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低調到不說找不到！母親節必收藏的隱藏版聚餐餐廳，吃過一次就回訪。

台中美食聚餐餐廳家庭聚餐廣式料理
2026-04-16 10:30文字：小涼 
小涼

小涼

如果你們最近也在煩惱母親節要帶媽媽去哪裡吃飯，那小涼真的要偷偷推薦這一家藏得有點深的口袋名單。位在台中、距離高鐵只要短短五分鐘車程，交通方便卻又不失靜謐感，很適合安排一場溫馨又不趕時間的聚餐。

這間主打廣式養生功夫雞的餐廳，環境低調卻很有質感，雖然地點稍微隱密，但也因此少了喧囂，多了一份用餐的舒適與自在。而且周邊停車相當便利，不管是帶長輩還是全家大小一起來，都不用為找車位而煩惱，輕鬆就能開啟一場愉快的聚餐時光。

特別的是，店家雖然固定週一公休，但只要遇到國定假日或連續假期，依舊會貼心營業，讓大家在重要節日也能安心安排聚餐。母親節想找一個能好好坐下來、慢慢吃、細細聊的地方，這裡真的會讓人一試成主顧。

店內環境乾淨又明亮的用餐空間，整體氛圍舒適不壓迫，讓人一坐下來就很放鬆。店內主要以圓桌為主設計，不僅適合家庭聚餐、多人用餐，就算是小家庭或三五好友來訪也完全沒問題。

母親節期間，老闆特別將店內多道招牌必吃料理精選入合菜中，讓大家不用煩惱怎麼點，直接就能吃到店內精華。整體菜單規劃相當貼心，從3～5人的小家庭套餐，到8～10人的家族、好友聚餐通通都有，依照人數選擇就很剛好，份量與搭配都幫你準備好了。

不過母親節這種熱門時段，生意通常都很好，小涼也會建議大家記得提早預訂，才能安心吃到這一桌澎湃好料喔～

小凉今天與姊妹們聚餐直接點了合菜中的C套餐、適合6-7人吃，就算吃完意猶未盡也可再加點其他餐點喔! C套餐內有特色養生火鍋”蟲草花椰子雞“，廣東快炒”招牌廣東白切雞、蒸石斑魚、鼓汁蒸排骨、富貴蝦“，特色涼菜”港式養生甜點、涼拌鴨掌、涼拌蒟蒻毛肚、招牌鹽焗雞腳“，火鍋另附高麗菜手工丸以及時令蔬菜。滿滿一桌好料相當的澎湃~~~~

這道廣東特色涼菜「涼拌鴨掌」一上桌就很開胃！貼心去骨的鴨掌，吃起來方便又優雅，完全不用擔心啃食的不便。搭配店家特製醬汁，再加上洋蔥提香，整體風味層次更豐富。

入口先是鴨掌本身的Q彈脆口，接著酸中帶辣的醬汁慢慢在嘴裡散開，酸辣比例拿捏得剛剛好，不會過嗆也不會膩口，反而越吃越涮嘴。作為開胃前菜真的很加分，還沒正式開吃主餐，就已經讓人食慾大開！

涼拌蒟蒻毛肚真的有點出乎意料，本來以為只是簡單的蒟蒻變化版，沒想到一吃直接變成姊妹們的心頭好！以蒟蒻製作的毛肚，口感意外地爽脆帶Q，咀嚼起來很有層次感，再搭配店家特製的醬汁，鹹香中帶點微微酸勁，整體風味相當清爽開胃。加上不會過於辛辣的洋蔥點綴，不僅提升香氣，也讓口感多了一點清甜的平衡。

招牌鹽焗雞腳絕對是來店不能錯過的人氣必點之一！一上桌就能聞到淡淡的鹽焗香氣，香而不膩，讓人忍不住先動筷。

雞腳經過細火鹽焗處理，將風味完整鎖住，外皮帶點微微的Q彈，裡頭則是軟嫩入味，輕輕一咬就能感受到膠質的黏潤口感。調味上不會過重，鹹香恰到好處，越吃越涮嘴，完全是會默默嗑完一整盤的那種厲害角色。

招牌廣東白切雞看似簡單，卻最能吃出食材本身的實力。選用放山雞製作，肉質自然紮實細緻，在這樣樸實的料理手法下，反而更能完整展現雞肉本身的鮮甜與香氣。

上桌時還會淋上港澳常見的特色沙薑醬，沙薑的個頭比一般薑小，辛辣感也更溫和，再搭配蒜末與醬油調製，入口帶點微甜、微辛的層次，讓整體風味更加提升，也讓雞肉吃起來更顯鮮甜。

白切雞本身皮薄油亮，帶點自然的油脂香氣，肉質多汁不乾柴，每一口都相當滑嫩。沾上沙薑醬一起享用，更是畫龍點睛，簡單卻讓人一吃就愛上，難怪能成為店內的招牌必點！

每次來，真的就是為了這一鍋「特色養生火鍋」而來！在C合菜中，主打的是「蟲草花椰子雞」，另外還會貼心附上一份椰子水，讓湯頭風味更上一層樓。
蟲草花椰子雞表面看起來有一層油花，但這可都是滿滿的精華！店家選用放山土雞細火慢燉，隨著熬煮時間拉長，雞肉的天然油脂慢慢釋放，形成這層誘人的油花。再加入椰子水一起熬煮，讓整體湯頭多了自然的清甜。

