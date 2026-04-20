台中人都知道的高CP值韓式小館！阿里郎搬新家升級回歸，銅盤烤肉強勢登場，小資族也能爽爽吃。

如果你是台中人，那這家韓式小館你一定不陌生，甚至可以說是許多人心中的高CP值愛店！位在科博館旁的阿里郎韓式小館，陪伴不少人從學生時期吃到現在，價格親民、份量實在，是不少人想吃韓式料理時的首選。

最近阿里郎悄悄搬到隔壁新址，最讓人安心的是——依舊由原班人馬繼續經營，熟悉的味道完全沒變！不只如此，整體空間也升級成更舒適明亮的用餐環境，吃起來更加分。這次最大的亮點，就是大家一直敲碗的銅盤烤肉正式登場！而且還貼心推出「迷你銅盤烤肉」，對小資族或小鳥胃來說真的很可以，想簡單吃也沒負擔；當然，大份量的銅盤烤肉也沒有少，朋友聚餐一樣可以吃得很過癮。



除了經典回歸，原本的人氣餐點也做了精緻化調整，在熟悉的味道中多了些小驚喜。阿里郎用不變的高CP值與用心，加上全新升級的環境，繼續穩穩圈粉中，難怪還是那個讓人會一訪再訪的韓式小館！

這次來到阿里郎，小涼覺得環境走的是那種很接地氣、很有溫度的小館風格，一進門就是長型吧台座位，位置不多但很有日常感，坐在吧台前可以直接看到師傅現場料理，邊等餐邊看製作過程，其實還蠻療癒的，整體空間不算大，但乾淨明亮，木質吧台搭配暖色燈光，有種簡單舒服的氛圍，不會有壓迫感。

現在點餐更方便了！直接掃桌上的QR碼即可，且只要點銅盤烤肉並打卡或評論５顆星就送你清涼飲料唷！

阿里郎韓式小館 菜單，以經典招牌鍋類、銅盤烤肉、特色美食、就連飽足的飯類主食、兒童餐、單點系列、韓式飲料通通有喔！餐點均可外帶，如果需要外送請提早一小時電話預訂。

韓式小點以及飲料這邊通通有！

阿里郎的主食都有附贈兩樣小菜且可以續，每日提供的小菜也有4-6種不同喔！

銅盤烤肉都有附白飯、小菜，還有店家自製醬料可以沾肉享用。這次小涼點的是大銅盤烤肉（牛肉），份量真的很可以！銅盤裡面放了高麗菜、金針菇、豆腐，再搭配滿滿的牛肉，一上桌其實就已經先幫忙處理到接近熟度，後面只要稍微滾煮一下就能開動，不用等太久。對於趕時間、想快速吃一餐的上班族來說，這點真的很加分，不用自己慢慢顧火，輕鬆就能享用熱騰騰的銅盤烤肉，整體吃起來也更輕鬆！！

銅盤烤肉在滾煮後熱氣直冒，香氣整個撲上來，真的很欠吃！牛肉吃起來是那種帶點醬香的甜鹹風味，肉質不會乾柴，反而還保有嫩度，越煮越入味，搭配底下吸滿湯汁的蔬菜一起吃，層次感很豐富。

其實小凉本身覺得單吃風味就足夠，但你也可以沾醬試試不同的風味喔！

高麗菜煮到微軟帶甜，金針菇多了點滑順口感，豆腐則是吸飽湯汁後一口咬下會爆汁，整體口感很有變化。

湯頭的部分也蠻加分的，不是重口味那種，而是走清甜路線，帶著蔬菜與肉汁慢慢煮出來的自然甘甜，喝起來很順口，不會死鹹，反而會讓人一口接一口。湯底不夠都可以在加湯滾煮，對於愛喝湯的我們來說真的大大加分～

