麵，提醒忙碌的現代人坐下來好好享用一餐。

走進位於新竹縣竹北市文興路 1 段 3 號的「粥處」，簡潔的空間裡藏著對古厝老家的情感。「粥處」音同台語的「老家」，諧音周處純屬意外，老闆真正想呈現的是奶奶記憶中的好味道。這裡不僅提供多樣化的現點熱食，更貼心設置點餐機讓外帶與內用更有效率。最受好評的莫過於店內免費提供的私房辣椒、菜脯、油條與蜂蜜水，讓簡單的小吃增添了豐富層次。無論是想尋找一碗營養滿分的吻仔魚粥，還是帶有南部風味的銷魂雞肉飯，粥處都以實誠的食材與細膩的火候，在竹北喧囂的街道旁，為食客保留了一處能安穩品味日常的空間。

老家滋味暖人心，文興路上粥品香

粥處粥品專賣店的地點極佳，就坐落在熱鬧的文興路上，從 11：30 營業至 23：30，完美包辦了竹北人的午餐、晚餐甚至深夜宵夜。店內環境乾淨舒適，進門後使用點餐機點餐即可，非常符合現代人的生活節奏。最吸引人的是自助區的誠意，私房辣椒與菜脯能隨意搭配麵食，而吃粥必備的油條也能自由取用，酥脆與細軟的對比感在口中炸開。加上免費供應的蜂蜜水，讓人在品嚐重口味小吃後能獲得清爽的平衡，這種充滿生活感的氛圍，讓這間店迅速成為家庭客與上班族的口袋名單。

吻仔魚粥海味鮮，銷魂雞飯油潤香

店內的「小魚時蔬粥」售價 90 元，是許多媽媽客的首選。這款粥體偏向細滑好入口，加入滿滿營養的吻仔魚與時蔬甜感，淡淡的海味在舌尖散開且毫無負擔。另一款「銷魂雞肉飯」售價 80 元，則是充滿南部風味的香氣饗宴，雞油與滷肉交錯的氣息直接拉滿，雞肉絲鋪在飽吸肉汁的米飯上，每一口都潤滑而不乾柴，展現出油潤感十足的厚重層次。對於食量較大的顧客，還能以 30 元加購肉片等配料，讓這碗古早味飯食的飽足感與豐富度同步升級。

古早蛋麵醬香濃，瑤柱海鮮鮮味滿

麵食部分的表現同樣不遑多讓，「古早味蛋花麵」雖然簡單卻極其耐吃，蛋花淋上香噴噴的滷肉，麵條緊緊包裹著懷舊醬香，正是奶奶那輩傳承下來的經典滋味。若是追求澎湃感，售價 190 元的「瑤柱海鮮麵」絕對能滿足味蕾，配料包含了白蝦、透抽、蛤蜊與小珠貝，湯頭喝起來乾淨細緻且滿載自然海鮮的鮮甜。小菜類則推薦「家鄉滷豆腐」與「胡麻佐雞胸」，豆腐滷得紮實入味，而舒肥雞胸淋上胡麻醬後口感鮮脆不柴，多了一點堅果香氣與小黃瓜的清脆，讓整頓午餐更顯精緻豐富。

私房辣椒免費加，竹北午餐好選擇

整體而言，粥處粥品專賣店提供了一個讓人在忙碌中能安穩坐下來吃碗熱食的地方。店內的餐點選擇從招牌粥品、麵食到古早味飯點應有盡有，點餐邏輯簡單不複雜，先點主食再加點小菜，就能輕鬆配置出營養均衡的一餐。特別推薦一定要試試他們的私房辣椒，那股勾人的辛辣感與粥品或乾麵結合後，能瞬間激發出食材最深層的風味。

粥處

地址 : 新竹縣竹北市文興路一段3號

電話 : 036670999

時間 : 11:30–23:30

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