這鍋「蟲草花椰子雞」一上桌就很有料！裡頭放入金黃色的蟲草花、放山雞肉塊，還有椰子汁、椰肉絲，再搭配紅棗、枸杞一起慢慢熬煮，光看就覺得很養生。

這鍋真的可以說是「誠意滿滿」的椰子雞！直接將整顆椰子現場剖開，把椰子水倒入鍋中一起熬煮，那種自然的清甜完全不是一般湯頭可以比的，喝一口就會懂。如果遇到店家比較忙碌的時候，也會先把椰子處理好裝進瓶子裡，方便客人直接倒入鍋中，或是店家會貼心先幫你加好再上桌，整個流程順順的、不用等。而且這邊除了有免費高湯可以自行加補之外，也可以加價購椰子水，想讓湯頭更濃更甜都沒問題。重點是他們家的椰子還是嚴選從屏東直送的老椰子，水分多、甜度也更自然，難怪煮出來的湯頭特別清甜又耐喝！

小涼真的強烈建議一定要照店家的吃法來享用，才吃得到最完整的風味層次！上桌滾煮後，第一步一定是先喝一口原湯，感受蟲草花的淡雅香氣，融合椰子水的清甜與雞肉、紅棗慢慢熬出的自然甘味，整體喝起來是很清爽卻又有深度的那種溫潤感。接著再依個人喜好慢慢加入時蔬或高湯，不過要提醒一下，高湯加入後一定會讓椰子味變得比較淡，這是正常的喔～如果你本身很喜歡原本那種清甜椰香風味，小涼會更推薦可以再加上店家附上的椰子水，這樣可以把甘甜感再拉回來，風味也會更完整！

火鍋燙菜有高麗菜、時令時蔬當日是大陸妹，還有手工丸。

手工丸有香菇、芋頭、荸薺等三口味。

小涼的習慣就是通通依序下鍋一次煮，一次享受雞肉、貢丸、時蔬的美味啦！！

雞肉選用土雞，吃起來口感比較紮實、帶點Q度，重點是久煮也不會乾柴，反而越煮越入味。難怪老闆很有自信地說他們家的雞肉真的不一樣，這一鍋喝完，不只暖胃，連心都被療癒到了！

不管你是單點還是點合菜，小涼真的要大推這一盤「手工丸拼盤」，完全是必吃等級！
香菇貢丸入口就能感受到彈牙又帶點爽脆的口感，香菇的香氣也很明顯，屬於越嚼越香的那種。再來小涼最愛的是芋頭貢丸，裡面真的吃得到滿滿的芋頭塊，完全是真材實料不馬虎。一口咬下同時有貢丸的Q彈與芋頭的綿密交錯，口感層次很豐富，真的會讓人一顆接一顆停不下來。最後是荸薺貢丸，則是走清爽路線，帶有獨特的脆口感，咬起來很有存在感，也很解膩。如果你是丸子控，這一盤真的會吃不夠，建議直接單點加碼才過癮！

富貴蝦走的是非常純粹的路線，沒有過多調味去干擾，反而更能直接吃到蝦子本身的鮮甜與海味。

底部還有鹹香夠味的醬汁作為提點，讓整體風味更有層次，不會單調，反而更涮嘴。

更驚喜的是蝦頭裡還帶有蝦膏，濃郁鮮香，蝦肉口感紮實又帶Q彈，咬下去的瞬間是很明顯的彈性與飽滿感，每一口都很有存在感。

年年有餘(石斑魚)一上桌就很有氣勢，光是那股蒸魚的香氣就已經先讓人食慾大開。魚身上鋪滿青蔥絲，再淋上特製醬汁一起清蒸，讓整道料理在上桌時香氣直接撲鼻而來，超級誘人。

石斑魚本身肉質細嫩又帶點Q彈感，入口是很乾淨的鮮甜味，不需要太多調味就很好吃。而且魚刺相對明顯、也很好挑，吃起來很安心，不管是長輩還是小朋友都能輕鬆享用。

鼓汁蒸排骨也是很經典的一道港式風味料理，上桌時就能聞到淡淡的豆豉香氣，鹹香中帶點發酵的層次感，聞起來很開胃。

排骨本身蒸得相當軟嫩，入口不會乾柴，反而帶有微微的肉汁感，吃起來也不會油膩，調味上走的是剛剛好的鹹香路線，不死鹹、很耐吃。

最後這道港式養生甜點真的讓人有驚喜感，是以雪燕、雪蓮子，再搭配紅棗與枸杞細細熬煮而成，一端上桌就是那種清爽又療癒的存在。入口是冰涼順口的口感，雪燕滑嫩帶點Q感，雪蓮子則多了些微綿密與脆度，整體層次很豐富。甜度不會過高，主要是來自紅棗的自然甜香，喝起來清甜又不膩口。

在一整桌豐盛料理之後，來上一碗這樣的涼爽甜湯，剛剛好做個完美收尾，清爽解膩又帶點養生感，讓人喝完覺得很舒服。

廣式養生功夫雞

電話：0911-125283
地址：台中市南屯區新鎮和路新民巷18號( google map )
營業時間：11:00～14:00、17:00～21:10 (週一公休)
臉書粉絲頁：廣式養生功夫雞

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