台中漢神洲際百貨限定登場！HOHOS 甜點支線最新力作コロコロ 小露，打造雙重反差的極致體驗。

【HOHOS】甜點支線最新力作，把「驚喜感」塞進了這顆小露裡，將傳統可麗露變成迷你尺寸，打造雙重反差的極致體驗，咬下薄脆如紙的外殼，瞬間迎來布丁麻糬般的濕潤與 Q 彈，迷你體積讓人忍不住想一口一個，現在台中漢神洲際百貨限定登場!
肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food
▼【HOHOS】推出的新產品《コロコロ 小露》，不是一般市面上的迷你可麗露，，採用無麩質配方，讓口感更純粹、更彈牙。
▼【HOHOS】即日起到六月底在台中漢神洲際百貨，B1樓層有限時快閃櫃活動，位置是從1樓手扶梯下來之後，一直往前走推開透明門即可看到，跟美食街在相反的方向，雖然很難找但吃到的瞬間覺得太值得!
▼【HOHOS】快閃櫃目前購買一組就贈送刮刮卡，有機會刮到各種優惠折價券!
▼【HOHOS】快閃櫃同步推出限定的小露霜淇淋，只要99元CP值高到沒話說（原價?149元/ 限時優惠?99元），以玉米脆片為基底搭配霜淇淋，還有鹽之花、蜂蜜脆餅及小露點綴，多層次的口感變化，讓我每一口都充滿驚喜!
▼小露每日新鮮現烤出爐，數量有限售完就沒了!
▼小露以灰白質感包裝設計，每盒共有五入，一組共有兩盒共十入，現在有買兩組送一盒，買三組送兩盒活動，送人超級適合漂亮!
▼經典焦糖小露，焦糖脆殼咬下去卡滋卡滋，裏頭口感柔軟如布丁，帶著微微麻糬彈性!
▼伯爵紅茶小露，咬下伯爵茶香瞬間炸開，喜歡茶味的朋友絕對會愛慘!
HOHOS 心得分享
各位甜點控絕對要收藏!【HOHOS】最新推出的迷你可麗露，堪稱我吃過的前三名，外脆內彈的迷人口感，讓人忍不住一口接一口，漢神洲際獨家的霜淇淋版本，更是好吃升級不能錯過!
HOHOS 漢神洲際快閃店家資訊
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地址：臺中市北屯區崇德路三段865號(B1美食街）
營業時間 : 11:00-22:00
肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food
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