緊鄰一中商圈竟敢這樣開！滷蛋鴨血隨你夾，網友驚呼點火鍋送整座自助餐。

想不到才剛踩點完太平店的似錦涮，沒過多久，育樂店就悄悄開幕了！雖然之前不少粉絲反映太平店人潮太多，不是鴨血被夾光，就是油豆腐常常供不應求，但我跟姊妹還是決定再給育樂新店一次機會。畢竟有肉量++且不收服務費CP值又高的地方，小涼怎麼可能錯過😆

近期日本大胃女王Angela插旗台灣的火鍋就是這家，不只是讓話題度直接拉滿，更狂的是，你有看過哪家火鍋店甜點直接給台中人氣伴手禮的蛋捲嗎？還有加購就能吃到的瓶子布丁，真的有夠會！重點是店內超過30種時蔬任你夾，還有阿嬤肉燥飯、滷蛋、油豆腐、麻辣鴨血、咖哩飯通通讓你吃到爽，光自助吧就夠讓人失控啦🤤

最新優惠平日14:00～16:30推出「午後大胃王」優惠，點任一有肉鍋品，直接送 180g 肉盤一份（牛五花／雞腿肉／梅花豬 三選一）一鍋變雙肉盤，是要逼死肉控嗎，加上現場還有自助吧吃到飽，整個太超值！下午時段不來吃一波真的說不過去吧！

似錦涮菜單，有做個小調整、多了青花椒湯以及香菇麻油湯。

似錦涮的點餐方式是掃描點餐，如果長輩不會可以找服務人員幫忙點餐，在櫃檯機器結帳或直接點完餐以LINE Pay結帳喔！

只要立馬加入似錦涮會員，就能拿到一張炸物劵(可立馬兌換)，有小肉豆、甜不辣、薯條可選，小涼最愛他們家的酥炸甜不辣，比外面的鹹酥雞攤要來得好吃，不只是香酥Ｑ軟有勁，更能感受到魚漿的比例多唷！

自助吧內的青菜會隨著季節稍微變化，但高麗菜、大陸妹、山東大白菜基本上都會有，豆皮、麻糬燒、青花椰菜、大黃瓜、魚餃、蓮藕片、芋頭貢丸、香菇、金針菇、米血、小貢丸、魚餃、燕餃等通通任你吃！

高達近30種以上時蔬菇類、火鍋料任你夾，就算人多也不用擔心，因為只要缺了啥菜、服務人員都會立馬補齊~~ 所以要記得不要浪費食材、依照自己的食量來拿取，吃完再來拿就好！

似錦涮這邊的阿嬤的肉燥內除了滿滿肉燥以外、還有滷蛋、滷油豆腐唷！當然這一鍋也經常被搶光，但服務人員也會補上的喔！

麻辣鴨血是我姊妹家的女兒最愛，每次來不吃上兩碗絕不罷休，鴨血Q嫩又入味，湯頭帶了點微微的麻香氣單吃夠味加入麻辣鍋內一起滾煮也很有風味！！

就連咖哩醬內也有不少紅蘿蔔、馬鈴薯以及洋蔥，味道濃郁是小孩必吃款！

吃火鍋少不了調味料，似錦涮這邊提供了沙茶醬、日式醬油、蔥花、蒜泥、辣椒、洋蔥丁、蘿蔔泥等不少調味，但小凉最愛的標配就是沙茶＋蒜泥＋辣椒＋大量蔥花啦！你們吃火鍋都怎麼調呢？

除了英式奶茶、伯爵紅茶、無糖綠茶、檸檬水等冷飲以及可樂氣泡飲料以外，也有咖啡及現擠霜淇淋~~

這邊提供的是小美冰淇淋；有四種口味喔！

自己的菜盤自己夾，小涼的配色還不賴吧！一定要告訴大家的是芋頭貢丸超好吃～～

無限吃！！這邊提供的麵食有蒸煮麵、王子麵、雞絲麵、冬粉、鍋燒意麵。副食就看你要單吃白飯或是像小涼這樣來個客製化肉燥飯、咖哩飯囉～

青花椒湯底榮登小涼來似錦涮的最愛第一名！一開始鍋底上桌、看似沒啥味道的感覺，一經食材滾煮不久，那青花椒獨有的清新麻香讓食材更為可口，且不同麻辣鍋的厚重，是很適合夏天的湯頭之一喔！