涼拌辣魷魚，不只是開胃菜，根本是味蕾啟動器XDD

辣中帶點清爽，魷魚Q彈有嚼勁，每一口都在慢慢把味蕾打開，讓人不知不覺就開始期待接下來的每一道料理。

石鍋拌飯，如果有不吃辣或想調整口味的朋友，也可以在點餐時備註，像是辣醬另外放都沒問題，彈性蠻高的。

這次小涼點的是豬肉石鍋拌飯(醬料分開)，可以依照自己喜歡的口味慢慢調整，吃起來更剛好。另外想吃到那種金黃焦香的鍋巴，這裡有個小撇步，建議上桌後先不要急著拌開，稍微等個約1分鐘，讓底部再多加熱一下，再開始拌，就能吃到外層微酥、帶點焦香的脆脆鍋巴，整體口感會更有層次，也更香！

石鍋拌飯內有豬肉、黃豆芽、泡菜、紫高麗菜絲、泡菜蘿蔔、糖心蛋，韓式辣醬隨著自己的口味調整加入拌飯，這整體的配料搭配可說是相當很澎湃。

石鍋拌飯溫度高，再拌飯的當下也要小心不要去碰到以免燙傷，而且在上桌後都能聽到滋滋的聲音，邊拌邊聞到飯香，停留後一挖起來就有脆香帶金黃的鍋巴囉~~~

拌飯均勻包覆著特製韓式辣醬，吃起來帶點鹹甜又微辣的香氣，越吃越涮嘴。再加上底部那卡滋卡滋的鍋巴，讓整體多了層酥脆咬感，口感更加豐富。搭配多樣食材一起拌開，每一口都有不同層次的變化，真的會讓人一口接一口停不下來，偷偷說，石鍋拌飯就是要大口吃，才能一次感受到那種多層次交織的美味啊！

魚板年糕串，小涼每次來到 阿里郎韓式小館 幾乎都是直接點名的那一款，真的會讓人有點選擇障礙（笑）。以前幾乎都固定點辣味，這次難得換個口味試試甜味，結果也是默默被圈粉！

微微炸過的魚板，外層帶點輕盈酥感，但裡頭依舊保有魚板本身的柔軟與彈性，咬下去很舒服不乾柴。刷上店家特製的甜醬後，那種甜香是很順口、不膩的類型，越吃越涮嘴。再搭配QQ軟軟的年糕，一口魚板一口年糕，口感層次直接加分，會不小心一串就默默吃光。不過要小小提醒一下，年糕冷掉之後會稍微偏硬一點，建議一上桌就先開動，熱熱吃最剛好，口感真的差很多～

海鮮豆腐鍋(牛肉)，附白飯、小菜。鍋物都可以選辣度，就連給孩子吃也有不辣的海鮮豆腐鍋喔！

鍋內有韓國魚板、韓國年糕、牛肉片、蛤蠣、豆腐、高麗菜、鮮蝦以及淡菜等配料給得很有誠意，每一撈都有料，不會有空虛感。

小涼這次點的是小辣，辣度走的是溫順路線，不會一入口就嗆，反而是慢慢堆疊的辣香，搭配海鮮的鮮味，整體湯頭喝起來帶點微辣又有自然的甘甜，很耐喝。



豆腐吸滿湯汁後特別入味，一咬下去會有點爆汁的感覺；年糕Q軟有嚼勁，魚板則是多了點甜香，海鮮部分也都蠻新鮮的，讓整鍋風味更有層次。整體來說，這鍋就是那種會讓人默默一直喝湯的類型，暖胃又有滿足感，很適合想吃點熱呼呼又帶點韓式風味的時候點上一鍋來享用喔！！

享受完美食！記得將餐具餐盤放回回收區唷～～

阿里郎韓式小館

電話：04-23235066

地址：台中市西區博館路159號

營業時間：11:00~21:00 (下午不休息，最後點餐20:30)

臉書粉絲頁：阿里郎韓式小館(公休日以粉專為主)

IG：阿里郎韓式小館

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