必吃龍頭鴛鴦鍋與滑牛肉！新竹竹北漢朝鍋物，中國風包廂加碼自助蔬食吧。

位於新竹縣竹北市的漢朝鍋物，以極具氛圍的中國風裝潢與半開放式包廂聞名。主打視覺震撼的龍頭鴛鴦鍋，搭配頂級牛魔王肉組與浮誇的海鮮摩天輪。

推開漢朝鍋物的大門，滿滿的中國風元素映入眼簾。木質雕花隔間巧妙劃分出半開放式的小包廂，讓每桌皆能保有舒適且隱密的用餐距離， 2 樓全新空間甚至提供附設 ＫＴＶ 的歡唱包廂。餐點主推極具氣勢的龍頭麻辣鴛鴦鍋，搭配新鮮度極佳的各式肉品與浮誇海鮮盛合。無論是親友聚餐或是商務宴請，皆能在此享受高質感且充滿話題性的用餐體驗，感受一秒穿越至古代宮廷的奢華氛圍。

龍頭火鍋超吸睛，麻辣酸菜極解膩

造型霸氣的龍頭鴛鴦鍋一上桌便能吸引眾人目光。湯底推薦麻辣鍋與酸菜白肉鍋的紅白雙拼組合。麻辣湯底香氣濃郁，花椒微麻感獨立區隔，辣而不燥且能免費續加湯底；酸菜白肉鍋則酸香十足，適合用來涮煮各式肉片，能大幅提升肉質鮮甜，兩者交替食用極具解膩效果。

魔王肉盤品項多，招牌滑牛超軟嫩

定價 2288 元的牛魔王肉組一次集結 5 款精選牛肉。牛上腹帶有嚼勁，低脂牛瘦而不柴，薄切牛舌展現明顯脆度，雪花牛油花細緻滑順。其中必點的招牌滑牛肉外層滑溜、內部極度柔嫩，稍微川燙即可入口，極致的細緻口感總讓人忍不住想要再額外加點。

海鮮拼盤極浮誇，南非鮑魚厚且彈

售價 888 元的海鮮八品以摩天輪造型浮誇上桌。集結阿根廷天使蝦、大草蝦、海白蝦、小章魚、船凍小卷、蛤蜊、珍珠鮑與鯛魚片。天使紅蝦軟綿吸汁，蛤蜊水嫩鮮甜，小章魚帶有迷人脆感。喜愛頂級海味必點半份 358 元的活體南非鮑魚，尺寸碩大且咬感厚實帶彈，完美呈現極致鮮度。

無骨牛排脂香濃，黃喉鴨腸極脆口

若喜愛豐沛油脂，強烈推薦加點半份 330 元的無骨牛小排，入鍋涮熟後散發極致迷人的濃郁肉香。品嚐麻辣鍋絕對不能錯過經典內臟，半份 150 元的黃喉與 158 元的鴨腸皆走爽脆路線。內臟類食材只需在滾湯中輕涮數秒即可撈起，展現極佳嚼勁，切記避免久煮以免縮水影響口感。

起司肉丸會爆漿，三記魚餃皮超薄

特色手工丸餃同樣表現亮眼。定價 198 元的新品起司牛肉丸，咬開瞬間會爆出濃郁起司，口味極度濃郁。搭配同為 198 元的彈牙虱目魚漿，無論放入紅湯或白湯皆十分合適。此外還有 128 元的老字號三記魚餃，皮薄餡鮮，直接放入麻辣鍋燉煮更能突顯其鮮嫩滋味。

鮮蔬吧台種類多，自製牛丼超飽足

品嚐大魚大肉之餘，自助吧台的蔬食區同樣充滿誠意。備有茼蒿、奶油白菜與娃娃菜等多樣新鮮蔬菜，供食客無限取用，完美平衡重口味的火鍋湯底。主食部分則提供白飯，食客可發揮創意自製誘人的牛丼飯，搭配麻辣湯頭極度豐盛，帶來極大的飽足感。

各式飲品無限喝，霜淇淋機透心涼

經歷了豐盛的海陸熱鍋洗禮，餐後的甜點與飲品時光絕對擁有專屬的品嚐節奏。自助吧另設有獨立的飲品與甜點區，提供多款冷熱飲料隨心挑選。餐末更可享用沁涼的冰淇淋與現擠霜淇淋，冰爽滋味不僅有效洗滌口腔餘味，更為這場奢華霸氣的宮廷火鍋饗宴畫下清甜句點。

漢朝鍋物

地址 : 新竹縣竹北市成功八路231號

時間 : 11:00–23:00

電話 : 03-6685662

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