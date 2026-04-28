台中漢神洲際店全新開幕！「漢來上海湯包」限定巧克力小籠包登場，招牌湯包一咬直接爆汁太邪惡。

讓不少台中人敲碗已久的漢來上海湯包，這次終於重返台中！全新進駐台中漢神洲際購物中心，消息一出立刻掀起討論，小籠湯包控真的可以準備衝一波了！小涼這天特地挑平日用餐時間來訪，現場人潮真的不少，幾乎是座無虛席的狀態，想吃的話強烈建議一定要提前訂位，不然現場等候時間可是會有點考驗耐心喔～

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還沒走進店裡，就會先被一旁的透明櫥窗吸引住目光，師傅們現場桿皮、包餡，一顆顆湯包在手中快速成形，而且人家這小籠湯包可是講究到有18摺，看著師傅熟練地一捏一摺，摺得又美又整齊，真的會讓人忍不住多看幾眼～整個製作過程通通看得到，不只療癒，也讓人更期待等等那一籠熱騰騰上桌的瞬間！

餐廳內部空間還蠻舒服的，不是那種很正式、讓人有壓力的中式餐廳，反而多了一點輕鬆感。整體以木質調搭配米色系為主，看起來溫溫潤潤的，很耐看也不會太花俏，牆面還帶點水墨元素，多了幾分東方味道。中間再用一些亮紅色做點綴，讓整個空間不會太單調，反而多了一點活潑感，坐在裡面用餐其實滿放鬆的，不管是朋友聚餐還是帶家人來，都蠻剛好的。

漢來上海湯包的菜單選擇還蠻豐富的，主要以各式小籠湯包、蒸點為主，另外還有小食、飯麵、生煎湯包、時蔬、冷菜、湯品、甜點跟飲料可以搭配，整體品項大概有7、80種以上，選擇真的不少。

如果是多人聚餐就很好點，可以東點西點分著吃；就算像小家庭來用餐，其實點個招牌小籠湯包，再來份蝦仁蛋炒飯，搭配幾道冷菜跟甜點，這樣一桌吃下來也是很有滿足感，重點是種類多，吃起來不太容易膩。

一入座就會送上招待的熱茶，茶香味明顯又清爽好喝，重點可以回沖喔！

餐桌上均有提供醬油、醋以及薑絲，如果需要辣油可以跟服務人員詢問喔！

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外層酥香，吃起來有點像港點鹹水餃的熟悉感，裡面則是軟Q像麻糬一樣的口感，一口咬下層次很明顯，搭配鹹香肉餡，整體不油不膩、剛剛好順口。

香根腐衣。腐衣本身吸附醬汁之後帶點微軟的口感還保有一點嚼感。加上香菜讓整體味道變得很清新，吃起來不會厚重，我們很喜歡這風味！

梅漬蕃茄。咬下去是那種多汁又帶點微酸的清爽感，加上梅子的酸甜醃漬香氣，整個味道會在嘴裡慢慢散開，加上冰冰涼涼的更是開胃聖品。

冰鎮醉雞

雞肉口感鮮甜滑嫩、帶點Q彈，入口後會慢慢帶出紹興酒香，香氣不搶戲但很加分唷！

再來就是今天的重頭戲，也是小涼的心頭好漢來上海湯包的「招牌小籠湯包」。這個小籠湯包是現場看的到的製作過程，師傅在櫥窗裡現桿皮、現包餡、再現蒸，整個流程都很療癒。上桌前還會把蒸籠蓋好，避免被冷氣吹到，讓湯包皮保持剛出爐的濕潤感，一上桌就能吃到最剛好的口感。

招牌小籠湯包 一籠內有６顆，每一顆都是細緻的18摺手工包製，白白胖胖的樣子真的很誘人，且一上桌就會讓人忍不住先拍一張。不過小涼會建議拍好就趕快開動，趁熱吃才是最剛好的狀態，畢竟美味的時間，就是不要等太久。

來一張超亮版的邪惡小籠湯包照！輕輕咬開薄透的外皮，裡頭湯汁直接「爆」出來那種毫不留情的流淌感，真的會讓人邊拍邊心疼，但又不得不說要不是還要拍照，這種熱騰騰的瞬間，真的很容易一口就消失。

小涼習慣一口一顆直接吃(姐平常就愛喝熱湯，這種真的很對味😂)。輕輕一咬開，湯汁立刻爆出來，順著舌尖滑下去，鮮香的湯汁和肉餡融合在一起，鹹中帶香，真的很過癮。如果有吃辣的朋友，也可以跟店家要點辣醬一起搭配，會多一層微辣提味，整個風味更有層次，一樣很涮嘴。

