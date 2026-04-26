台南關廟在地美食指南！必吃林門玉餃與溫體牛肉湯，加碼鳳梨吐司。

提到台南關廟，總讓人聯想到盛產的鳳梨與日曬關廟麵。除了途經交流道，深入市區探索，更能發掘眾多隱藏版在地小吃。

關廟市區蘊藏著許多值得細細品味的在地美食。假日時光安排一趟關廟輕旅行，親自走訪街巷，探尋那些深受在地人喜愛的日常好滋味。儘管單日行程無法將所有名店一網打盡，例如太晚抵達便銷售一空的阿秀煎粿仔，成為下次再訪的絕佳理由。周邊更有多間如臺邦商旅、家新大飯店等優質旅宿可供選擇，為台南之旅提供舒適的休憩空間。

廟口香腸極Ｑ軟，銅板炸物超酥脆

位於山西宮牌樓斜對面的阿財香腸，提供秤斤計價的大腸與香腸。糯米腸口感 Ｑ 軟綿密，香腸則帶有淡淡酒香，用料實在且價格平實。深受大眾喜愛的阿婆甜不辣，各式炸物皆採現點現炸且均為銅板價。剛起鍋的大熱狗與甜不辣外皮酥脆，魅力令人難以抗拒，是解饞的最佳點心首選。

乙旺魯麵炸魚鮮，玉餃煎蛋陣陣香

市場內的乙旺魯麵人潮絡繹不絕，現炸土魠魚外衣輕薄、肉質鮮美。招牌羹湯呈現南部特有的甘甜滋味，搭配口感極佳的關廟麵體，令人回味無窮。另一間人氣夯店林門玉餃，用餐時段總是座無席虛。招牌餐點將 20 顆水餃淋上蛋液下鍋慢煎，外層散發濃郁蛋香，建議搭配特製辣椒醬一同享用，風味更佳。

溫體牛湯鮮味濃，芥藍牛肉極下飯

品嚐台南美食絕對少不了溫體牛。阿昌牛肉湯提供份量十足的肉片，點選大碗湯品還會附贈一碗香氣四溢的肉燥飯。湯頭清甜，可依個人喜好添加米酒與薑絲增添風味。現炒的芥藍牛肉調味精準，完美帶出牛肉本身的鮮嫩肉質與蔬菜的清脆，是一道極度下飯的在地經典佳餚。

鳳梨吐司超有料，關廟麵條伴手禮

飽餐一頓後，絕不能錯過專屬的甜點與伴手禮時光。優果果汁專賣店的鳳梨多多豪邁加入 2 罐養樂多，果香濃郁且滑順不咬舌。阿咪鳳梨吐司用料極度扎實，每一片皆能咀嚼到真實的鳳梨果肉，酸甜交織極具特色。最後務必前往紅紀關廟麵，在經典的曬麵廣場留下美好合影，並帶上幾包充滿陽光香氣的日曬關廟麵，為這趟關廟尋味之旅畫下完美句點。