麻辣湯底，似錦涮家的麻辣湯頭不是屬於嗆辣，而是帶點微微的麻香溫潤順口的風味唷！！在經過時蔬、肉品的加持過煮後，朋友表示這湯頭是可以喝的喔！！這一鍋裏面沒有鴨血和豆腐，喜歡吃鴨血的朋友可以直接到主食區，拿取麻辣鴨血加入喔！

香菇麻油湯底，這一款是屬於一年四季都適合的湯頭，小凉個人偏好加豬肉或雞肉，以及大量時蔬一起滾煮，風味更讚！

牛五花鍋，小凉這篇的肉品都是基本肉盤5oz+任意平台評論、肉量就送2oz的唷！所以每一肉盤都是7oz。

每一片牛五花的厚薄度都切的嘟嘟好，只要輕涮五秒左右就可以吃，千萬別涮過頭喔！

牛五花帶著豐厚的油脂，所以肉質吃起來軟嫩滑順，不管是單吃或是包上蔥花都很好吃

霜降松阪豬肉，肉片上均勻分布著雪白如霜的油花，每一片都切得厚薄適中，是我家Ｓ的愛。

輕輕涮入熱騰騰的麻辣火鍋湯中，肉質特有的口感、同時吸附了湯底的精華，讓每一口都香氣四溢、層次豐富，美味絲毫不減。

在香菇麻油高湯中涮至嫩熟，能保有脆嫩Q彈的口感，同時吸收麻油香氣唷！

背肩牛含有些油花，但不影響肉質的口感唷!

背肩牛放進青花椒湯頭裡快速涮個5～7分熟，肉片剛剛好吸附湯汁精華，一入口就是那種鮮麻順口的滋味，細緻又軟嫩。整體層次很豐富且多了一股輕盈的鮮麻香氣，肉質滑嫩中帶點油潤，卻依然清爽耐吃，真的會讓人一片接一片停不下來。

雞肉的部分，我們選了雞腿肉，這邊給的雞腿是去骨的喔！！很適合點給要補充蛋白質或孩子享用喔！

雞肉肉質軟嫩又有口感，且不因為小涼先煮時蔬而怠慢了雞腿，這肉質就變柴，依舊好吃加上多了鹹香的麻辣香氣，更是多了一層好滋味呢~

不得不說每次都為了這碗阿嬤肉燥飯來！一定要有滷蛋、油豆腐，喜蔥末的人在撒上一起拌勻吃，真的是很母湯啦～一不小心就啃兩碗、姊妹都說我很沒用，應該要自助吧多吃點才划算！

育樂店因為空間問題沒有像太平店有甜點投幣機可玩！所以甜品都是由工作人員送上，一樣提供人氣伴手禮店＂似錦堂＂家的蛋捲，瓶子布丁是需加購的唷！

小涼愛上蛋捲加霜淇淋的美味。但我又要偷偷說他們家的霜淇淋擠在紅茶內，宛如冰淇淋紅茶也很好喝喔！

似錦涮店內提供時蔬自助吧、阿嬤肉燥飯、麻辣鴨血、咖哩飯以及各式飲料等都僅共內用，禁止打包且禁止拿外食入內喔！！可以參考圖下、覺得OK在入內享用美食。

似錦涮育樂店對面就有公有停車場，大伙人多聚餐、開車都不用擔心停車問題呢~

似錦涮 育樂店

電話：04-2230-0880

地址：台中市北區育樂街80號

營業時間：11:30~22:00、假日11:00~22:00(最後收客20:30)

粉專：似錦涮

似錦涮 太平店

電話：04-2393-9687

地址：台中市太平區立文街6號

營業時間：11:30~22:00、假日11:00~22:00(最後收客20:30)

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