漢來上海湯包的蝦仁蛋炒飯，本身就走一個簡單耐吃路線。蝦仁給得不少，口感Q彈，米飯炒得粒粒分明不黏膩，蛋香也均勻融合在每一口裡，整體清爽又不油。

小涼自己很喜歡再拌上一點辣醬，會多一點微辣提味，整個香氣更跳，吃起來也更涮嘴，一不小心就會越吃越順口。

現點現炸的飄香排骨，外層炸得金黃酥香，咬下去是那種酥中帶香的口感，不是很誇張的脆，但很順口。

排骨本身很厚實，肉質扎實帶點肉汁感，吃起來外香內嫩，越嚼越能感受到肉香唷！

黑松露雞肉湯包一籠有６顆，光是外觀就很加分。薄薄的湯包皮隱約透出內餡，一看就知道是皮薄餡多的路線，視覺上就很誘人。

夾起一顆小籠湯包，明顯的感受底部有點沉，那湯汁快爆出來！

輕咬開後，黑松露的香氣會慢慢竄出來，搭配雞肉的鮮嫩口感，是比較細緻、偏香氣系的一款湯包。

蝦肉生煎湯包，小涼很推薦可以點一份大家分著吃。不要以為生煎就比較安全，它一樣是會爆汁的那種，小涼就不小心噴到朋友（笑）。

底部煎得恰恰的很加分，是我很愛的那種微酥口感，越咬越香。整體一口咬下，湯汁先在嘴裡流開，再帶出蝦肉跟肉餡的鮮甜結合，真的就是一個字”鮮”啦！

香辣白菜蒸魚(大)，小涼覺得這是很有層次的一道菜。主角是海鱸魚，肉質細緻又軟嫩，底下還鋪了豆腐，一起入口會多一種滑嫩的口感。上面搭配香辣白菜，帶點微辣的酸香，剛好把整個味道提起來。

建議一起吃最剛好，魚的鮮、豆腐的嫩、加上白菜的香辣，整體會更有層次，也更顯得鮮味十足。偷偷說醬汁來拌飯也超對味！

法式巧克力小籠包，很酷吼！而且是台中限定的口味。

裡頭的巧克力內餡偏濃稠、帶點流心感，吃起來不是那種死甜路線，而是比較順口、不會膩的巧克力香。

甜點四拼，由左至右分別是奶皇南瓜糰子→掛霜紅豆糖糕→蜂蜜桂花凍→綠豆糕。

蜂蜜桂花凍則是清爽系，帶淡淡桂花香與蜂蜜甜味，很解膩；最後綠豆糕走的是細緻綿密路線，是姊妹的心頭好。

奶皇南瓜糰子是軟Q帶南瓜香，裡頭奶皇餡帶點綿細的濃郁口感；掛霜紅豆糖糕外層帶一點糖霜感，吃起來像是紅豆麻糬的風味喔！四種口感一次吃到，從濃郁到清爽都有，算是很完整的一組飯後甜點組合唷！

紫米紅豆湯，紫米是那種軟軟帶點Q度，紅豆則是煮到很綿，且不會太甜膩。

燕麥芋泥珍珠露，喜歡芋頭系列的朋友們、這一道甜點很推薦你們點喔～

裡面芋頭給得很有誠意，是小塊狀的那種，入口帶點鬆綿感且芋泥本身香氣很濃，但不會甜到膩口，再加上珍珠的Q彈口感，整碗喝起來多了一點咀嚼感，配上燕麥的滑順感，整體就是很有層次、越喝越順口的甜品。

桂圓銀耳湯是小涼很推薦拿來當收尾的甜品之一。裡面主要是紅棗、桂圓搭配銀耳，甜度是微糖左右，喝起來不會甜膩。銀耳本身軟Q又滑順，帶點膠質感，配上桂圓和紅棗的淡淡甜香，整體就是清爽又舒服，加上是冰涼的風味更得我心。

整體來說在漢來上海湯包用餐下來，小涼覺得就是一種很輕鬆、很沒有壓力的吃飯氛圍。菜色選擇很多，從小籠湯包、冷菜、炒飯到甜點都有，想吃飽、想吃巧都可以自己搭配，聚餐的時候很好點菜。而且位置就在百貨裡，像是來逛漢神洲際購物中心順便吃個飯，或是朋友聚會想找一間穩定好吃的店，都很適合。吃完再慢慢逛一下，整個行程會很剛好。

漢來上海湯包-台中漢神洲際店

電話：04-2369-6527

地址：臺中市北屯區崇德路三段865號B1

營業時間：11:30~14:30、17:00~21:00，假日：11:00~15:00、17:00~21:00

官網：漢來上海湯包

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