絕美向天湖與賽夏文物館必訪！苗栗南庄漫步環湖，大啖馬告香腸。

位於苗栗縣南庄鄉的向天湖，擁有寧靜絕美的湖光山色。周邊設有賽夏族民俗文物館可深度探索原住民文化，假日市集內更隱藏著馬告噴水香腸與多款小米酒。

來到苗栗南庄，向天湖絕對是不可錯過的踏青首選。開車前往可直接使用導航，園區內貼心設有免費停車場供旅客停放愛車，市集旁亦備有公共廁所，基礎設施完善。這裡保留了純樸的山林氣息，無論是想親近大自然的戶外愛好者，或是渴望了解原住民文化的藝文青，皆能在此找到專屬的遊玩節奏。順著平緩的步道前行，將身心靈徹底沉浸於綠意之中，遠離城市喧囂。

環湖步道極平坦，湖光山色超迷人

強烈建議多花一點點時間，沿著向天湖的環湖步道來場深度生態之旅。整體路面設計相當平坦好走，即便是長者或幼童皆能輕鬆駕馭。漫步於蓊鬱的綠色隧道中，能盡情吸收大自然滿滿的芬多精；踏上古樸的木拱橋，眼前豁然開朗的湖光山色宛如畫作般展開，每個轉角皆是令人駐足的絕美風景。

銅板門票超佛心，賽夏文物極豐富

坐落於湖畔的賽夏族民俗文物館，入館僅需支付 30 元銅板價全票。賽夏族屬於原住民族群中的少數民族，居住地主要劃分於新竹五峰與苗栗南庄一帶。館內悉心蒐藏了各式珍貴的歷史文物，包含精緻的傳統竹編、獨特的苧麻織品、原住民手工藝品，以及早期先民賴以維生的捕魚與農耕器具，充分展現了深厚的文化底蘊。

三樓景觀視野佳，一樓圖書採光好

除了豐富的靜態展覽，文物館的空間規劃同樣充滿亮點。極度推薦步上 3 樓的戶外景觀台，居高臨下的絕佳視野，能將向天湖的湖光山色與周邊群峰盡收眼底，隨手一拍皆是絕美大景。此外， 1 樓特別規劃了一處小巧的圖書館，大面積落地窗設計引入充沛自然光，只需花費少許門票費用，便能靜心閱覽歷史文獻，深度感受賽夏族的生活文化。

馬告香腸極多汁，香醇米酒超順口

結束環湖與知性之旅後，假日市集的在地小吃擁有專屬的收尾時光。市集內必吃的美食涵蓋馬告蛋、雞腿捲與多款原住民小吃。其中首推鮮嫩多汁的噴水香腸，沾取特製馬告粉一同入口，獨特香氣瞬間在嘴裡綻放；喜愛吃辣的食客更不能錯過店家手工製作的辣椒醬。此外，市集攤商亦提供各式香醇沁涼的小米酒免費試喝，為這趟苗栗山林輕旅行畫下微醺且滿足的完美句點。

苗栗縣賽夏族民俗文物館

營業時間：09:00-17:00(周一休館)

營業地址：苗栗縣南庄鄉向天湖25號

營業電話：037-825-024

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